Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Chính trị

Xây dựng Đảng

Hà Tĩnh tổ chức Hội thi Báo cáo viên, Tuyên truyền viên giỏi năm 2026

Thu Hà
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - Hội thi Báo cáo viên, Tuyên truyền viên giỏi toàn tỉnh Hà Tĩnh năm 2026 dự kiến được tổ chức theo vòng thi cụm và vòng thi tỉnh, diễn ra từ nay đến giữa tháng 6/2026.

Thực hiện Kế hoạch số 13-KH/BTGDVTW, ngày 13/2/2026 của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương về tổ chức Hội thi Báo cáo viên, Tuyên truyền viên giỏi toàn quốc năm 2026 tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030; trên cơ sở đề xuất của Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy tại Công văn số 426-CV/BTGDVTU, ngày 13/3/2026; Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch tổ chức Hội thi Báo cáo viên, Tuyên truyền viên giỏi toàn tỉnh năm 2026.

Đảng ủy xã Xuân Lộc là đơn vị đầu tiên trong toàn tỉnh tổ chức hội thi.

Theo đó, hội thi được tổ chức dành cho báo cáo viên các cấp, tuyên truyền viên cơ sở hiện đang công tác tại các địa phương, đơn vị.

Tham gia thi, mỗi thí sinh chủ động lựa chọn nội dung dự thi liên quan trực tiếp đến việc cụ thể hóa, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030 gắn với liên hệ thực tiễn tại cơ quan, địa phương nơi thí sinh công tác, sinh sống.

Mỗi thí sinh tham gia đủ 3 phần thi gồm:

- Đề cương thuyết trình: Yêu cầu ngắn gọn, rõ ràng, không quá 10 trang giấy A4; bài thuyết trình không quá 50 slide.

- Phần thi thuyết trình: Thí sinh lựa chọn phần trọng tâm hoặc toàn bộ nội dung chuyên đề đăng ký thi để trình bày trong khoảng thời gian từ 15 - 20 phút (gửi trước file slide thuyết trình về Ban Tổ chức hội thi).

- Phần trả lời câu hỏi của Ban Giám khảo: Nội dung các câu hỏi liên quan trực tiếp tới bài thuyết trình và có mở rộng để kiểm tra kiến thức, kỹ năng của báo cáo viên, tuyên truyền viên.

Hội thi được tổ chức theo vòng thi cụm, trước khi tham gia thi chung kết cấp tỉnh.

Trong đó, ở vòng thi cụm, ban thường vụ đảng ủy mỗi xã, phường, đảng ủy trực thuộc lựa chọn, cử 1 thí sinh tham gia. Toàn tỉnh chia thành 3 cụm thi, mỗi cụm lựa chọn 3 thí sinh xuất sắc vào vòng chung kết cấp tỉnh.

Vòng thi chung kết cấp tỉnh gồm 9 thí sinh xuất sắc được lựa chọn từ vòng thi tại 3 cụm nêu trên. Kết thúc hội thi, Ban Tổ chức lựa chọn 2 thí sinh đạt giải cao tham gia hội thi khu vực theo kế hoạch của Trung ương.

Vòng thi cụm sẽ được hoàn thành trong tháng 5/2026. Địa điểm tổ chức thi cụm 1 tại phường Bắc Hồng Lĩnh; cụm 2 tổ chức tại xã Thạch Hà; cụm 3 tổ chức tại xã Kỳ Anh.

Vòng thi chung kết toàn tỉnh hoàn thành trước ngày 15/6/2026.

Hội thi được tổ chức nhằm mục đích tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân về các nội dung cốt lõi của Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XX và nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Góp phần củng cố, tăng cường niềm tin của cán bộ, đảng viên, Nhân dân đối với Đảng và chế độ; đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị về vị trí, vai trò của công tác tuyên truyền miệng và hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên; tạo chuyển biến rõ nét trong lãnh đạo, chỉ đạo, thúc đẩy đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả trong tình hình mới.

Tin liên quan

Tags:

#Hà Tĩnh #Báo cáo viên #Tuyên truyền viên #Ban Tuyên giáo và Dân Tỉnh ủy Hà Tĩnh #Hội thi Báo cáo viên

Chủ đề Chủ trương - Chính sách

