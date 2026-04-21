Trang trọng Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ.

Sáng 21/4, Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh trang trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập (24/4/1906 - 24/4/2026) với sự tham dự của đồng chí Tô Lâm - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước. Cùng tham dự buổi lễ có các đồng chí: nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. Các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc; Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị; Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc; Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang; Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Đoàn Minh Huấn. Cùng dự buổi lễ có: Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân; đồng chí Nguyễn Thị Thanh - Phó Chủ tịch Quốc hội; các đồng chí Ủy viên, nguyên Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, MTTQ Việt Nam và các đoàn thể Trung ương; Bộ Tư lệnh Quân khu 4; các đồng chí lãnh đạo TP Hà Nội, tỉnh Nghệ An, tỉnh Quảng Trị, TP Huế, TP Hồ Chí Minh; các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; đại diện thân nhân gia đình đồng chí Tổng Bí thư Hà Huy Tập, đại diện dòng họ Hà Huy… Về phía tỉnh Hà Tĩnh có đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo sở, ngành, địa phương.

Mở đầu buổi lễ, các đại biểu thưởng thức chương trình nghệ thuật “Hà Huy Tập - Tấm gương sáng mãi” với các tiết mục đặc sắc do các diễn viên đến từ Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Hà Tĩnh, Vũ đoàn Hà Nội trẻ và học sinh Trường Tiểu học Nam Hà biểu diễn. Các tiết mục tái hiện những dấu mốc quan trọng trong cuộc đời, sự nghiệp, thể hiện niềm tự hào về người chiến sĩ cộng sản kiên trung, trọn đời cống hiến cho Đảng, cho dân tộc; ca ngợi Đảng và sự đổi mới của quê hương, đất nước.

Tiếp nối xứng đáng sự nghiệp cách mạng vẻ vang của đồng chí Hà Huy Tập

Trình bày diễn văn tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh đã ôn lại lịch sử về cuộc đời, sự nghiệp của Tổng Bí thư Hà Huy Tập, người chiến sĩ cộng sản kiên trung, bất khuất, nhà lãnh đạo chủ chốt, tiền bối tiêu biểu, tài năng, nhà lý luận xuất sắc của Đảng và cách mạng Việt Nam, người con ưu tú của quê hương Hà Tĩnh.

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh trình bày diễn văn tại buổi lễ.

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm nêu rõ, với 35 tuổi đời, 16 năm hoạt động cách mạng, gần 2 năm làm Tổng Bí thư của Đảng, đồng chí Hà Huy Tập đã có những đóng góp to lớn cho Đảng và cách mạng Việt Nam, đồng thời để lại nhiều bài học quý báu.

Đồng chí Hà Huy Tập là nhà lãnh đạo, nhà lý luận xuất sắc của Đảng; là người có cống hiến to lớn vào việc khôi phục, củng cố, phát triển Đảng Cộng sản Đông Dương, góp phần quan trọng phát triển sáng tạo đường lối của Đảng phù hợp với tình hình mới; chủ trì và tổ chức xuất bản Tạp chí Bôn-sơ-vích - cơ quan lý luận chính trị của Trung ương Đảng; là người đặt nền móng cho sự hình thành khoa học lịch sử Đảng; là chiến sĩ cách mạng hiến dâng trọn đời cho Đảng và dân tộc.

Công lao to lớn của đồng chí được Đảng và Nhân dân ta mãi mãi khắc ghi. Tên tuổi và sự nghiệp cách mạng của đồng chí sống mãi trong lịch sử vinh quang của Đảng và của dân tộc Việt Nam. Trước lúc anh dũng hy sinh, đồng chí đã khảng khái tuyên bố: ''Tôi chẳng có gì phải hối tiếc. Nếu còn sống, tôi vẫn sẽ tiếp tục hoạt động''.

Thông tin khái quát về những kết quả nổi bật của tỉnh thời gian qua, đồng chí Nguyễn Duy Lâm khẳng định, phát huy truyền thống tốt đẹp của quê hương, học tập tấm gương Tổng Bí thư Hà Huy Tập và các thế hệ tiền bối cách mạng, Đảng bộ và Nhân dân Hà Tĩnh đã luôn đoàn kết, nỗ lực hết mình và có nhiều đóng góp quan trọng qua các thời kỳ cách mạng, góp phần cùng Nhân dân cả nước giành thắng lợi vẻ vang trong cách mạng giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc, xây dựng quê hương, đất nước.

Tiếp nối xứng đáng sự nghiệp cách mạng vẻ vang của đồng chí Hà Huy Tập, Đảng bộ và Nhân dân Hà Tĩnh nguyện tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.

Tập trung xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; quyết liệt thực hiện mục tiêu tăng trưởng trên 10% gắn với xác lập mô hình tăng trưởng mới dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; phát huy mạnh mẽ giá trị văn hóa và con người Hà Tĩnh; không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân, đưa tỉnh nhà phát triển nhanh và bền vững; góp phần cùng cả nước từng bước hiện thực hóa mục tiêu “xây dựng nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội” như tư tưởng chỉ đạo của đồng chí Tô Lâm - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước.

Tinh thần và bản lĩnh của đồng chí Hà Huy Tập trở thành ngọn lửa thôi thúc hành động trong toàn xã hội

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Tô Lâm - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định và nhấn mạnh những đóng góp quan trọng của Tổng Bí thư Hà Huy Tập. Cuộc đời cách mạng của đồng chí Hà Huy Tập là biểu tượng cao đẹp của một trí thức trẻ giàu lòng yêu nước, sớm giác ngộ lý tưởng vô sản và con đường cứu nước của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc. Ở đồng chí hội tụ tư duy lý luận sắc bén, bản lĩnh kiên cường, khí tiết người cộng sản chân chính, trọn đời hiến dâng cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.

Đồng chí Tô Lâm mong muốn mỗi cán bộ, đảng viên, Nhân dân phải tự nhắc mình không ngừng rèn luyện, học tập, noi theo các bậc tiền bối; luôn giữ vững phương hướng, khí tiết, hành động quyết liệt, đặt lợi ích của Đảng, của dân tộc lên trên hết, trước hết.

Trong kỷ nguyên phát triển mới, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phải khơi dậy khát vọng vươn lên, tinh thần tự chủ, tự lực, tự cường, phát huy sức sáng tạo của con người Việt Nam; đột phá về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; xây dựng hạ tầng đồng bộ, hiện đại; nâng cao năng suất, năng lực cạnh tranh và sức chống chịu của nền kinh tế.

Tăng trưởng phải gắn với tiến bộ, công bằng xã hội, phát triển văn hóa, con người, bảo vệ môi trường, bảo đảm quốc phòng, an ninh và ổn định chính trị - xã hội; kiên quyết không đánh đổi các giá trị lâu dài lấy lợi ích ngắn hạn. Mọi chủ trương, chính sách phải hướng tới nâng cao đời sống, hạnh phúc của Nhân dân; để Nhân dân là trung tâm, chủ thể và động lực của phát triển.

Đồng thời, cần khơi dậy và phát huy mạnh mẽ sức mạnh của Nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại. Phải phát huy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường, khát vọng cống hiến, tinh thần khởi nghiệp và trách nhiệm công dân trong mọi tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ. Tinh thần và bản lĩnh Hà Huy Tập phải trở thành ngọn lửa thôi thúc hành động trong toàn xã hội: học tập nghiêm túc hơn, lao động sáng tạo hơn, sống có trách nhiệm hơn, cống hiến nhiều hơn cho Tổ quốc.

Đối với Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Hà Tĩnh, đồng chí Tô Lâm yêu cầu, việc noi gương các bậc tiền bối phải thể hiện bằng khát vọng vươn lên mạnh mẽ, quyết tâm chuyển hóa truyền thống lịch sử, văn hóa, hiếu học, cách mạng thành sức mạnh nội sinh, động lực phát triển.

Hà Tĩnh cần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; đội ngũ cán bộ bản lĩnh, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; phát huy tiềm năng, lợi thế; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh; chăm lo văn hóa, an sinh; bảo đảm quốc phòng, an ninh, đẩy mạnh đối ngoại; phấn đấu phát triển nhanh, bền vững, xứng đáng với truyền thống quê hương.

"Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Hà Huy Tập, chúng ta noi gương đồng chí bằng những hành động cụ thể trong công tác, học tập, lao động và chiến đấu hằng ngày. Mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương; mỗi cán bộ, đảng viên bắt đầu từ việc thiết thực nhất; làm tốt hơn nhiệm vụ, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương, gần dân, trọng dân, hiểu dân, vì dân. Đồng thời, phải đổi mới mạnh mẽ, hành động quyết liệt; đấu tranh chống lãng phí, tiêu cực, trì trệ, bệnh hình thức; tạo chuyển biến thực chất, mang lại kết quả cụ thể trong đời sống Nhân dân" - đồng chí Tô Lâm yêu cầu.

Đồng chí Tô Lâm cho rằng, từ nay đến năm 2030 và 2045 - hai dấu mốc 100 năm thành lập Đảng và thành lập Nước, chặng đường phía trước còn nhiều việc lớn, việc khó, việc mới, đòi hỏi ý chí kiên cường, bản lĩnh vững vàng và hành động quyết liệt hơn. Tấm gương đồng chí Hà Huy Tập sẽ luôn là nguồn sáng cổ vũ chúng ta vững bước tiến lên trong kỷ nguyên phát triển mới. Với truyền thống vẻ vang của dân tộc, bản lĩnh và trí tuệ của Đảng, sức mạnh của Nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc cùng những thành tựu sau 40 năm đổi mới, chúng ta có đầy đủ cơ sở để tin tưởng vững chắc: Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng sẽ được thực hiện thắng lợi toàn diện; đất nước phát triển nhanh, bền vững; xây dựng thành công một Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Tại buổi lễ, em Bùi Hà Vy - đoàn viên Chi đoàn 11 Văn (Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh), đại diện thế hệ trẻ tỉnh nhà bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với công lao, cống hiến to lớn của đồng chí Hà Huy Tập và quyết tâm tiếp bước truyền thống cha anh với tinh thần, ý chí “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên".

Thế hệ trẻ hôm nay sẽ không ngừng học tập, rèn luyện, phấn đấu để khẳng định bản thân; xung kích, tiên phong tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nhất là đi đầu trong chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và phát triển khoa học công nghệ; hình thành một thế hệ thanh niên có tri thức sâu rộng, thể chất khỏe mạnh và tâm hồn giàu bản sắc văn hóa Việt Nam.

Dịp này, lãnh đạo Bộ VH-TT&DL đã trao bằng công nhận Di tích lịch sử cấp Quốc gia đối với Khu mộ Tổng Bí thư Hà Huy Tập ở xã Cẩm Hưng, tỉnh Hà Tĩnh.

Khu Di tích Tổng Bí thư Hà Huy Tập đã được Bộ Văn hóa - Thông tin - Thể thao và Du lịch xếp hạng là di tích lịch sử cấp Quốc gia tại Quyết định số 457/QĐ ngày 23/3/1991. Được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và tỉnh Hà Tĩnh, năm 2009, hài cốt của đồng chí Tổng Bí thư Hà Huy Tập được tìm thấy và đưa về an táng tại quê nhà. Ngày 12/2/2026, Bộ VH-TT&DL đã ban hành Quyết định số 318/QĐ-BVHTTDL công nhận Khu mộ Tổng Bí thư Hà Huy Tập là di tích lịch sử cấp Quốc gia.

Bế mạc buổi lễ, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh bày tỏ cảm ơn các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương; quý vị đại biểu, các vị khách quý đã tham dự, góp phần làm nên thành công của buổi lễ trọng thể, đầy ý nghĩa.