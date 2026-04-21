Đồng chí Hà Huy Tập là nhà lãnh đạo tài năng, nhà lý luận xuất sắc của Đảng, người con ưu tú của quê hương Hà Tĩnh. Cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí là biểu tượng sinh động của lòng trung thành tuyệt đối với lý tưởng cộng sản, bản lĩnh chính trị kiên định, trí tuệ lý luận sắc bén và đức hy sinh cao cả cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc; là nguồn động lực to lớn cho các thế hệ trong chặng đường phát triển mới.

Đồng chí Hà Huy Tập sinh ngày 24/4/1906, trong một gia đình nhà nho nghèo tại làng Kim Nặc, tổng Thổ Ngọa, nay là xã Cẩm Hưng, tỉnh Hà Tĩnh. Xuất thân từ một vùng quê hiếu học, giàu truyền thống yêu nước và cách mạng, đồng chí Hà Huy Tập là học trò xuất sắc ở các cấp học và sớm trở thành thầy giáo. Càng trưởng thành, đồng chí càng tỏ rõ khí tiết cứng cỏi, luôn đứng về phía người bị áp bức, phản đối những hành động sai trái, bất công của thực dân, phong kiến. Đồng chí đã sớm gia nhập Hội Phục Việt và được tiếp cận một số sách, báo Cộng sản từ Pháp gửi về như: tác phẩm Đường Kách mệnh của Nguyễn Ái Quốc, báo Le Paria (Người cùng khổ) do Nguyễn Ái Quốc làm chủ bút, báo L’Humanité (Nhân đạo) - cơ quan lý luận của Đảng Cộng sản Pháp...

Trường Tiểu học Pháp - Việt Vinh (còn được gọi là Trường Tiểu học Cao Xuân Dục) - nơi đồng chí Hà Huy Tập từng dạy học.

Tháng 7/1929, đồng chí Hà Huy Tập được tổ chức giới thiệu sang học tại Trường Đại học Phương Đông, Liên Xô. Tại đây, đồng chí đã được trang bị đầy đủ, bài bản, có hệ thống lý luận chính trị về cách mạng vô sản và vấn đề dân tộc thuộc địa, thông qua các tác phẩm của Các Mác, Lê-nin, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc và đồng chí được kết nạp vào Đảng Cộng sản Liên Xô.

Sau cao trào cách mạng 1930-1931, hệ thống tổ chức Đảng từ Trung ương đến cơ sở bị phá vỡ, đồng chí Hà Huy Tập đã cùng các đồng chí của mình từng bước khôi phục tổ chức và xây dựng đường lối của Đảng, xây dựng Chương trình hành động của Đảng Cộng sản Đông Dương (1932), cùng lập ra Ban Chỉ huy ở ngoài của Đảng. Đồng chí Hà Huy Tập là người chịu trách nhiệm chính trong việc chuẩn bị, tổ chức và chủ trì thành công Đại hội Đảng lần thứ nhất vào tháng 3/1935 tại Ma Cao (Trung Quốc).

Bìa cuốn sách "Trotsky và phản cách mạng" do đồng chí Hà Huy Tập viết với bút danh Thanh Hương (1937).

Trong thời gian gần 2 năm trên cương vị Tổng Bí thư của Đảng (tháng 7/1936 - 3/1938), đồng chí Hà Huy Tập đã tích cực thâm nhập vào phong trào quần chúng, tìm mọi cách liên hệ với các tổ chức Đảng ở trong nước, sớm tổ chức lại Ban Chấp hành Trung ương lâm thời (tháng 10/1936) và chủ trì 3 hội nghị Trung ương, tổng kết tình hình, đề xuất chủ trương, biện pháp để lãnh đạo phong trào cách mạng. Đến Hội nghị Trung ương tháng 3/1938, dưới sự lãnh đạo của Ban Trung ương do đồng chí Hà Huy Tập đứng đầu, đã khôi phục được hệ thống tổ chức từ Trung ương, các xứ ủy, tỉnh ủy, tạo cơ sở thuận lợi cho sự phát triển tổ chức Đảng xuống tận cơ sở huyện, xã. Đồng chí đã sáng lập, làm Tổng Biên tập các cơ quan ngôn luận của Đảng như báo L.Avant, Le Peuple, viết nhiều tác phẩm lý luận và các báo cáo gửi Quốc tế Cộng sản. Đồng chí là cây bút lý luận giàu tính chiến đấu, vừa tích cực tuyên truyền chủ nghĩa Mác - Lê-nin, uốn nắn những nhận thức sai lệch về tư tưởng, lý luận, đưa phong trào cách mạng phát triển đúng hướng, vừa đấu tranh với các biểu hiện “tả” khuynh, “hữu” khuynh và chủ nghĩa cơ hội trong Đảng. Đồng chí đã góp phần quan trọng đưa tư tưởng, lý luận chân chính của Đảng thấm sâu vào quần chúng, bảo vệ đường lối đúng đắn của Đảng Cộng sản Đông Dương và xây dựng Đảng vững mạnh về tổ chức, tạo tiền đề để cách mạng nước ta tiến những bước mới.

Ảnh đồng chí Hà Huy Tập trong hồ sơ mật thám Pháp.

Ngày 1/5/1938, trên đường đi công tác, đồng chí Hà Huy Tập bị thực dân Pháp bắt. Sau hơn 3 năm giam cầm, tra tấn, quản thúc, lấy lý do Hà Huy Tập có trách nhiệm tinh thần về cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ, Tòa án binh đã kết án tử hình đồng chí. Trong giờ phút sinh tử trước tòa án thực dân, đồng chí khẳng khái nói: “Tôi chẳng có gì phải hối tiếc. Nếu còn sống, tôi vẫn sẽ tiếp tục hoạt động”, hiên ngang hô vang khẩu hiệu “Cách mạng muôn năm”, thể hiện khí tiết của người cộng sản chân chính, lời thề sắt son của một thế hệ đã hiến dâng trọn đời cho Tổ quốc và Nhân dân.

Trong suốt chặng đường vẻ vang trường tồn cùng dân tộc, Đảng ta luôn ghi nhớ công ơn to lớn của các vị lãnh đạo tiền bối, trong đó có Tổng Bí thư Hà Huy Tập. Trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên phát triển giàu mạnh và thịnh vượng, những cống hiến to lớn của các đồng chí tiền bối cách mạng tiếp tục được Đảng ta nâng niu gìn giữ, đúc rút thành những bài học quý báu, vận dụng linh hoạt trong tình hình mới.

Phát huy ý chí kiên cường, phẩm chất cách mạng sáng ngời của đồng chí Hà Huy Tập và các thế hệ cách mạng tiền bối của Đảng, Đảng bộ và Nhân dân Hà Tĩnh đã đoàn kết, sáng tạo, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, vươn lên giành nhiều thắng lợi trên tất cả các lĩnh vực. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, khi đất nước đối mặt với ngoại xâm hay trong thời kỳ hòa bình, Hà Tĩnh luôn là một trong những địa phương tiên phong, đi đầu trên nhiều lĩnh vực.

Xô-viết Nghệ - Tĩnh. Tranh minh họa

Trong những năm 1930-1931, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhất là khi Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh ra đời (tháng 3/1930), cùng với sức lan tỏa từ tư tưởng, tấm gương cách mạng của các chiến sĩ cộng sản kiên trung, Nhân dân Hà Tĩnh đã cùng Nhân dân cả nước thổi bùng ngọn lửa phong trào cách mạng 1930-1931, đỉnh cao là Xô-viết Nghệ - Tĩnh. Mặc dù bị kẻ thù đàn áp dã man, nhưng phong trào Xô-viết Nghệ - Tĩnh đã để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý báu, giúp Đảng ta kịp thời đề ra đường lối đấu tranh đúng đắn, giành thắng lợi to lớn trong cao trào cách mạng 1936-1939 và 1939-1945.

Trong khí thế sục sôi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, Hà Tĩnh là một trong 4 tỉnh của cả nước giành chính quyền về tay Nhân dân sớm nhất. Trong kháng chiến chống Pháp, suốt 9 năm trường kỳ, Hà Tĩnh là tỉnh duy nhất trong cả nước không cho địch chiếm đóng quá 24 giờ trên quê hương. Nhân dân toàn tỉnh đã đóng góp sức người, sức của cùng cả nước đánh đuổi thực dân Pháp, buộc thực dân Pháp phải ký Hiệp định Giơ-ne-vơ năm 1954, lập lại hòa bình ở Đông Dương. Trong kháng chiến chống Mỹ (1954-1975), Hà Tĩnh là một trong những địa bàn chiến lược quan trọng, là “hậu phương của tiền tuyến miền Nam, tiền tuyến của hậu phương miền Bắc”. Kiên cường chiến đấu, sản xuất, bảo đảm huyết mạch giao thông với tinh thần “Tất cả vì tiền tuyến”, “Tất cả để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược”, hàng chục nghìn người con ưu tú của Hà Tĩnh đã lên đường, theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc. Tinh thần anh dũng, chiến công hiển hách và những đóng góp to lớn của quân và dân Hà Tĩnh đã góp phần cùng cả nước làm nên chiến thắng 30/4/1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Sau 35 năm tái lập tỉnh, từ một tỉnh nghèo, Hà Tĩnh vươn lên phát triển khá toàn diện. Đến năm 2025, quy mô nền kinh tế đạt gần 130.000 tỷ đồng (đứng thứ 17/34 tỉnh, thành phố); thu ngân sách đạt trên 21.000 tỷ đồng. Nhiều dự án trọng điểm, tạo động lực mới, ứng dụng công nghệ hiện đại, thân thiện với môi trường đồng loạt khởi công đã khẳng định rõ định hướng phát triển xanh, bền vững của tỉnh như: Nhà máy Điện gió Kỳ Anh (17.051 tỷ đồng), Nhà máy Điện gió Eco Wind Kỳ Anh (22.647 tỷ đồng), Kho LNG Bắc Trung Bộ (26.735 tỷ đồng), Dự án đầu tư xây dựng nhà xưởng cho thuê sản xuất ngành phụ trợ ô tô điện (21.401 tỷ đồng), Nhà máy Sản xuất thép Vinmetal Hà Tĩnh (quy mô hơn 461 ha, tổng mức đầu tư gần 80.000 tỷ đồng). Đến nay, toàn tỉnh có hơn 1.560 dự án với tổng vốn gần 600.000 tỷ đồng, trong đó 1.491 dự án trong nước với tổng mức đầu tư hơn 180.000 tỷ đồng, 69 dự án nước ngoài với tổng mức đầu tư hơn 16,1 tỷ USD. Chương trình xây dựng nông thôn mới tiếp tục đạt nhiều kết quả nổi bật, tỉnh đã hoàn thành 8/8 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội được quan tâm phát triển toàn diện. Công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa được chú trọng, nhất là các di sản được UNESCO vinh danh. Khu di tích Tổng Bí thư Trần Phú (xã Đức Thọ) và Khu di tích Tổng Bí thư Hà Huy Tập (xã Cẩm Hưng) được quan tâm trùng tu, tôn tạo trở thành địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cách mạng. Giáo dục và đào tạo luôn đứng tốp đầu cả nước; đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân không ngừng được cải thiện và nâng cao. Công tác an sinh xã hội thường xuyên được quan tâm. Tỉnh đã hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát theo kế hoạch Trung ương giao.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành Trung ương chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh tại Khu di tích Tổng Bí thư Hà Huy Tập ở xã Cẩm Hưng (ngày 29/1/2026).

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được quan tâm; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng được nâng lên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII), Kết luận số 21-KL/TW khóa XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các quy định về việc nêu gương của cán bộ, đảng viên. Công tác kiểm tra, giám sát, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được triển khai thực hiện nghiêm túc. Việc sắp xếp tổ chức bộ máy và xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp được triển khai đồng bộ, hiệu quả; xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số được quan tâm, chỉ đạo triển khai thực hiện và đạt được một số kết quả bước đầu.

Đoàn đại biểu tỉnh Hà Tĩnh dự Đại hội XIV của Đảng.

Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Hà Tĩnh luôn không ngừng nỗ lực, sáng tạo, phát huy tiềm năng, lợi thế, giành nhiều kết quả nổi bật trên các lĩnh vực. Hà Tĩnh chú trọng thu hút đầu tư vào các khu kinh tế, khu công nghiệp, tạo dấu ấn quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội.

Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng, các nghị quyết chiến lược của Trung ương và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, thời gian tới, cả hệ thống chính trị phải thực hiện nghiêm túc, kịp thời, hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Trung ương và của Tỉnh ủy, nhất là các chủ trương, nghị quyết về phát triển kinh tế tư nhân, kinh tế nhà nước và đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, tạo nền tảng cho tăng trưởng nhanh, bền vững; chú trọng thực hiện có hiệu quả 5 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá cùng các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đã được xác định trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX với các nội dung trọng tâm sau:

Thứ nhất, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nghiêm quy định về những điều đảng viên không được làm, các nghị quyết của Trung ương, của tỉnh; phát huy tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, trước hết là các đồng chí trong thường trực, ban thường vụ, bí thư cấp ủy và người đứng đầu các cơ quan, đơn vị. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Nâng cao hiệu quả công tác dân vận của hệ thống chính trị; phát huy vai trò mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, giám sát và phản biện xã hội. Khẩn trương tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc trong vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đảm bảo bộ máy hoạt động thông suốt, hiệu lực, hiệu quả.

Tổ chức bộ máy, hoạt động Trung tâm hành chính công cấp xã sau sắp xếp đơn vị hành chính đi vào ổn định, thông suốt.

Thứ hai, quyết liệt chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đảm bảo tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026-2030 đạt bình quân từ 10% trở lên với nền tảng công nghiệp hiện đại làm trụ cột; phát triển dịch vụ chất lượng cao; thúc đẩy nông nghiệp theo hướng hữu cơ, tuần hoàn, giá trị gia tăng cao. Cụ thể hóa kịch bản tăng trưởng theo từng tháng, quý, từng ngành, lĩnh vực và từng địa bàn; xác định rõ các dự án, lĩnh vực tạo động lực tăng trưởng. Huy động, phân bổ và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng KT-XH đồng bộ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh; bảo đảm phát triển hài hòa giữa đô thị và nông thôn, miền núi và ven biển; tiếp tục nâng cao chất lượng xây dựng nông thôn mới gắn với phát triển đô thị văn minh, bền vững. Tập trung thu hút đầu tư vào các khu kinh tế, khu công nghiệp; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm. Nâng cao chất lượng thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp, đặc biệt phải nâng cao đạo đức, trách nhiệm thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức và cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư. Xác định rõ trách nhiệm của chính quyền là kiến tạo và đồng hành, hỗ trợ các nhà đầu tư, doanh nghiệp hoạt động hiệu quả. Đẩy mạnh triển khai các nhiệm vụ về khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số nhằm tạo động lực thúc đẩy phát triển KT-XH.

Hà Tĩnh khánh thành Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng II.

Thứ ba, phát triển toàn diện lĩnh vực văn hóa - xã hội. Tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 18-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX về xây dựng, phát triển văn hóa và con người Hà Tĩnh trong giai đoạn mới; bảo đảm sự hài hòa giữa phát triển kinh tế với văn hóa, thực sự coi văn hóa, con người là nền tảng, động lực to lớn, trụ cột cho phát triển nhanh và bền vững. Khơi dậy và phát huy mạnh mẽ ý chí, sức mạnh, truyền thống văn hóa, con người Hà Tĩnh làm nguồn lực nội sinh cho phát triển. Tiếp tục quan tâm công tác an sinh xã hội; đẩy mạnh đào tạo nghề, giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân. Tăng cường công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế.

Tại xã Cẩm Hưng - quê hương Tổng Bí thư Hà Huy Tập, những giá trị lịch sử đang tiếp tục được bồi đắp, trở thành nguồn lực nội sinh quan trọng để địa phương vững vàng trên hành trình phát triển mới.

Noi gương lý tưởng sáng ngời, ý chí quyết tâm, sáng tạo của đồng chí Tổng Bí thư Hà Huy Tập, trong bối cảnh mới của kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, với những xung lực từ các nghị quyết của Trung ương, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Hà Tĩnh tiếp tục đoàn kết, thống nhất cao, đổi mới sáng tạo, khắc phục mọi khó khăn, quyết tâm xây dựng tỉnh nhà ngày càng giàu mạnh, văn minh, xứng đáng với truyền thống quê hương cách mạng.

