Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm tiếp xúc cử tri các phường trung tâm ở Hà Tĩnh

Sáng 27/5, tại phường Thành Sen, đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; đồng chí Trần Quang Tuấn - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Thành Sen cùng các đại biểu thuộc Tổ đại biểu số 5 HĐND tỉnh tiếp xúc với cử tri các phường: Thành Sen, Trần Phú, Hà Huy Tập. Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Thành Đồng – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Nguyễn Trọng Hiếu – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Tài chính; Hồ Huy Thành – Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Hội nghị được thực hiện bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ hội trường phường Thành Sen đến hội trường các phường Trần Phú, Hà Huy Tập.

Đồng chí Nguyễn Trọng Hiếu – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Tài chính cùng đại biểu các sở, ngành dự hội nghị tiếp xúc cử tri.

Đồng chí Trần Quang Tuấn – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Thành Sen và đồng chí Nguyễn Thị Hồng Minh - Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường Thành Sen chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, bà Đinh Thị Hồng Vân - Ủy viên chuyên trách Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026; những nội dung chủ yếu dự kiến trình kỳ họp thường lệ giữa năm 2026, HĐND tỉnh khóa XIX và các nội dung liên quan đến kỳ họp.

Tại hội nghị, cử tri đã kiến nghị nhiều nội dung về đầu tư xây dựng các công trình văn hoá, công trình thể thao; tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nếp sống văn minh trong cưới việc cưới, việc tang và lễ hội; rà soát lại cơ chế giao biên chế, vị trí việc làm đối với các phường trung tâm, đô thị đông dân để phù hợp với yêu cầu thực tiễn.

Ông Trần Hậu Bình - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường Thành Sen kiến nghị một số nội dung tại hội nghị tiếp xúc cử tri.

Cử tri đề nghị tỉnh nghiên cứu, đầu tư thêm đài hóa thân hoàn vũ, nhà tang lễ tập trung, nghiên cứu chính sách hỗ trợ chi phí hỏa táng; ban hành thêm các chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp; sớm xây dựng trung tâm dữ liệu dùng chung thống nhất nền tảng số và chuẩn hóa chế độ báo cáo giữa các ngành, các sở; đầu tư nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin ở cơ sở; xem xét điều chỉnh chế độ tiền lương, phụ cấp cho cán bộ, công chức cấp xã.

Bà Trần Thị Thuỷ Nga - Phó Chủ tịch UBND phường Thành Sen kiến nghị một số nội dung tại hội nghị tiếp xúc cử tri.

Các cử tri cũng kiến nghị tỉnh sớm có chủ trương xem xét tiếp nhận vào viên chức, bố trí vị trí phù hợp để đảm bảo hiệu quả hoạt động trung tâm dịch vụ tổng hợp cấp xã; cho chủ trương thực hiện kiện toàn các chức danh lãnh đạo và tăng biên chế cho trung tâm.

Đồng chí Trần Quang Tuấn – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Thành Sen phát biểu tại hội nghị tiếp xúc cử tri.

Cử tri cũng kiến nghị tỉnh chỉ đạo các đơn vị liên quan tham mưu ban hành giá tối đa dịch vụ thu gom chất thải rắn sinh hoạt. Từ đó, tạo cơ sở để địa phương áp dụng hoặc có hướng dẫn để địa phương thực hiện khi chưa ban hành định mức kỹ thuật công tác thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt.

Tại hội nghị, thay mặt lãnh đạo UBND tỉnh, đồng chí Hồ Huy Thành - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã tiếp thu, giải trình một số ý kiến, kiến nghị của cử tri theo thẩm quyền.

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh trao đổi với các đại biểu, cử tri bên lề hội nghị tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND tỉnh.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận các ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của cử tri, đồng thời trao đổi, làm rõ thêm một số vấn đề cử tri quan tâm.

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp, ngành và các phường phải thực sự quan tâm giải quyết những kiến nghị chính đáng của cử tri theo tinh thần: việc thuộc thẩm quyền cấp nào thì cấp đó chủ động xử lý, không đùn đẩy, né tránh, kéo dài. Đối với phường Thành Sen, Trần Phú, Hà Huy Tập, các phường cần rà soát, hoàn thiện quy hoạch đô thị sau sắp xếp, xác định rõ không gian phát triển, bảo đảm đồng bộ giữa hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và yêu cầu phát triển lâu dài.

Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tuyên truyền, vận động trong Nhân dân, cán bộ, Đảng viên thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, trong đó, cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu phải thực sự gương mẫu trong thực hiện các quy định của Trung ương và của tỉnh, góp phần xây dựng đời sống văn hóa văn minh, tiết kiệm, phù hợp điều kiện phát triển đô thị hiện nay.

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số và nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân, tiếp tục rà soát quy trình giải quyết thủ tục hành chính; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, quan tâm hỗ trợ người dân tiếp cận các dịch vụ số, nâng cao trách nhiệm công vụ, thái độ phục vụ Nhân dân.

Quan tâm chăm lo tốt hơn các lĩnh vực văn hóa - xã hội, giáo dục, y tế và an sinh xã hội; phát triển kinh tế phải đi đôi với phát triển văn hóa và nâng cao chất lượng đời sống Nhân dân. Các phường cần đặc biệt quan tâm xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh; nâng cao chất lượng giáo dục; chăm sóc sức khỏe Nhân dân; chăm lo các gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng yếu thế; tăng cường quản lý thanh thiếu niên; phòng chống tệ nạn xã hội.

Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, tổ đại biểu HĐND tỉnh nghiêm túc tiếp thu đầy đủ các ý kiến của cử tri, đồng thời sẽ theo dõi, giám sát việc giải quyết các kiến nghị, nhất là những vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống Nhân dân.​