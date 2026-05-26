Khi nhiều thẩm quyền được phân cấp mạnh về cơ sở, thủ tục hành chính được giải quyết nhanh hơn, đối thoại được tăng cường, chuyển đổi số tham gia sâu vào quản lý, điều hành…, khoảng cách giữa chính quyền và người dân Hà Tĩnh được rút ngắn, đặc biệt là hình thành phương thức quản trị địa phương mới.

Nếu như trước đây, mỗi lần làm thủ tục hành chính (TTHC) liên quan đến đất đai, ông Trần Văn Thường - tổ dân phố Hưng Bình, phường Sông Trí phải mất nhiều thời gian, qua nhiều cấp, thì nay mọi việc thuận lợi hơn nhiều khi thủ tục được giải quyết ngay tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường. Ông Thường chia sẻ: “Mới đây, tôi làm thủ tục tách thửa đất của hộ gia đình và được cán bộ hướng dẫn rất cụ thể. Thậm chí vào ngày cuối tuần, cán bộ vẫn nhiệt tình hỗ trợ bà con”.

Để tạo thuận lợi cho người dân trên địa bàn trong thực hiện các TTHC, cả hệ thống chính trị phường Sông Trí đã nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn, triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, linh hoạt.

Ông Nguyễn Hoài Sơn - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Sông Trí cho biết: “Nhiều mô hình sáng tạo đã được triển khai hiệu quả như giải quyết TTHC trong ngày nghỉ; mô hình “4 tại chỗ” (tiếp nhận tại chỗ, thẩm định tại chỗ, phê duyệt tại chỗ, trả kết quả tại chỗ); hỗ trợ giải quyết TTHC cho đối tượng yếu thế tại nhà. Nhờ đó, tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng và trước hạn luôn duy trì ở mức cao (trên 97%), chất lượng phục vụ người dân từng bước được nâng lên”.

Không chỉ thay đổi ở bộ phận một cửa, tinh thần phục vụ người dân đang được các địa phương mở rộng trên môi trường số. Ứng dụng Công dân số Hà Tĩnh (i-HaTinh) ra đời và vận hành đang mở thêm một “cánh cửa” mới để chính quyền đến gần người dân hơn.

Anh Nguyễn Văn Hóa (thôn Xuân An 9, xã Nghi Xuân) cho biết: “Không cần phải làm đơn thư, đi lại nhiều lần và chờ đợi lâu, nay chỉ vài thao tác trên ứng dụng i-HaTinh là người dân có thể gửi phản ánh trực tiếp và theo dõi quá trình xử lý nên rất thuận tiện, minh bạch. Nhiều phản ánh của chúng tôi về hạ tầng, môi trường hay bất cập ở cơ sở đã được chính quyền xử lý kịp thời, tạo niềm tin và sự hài lòng trong Nhân dân”.

Theo ông Phan Duy Vĩnh - Phó Chủ tịch UBND xã Nghi Xuân, các ý kiến phản ánh, kiến nghị từ cơ sở được tiếp nhận và tập trung xử lý kịp thời, nhờ đó “cầu nối” i-HaTinh được vận hành hiệu quả, góp phần giúp rút ngắn khoảng cách giữa chính quyền với Nhân dân”.

Tinh thần “gần dân, sát dân” trong vận hành chính quyền địa phương 2 cấp đang được nhiều địa phương cụ thể hóa bằng việc cán bộ trực tiếp xuống tận cơ sở để đối thoại, tháo gỡ khó khăn ngay từ nơi phát sinh vụ việc.

Tại xã Cẩm Lạc, mô hình “Tiếp dân tận ngõ, rõ việc tận nhà” đang phát huy hiệu quả rõ nét. Ngoài tiếp dân định kỳ, lãnh đạo UBND xã cùng các bộ phận chuyên môn trực tiếp xuống hiện trường kiểm tra, đối thoại và xử lý vụ việc ngay tại cơ sở. Trong hơn 2 tháng qua, UBND xã đã tiếp dân tại hiện trường đối với 11 vụ việc phức tạp, giải quyết dứt điểm 9 vụ việc ngay từ cơ sở, đạt tỷ lệ trên 80%; các vụ việc còn lại đều được công khai lộ trình xử lý và phân công trách nhiệm cụ thể, góp phần hạn chế phát sinh đơn thư vượt cấp.

Ông Võ Hữu Minh (thôn Lạc Thọ) chia sẻ: “Kiến nghị của tôi và nhiều hộ dân về những bất cập tại khu đất ở đã được lãnh đạo chính quyền trực tiếp xuống tận nơi kiểm tra, đối thoại và giải quyết nhanh chóng. Những vướng mắc được tháo gỡ kịp thời, rõ ràng, chúng tôi càng tin tưởng vào cách điều hành của chính quyền cơ sở”.

Gần 1 năm vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, tại nhiều địa phương, nhiều mô hình cải cách hành chính (CCHC) đã được triển khai và phát huy hiệu quả như: “Ngày thứ Bảy vì dân phục vụ” tại các phường: Hoành Sơn, Hải Ninh, các xã Kỳ Văn, Tiên Điền; “Ngày thứ Sáu không hẹn” tại phường: Thành Sen, các xã Cẩm Xuyên, Cẩm Duệ; “Tiếp dân tận ngõ, rõ việc tận nhà” tại các xã Hà Linh, Phúc Trạch, Cẩm Trung; “Tổ công tác lưu động giải quyết tồn đọng hồ sơ đất đai” tại xã Thiên Cầm…

Ông Bùi Quang Hoàn - Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy nhận định: “Sau gần 1 năm mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động, đã có bước chuyển rất quan trọng trong vận hành của tổ chức, bộ máy và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo hướng gần dân, sát dân, phục vụ Nhân dân…

Cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục thực hiện tốt Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, bám địa bàn, nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin... Người đứng đầu chủ động “đến với dân” thông qua tiếp xúc, đối thoại và giải quyết vấn đề khi mới phát sinh ngay tại cơ sở. Các TTHC được thực hiện nhanh hơn, minh bạch hơn, tạo kênh giao tiếp 2 chiều giữa chính quyền và người dân, từ đó tạo sự đồng thuận, huy động tối đa nguồn lực để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị. Đây chính là hiệu quả thực chất của “dân vận khéo” trong điều kiện mới, vận động Nhân dân không chỉ bằng lời nói mà bằng cả tấm lòng và hành động cụ thể, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo hiệu quả công việc”.

Thực hiện chủ trương của Trung ương về tăng cường phân cấp, phân quyền cho cấp xã, ngay sau khi chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động, để tạo thuận lợi cho việc sắp xếp, bố trí cán bộ, BTV Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện. Ở khối chính quyền, từ ngày 1/7/2025 đến nay, HĐND tỉnh ban hành 4 nghị quyết liên quan phân cấp, phân quyền; UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành 40 quyết định phân cấp, ủy quyền cho UBND cấp xã, chủ tịch UBND cấp xã, cơ quan/người đứng đầu các cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính thuộc UBND tỉnh; chủ tịch UBND cấp xã thực hiện ủy quyền cho công chức tư pháp…

Tại nhiều sở, ngành, địa phương, chủ trương phân cấp, ủy quyền từng bước đi vào thực tiễn và bước đầu phát huy hiệu quả. Trong đó, lĩnh vực nông nghiệp và môi trường ghi nhận chuyển biến rõ nét khi nhiều TTHC liên quan trực tiếp đến doanh nghiệp (DN) và người dân đã được Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền cho giám đốc sở thực hiện như: cấp, gia hạn chứng chỉ hành nghề thú y; cấp phép nhập khẩu tàu cá để khai thác thủy sản; cấp phép nhập khẩu phân bón, giống cây trồng; cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật… Nhờ đó, thời gian giải quyết hồ sơ được rút ngắn đáng kể, tạo thuận lợi và tiết kiệm thời gian, chi phí cho người dân và DN so với trước đây.

Ông Lê Ngọc Huấn - Giám đốc Sở NN&MT cho biết: “Đến nay, sở đã được UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền 64 nhiệm vụ. Việc phân cấp, ủy quyền bước đầu phát huy hiệu quả rõ rệt, giúp cơ quan chuyên môn chủ động hơn trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ, góp phần nâng cao hiệu quả phục vụ người dân, DN”.

Nhiều nội dung trước đây phải xin ý kiến qua nhiều cấp đã được phân cấp trực tiếp cho địa phương thực hiện và chịu trách nhiệm. Không chỉ thay đổi về tổ chức bộ máy, cơ chế phân cấp trong lĩnh vực tài chính - ngân sách cũng tạo thêm dư địa quan trọng để cấp xã nâng cao hiệu quả vận hành.

Ông Phan Trọng Bình - Chủ tịch UBND xã Cẩm Xuyên cho hay: “Việc điều chỉnh tỷ lệ điều tiết nguồn thu, tăng định mức chi và áp dụng cơ chế ngân sách linh hoạt đã giúp địa phương chủ động hơn trong cân đối thu - chi, triển khai nhiệm vụ phát triển KT-XH và bảo đảm an sinh ngay tại cơ sở. Qua đó, việc phục vụ người dân được thực hiện kịp thời và hiệu quả hơn”.

Bên cạnh đó, quá trình thực hiện phân cấp, phân quyền được tỉnh triển khai gắn với kiểm tra, giám sát, hướng dẫn, hỗ trợ, nâng cao trách nhiệm của cấp cơ sở; kịp thời tháo gỡ, giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện.

Ông Dương Ngọc Hoàng - Chủ tịch UBND xã Phúc Trạch thông tin: “Giai đoạn đầu vận hành mô hình quản trị mới, từ sự chỉ đạo của tỉnh, các sở, ngành đã thiết lập đường dây nóng, thành lập các tổ công tác và tổ chức nhiều hội nghị, lớp tập huấn để trực tiếp hướng dẫn tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc. Nhờ đó, các nội dung phân cấp, phân quyền dần đi vào nền nếp, giúp địa phương chủ động hơn trong thực hiện nhiệm vụ và phần nào giảm áp lực trong quá trình triển khai”.

Trong bối cảnh khối lượng nhiệm vụ được phân cấp nhiều hơn về cơ sở, đồng thời quy mô, phạm vi quản lý cấp xã rộng hơn trước, chuyển đổi số đang thực sự phát huy vai trò như một “trợ lực” quan trọng, giúp giảm tải áp lực hành chính và nâng cao hiệu quả điều hành.

Hiện nay, các hệ thống như mạng truyền số liệu chuyên dùng, quản lý văn bản điện tử, dịch vụ công trực tuyến, hội nghị truyền hình, chữ ký số công vụ và ứng dụng i-HaTinh đã được triển khai đồng bộ tới 100% xã, phường, hình thành môi trường làm việc số thống nhất trong toàn hệ thống chính trị, bảo đảm công tác chỉ đạo, điều hành và xử lý công việc không bị gián đoạn sau sắp xếp đơn vị hành chính.

Ông Nguyễn Thanh Lâm - Phó Giám đốc Trung tâm Khoa học, Công nghệ và Chuyển đổi số Hà Tĩnh (Sở KH&CN) khẳng định: “Việc triển khai các nền tảng số dùng chung và dịch vụ công trực tuyến đã nâng cao rõ rệt mức độ tiếp cận và sử dụng dịch vụ số của người dân, DN trên địa bàn.

Thói quen giao dịch hành chính trên môi trường số, thanh toán không dùng tiền mặt và tương tác với chính quyền qua nền tảng số dần hình thành và lan tỏa. Trong đó, đến nay, i-HaTinh đã đạt hơn 90.000 lượt cài đặt, tạo điều kiện để người dân tham gia giám sát, phản ánh kịp thời các vấn đề phát sinh và theo dõi tiến độ giải quyết TTHC”.

Cùng với chuyển đổi số, công tác CCHC tiếp tục ghi nhận nhiều chuyển biến rõ nét từ tổ chức bộ máy, vận hành dịch vụ công đến mức độ hài lòng của người dân và DN. Tại cơ sở, hiệu quả được thể hiện cụ thể qua từng hồ sơ được giải quyết nhanh, gọn, đúng hạn.

Ông Nguyễn Đại Đồng - Phó Chủ tịch UBND xã Đồng Lộc cho biết: “Trung bình mỗi ngày, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã tiếp nhận gần 100 hồ sơ; nhiều thủ tục dù quy định 3 ngày nhưng địa phương cố gắng giải quyết trong 1 ngày, thậm chí trong buổi nếu đủ điều kiện. 5 tháng đầu năm 2026, trung tâm tiếp nhận 3.396 hồ sơ, trong đó 3.155 hồ sơ được giải quyết trước hạn, góp phần giảm tình trạng chờ đợi, tạo thuận lợi cho người dân”.

Trong lĩnh vực đầu tư, thời gian giải quyết thủ tục cũng được rút ngắn từ 32 ngày xuống còn 17 ngày, đồng thời giảm từ 22 xuống còn 14 thủ tục.

Ở cấp tỉnh, các sở, ngành cũng đẩy mạnh rà soát, cắt giảm và đơn giản hóa TTHC. Sở Tài chính là một trong những đơn vị đi đầu khi chủ động tham mưu UBND tỉnh công bố và đơn giản hóa nhiều thủ tục.

Ông Đặng Trần Phong - Phó Giám đốc Sở Tài chính cho biết: “Trong lĩnh vực đăng ký DN đã giảm số thủ tục từ 51 xuống 32. Ở lĩnh vực đầu tư, thời gian giải quyết thủ tục được rút ngắn từ 32 ngày xuống còn 17 ngày, đồng thời giảm từ 22 xuống còn 14 thủ tục, góp phần giảm chi phí tuân thủ và tạo thuận lợi hơn cho DN, nhà đầu tư”.

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh kiểm tra công tác vận hành tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường Thành Sen.

Những nỗ lực của hệ thống chính trị, bộ máy chính quyền 2 cấp ở Hà Tĩnh đã góp phần cải thiện các chỉ số cải cách hành chính, chuyển đổi số của tỉnh trong toàn quốc.

Cụ thể, năm 2025, chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) của Hà Tĩnh đạt 89,99 điểm, đứng thứ 19 cả nước, xếp thứ 2 khu vực Bắc Trung Bộ; chỉ số chuyển đổi số (DTI) xếp vị trí thứ 7/34 tỉnh, thành; tỷ lệ giải quyết hồ sơ trước và đúng hạn từ 1/7/2025 đến nay đạt gần 98%... Theo đánh giá của Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp, Hà Tĩnh là một trong 5 tỉnh đầu tiên có hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh được thông suốt, có số liệu hồ sơ TTHC nhiều trên hệ thống và là một trong những địa phương có ít đơn vị cấp xã không có hồ sơ phát sinh trên hệ thống.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh trao đổi với cán bộ xã Sơn Kim 2 trong chuyến kiểm tra về hoạt động vận hành chính quyền địa phương 2 cấp. Ảnh tư liệu

Năm 2025, dù đối mặt nhiều khó khăn và khối lượng công việc lớn, Hà Tĩnh vẫn duy trì đà tăng trưởng tích cực với GRDP đạt 8,78%, quy mô nền kinh tế đạt gần 121 nghìn tỷ đồng; quý I/2026 tiếp tục bứt phá với mức tăng trưởng 12,42%, đứng đầu cả nước.

Những kết quả đó không chỉ phản ánh hiệu quả điều hành, mà còn cho thấy bộ máy sau sắp xếp đang từng bước vận hành thông suốt, hiệu quả, tạo nền tảng, động lực cho sự phát triển nhanh, bền vững và nâng cao đời sống Nhân dân.

NHÓM PV

