Hà Tĩnh rộng mở "cánh cửa" hợp tác với doanh nghiệp Nhật Bản

Chuyến công tác tại Nhật Bản từ ngày 11–15/5 của đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh cùng đoàn công tác Hà Tĩnh diễn ra trong bối cảnh quan hệ Việt Nam - Nhật Bản tiếp tục phát triển tốt đẹp, mở ra nhiều cơ hội hợp tác mới giữa hai nước.

Đây cũng là hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại ở nước ngoài đầu tiên của Hà Tĩnh sau Đại hội Đảng bộ tỉnh, có ý nghĩa quan trọng trong việc mở rộng hợp tác quốc tế, hướng tới tăng trưởng nhanh, xanh và bền vững.

Điểm nhấn nổi bật trong chuyến công tác là Hội nghị xúc tiến đầu tư vào Hà Tĩnh tại Nhật Bản. Dù là hội nghị xúc tiến ở cấp địa phương, song sự kiện đã thu hút sự quan tâm của đông đảo doanh nghiệp, nhà đầu tư Nhật Bản, trong đó có nhiều tập đoàn lớn hoạt động trong các lĩnh vực công nghiệp, năng lượng, hạ tầng, thương mại và logistics.

Tại hội nghị, Hà Tĩnh đã giới thiệu rõ hơn về tiềm năng, lợi thế, định hướng phát triển của tỉnh; đặc biệt là lợi thế về cảng biển nước sâu, Khu kinh tế Vũng Áng, hạ tầng công nghiệp, logistics và cam kết đồng hành cùng nhà đầu tư.

Thông qua hội nghị, Hà Tĩnh chuyển tải thông điệp nhất quán: Tỉnh chủ động mở rộng hợp tác quốc tế, chào đón các nhà đầu tư có năng lực, công nghệ, kinh nghiệm quản trị hiện đại và định hướng phát triển bền vững; đồng thời cam kết tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình nghiên cứu, triển khai dự án.

Đánh giá cao sự chủ động của Hà Tĩnh, ông Hirano Kennichi - Phó Chủ tịch Tổ chức Xúc tiến thương mại Nhật Bản (JETRO) chia sẻ: "Qua các thông tin được giới thiệu tại hội nghị, có thể thấy Hà Tĩnh có nhiều lợi thế, nhất là về cảng biển, khu kinh tế, công nghiệp và logistics. Chúng tôi cũng như các nhà đầu tư tham dự hội nghị rất ấn tượng trước kết quả tăng trưởng dẫn đầu Việt Nam của Hà Tĩnh. Để có kết quả đó, ngoài tiềm năng, lợi thế, Hà Tĩnh đã có sự đồng hành rất hiệu quả với doanh nghiệp, với các nhà đầu tư. JETRO sẽ tiếp tục hỗ trợ kết nối thông tin, giới thiệu môi trường đầu tư của Hà Tĩnh tới các doanh nghiệp Nhật Bản có nhu cầu tìm hiểu, hợp tác tại Việt Nam."

Đáng chú ý, tại hội nghị đã có 3 bản ghi nhớ hợp tác (MoU) được trao giữa các cơ quan, doanh nghiệp Hà Tĩnh với các đối tác Nhật Bản. Điều này cho thấy hội nghị không chỉ dừng lại ở việc giới thiệu tiềm năng, mà đã chuyển sang những khuôn khổ hợp tác cụ thể hơn. Trong đó, bản ghi nhớ hợp tác với Liên danh Marubeni Corporation - Agrimeco mở ra triển vọng trong lĩnh vực năng lượng sạch và những ngành nghề tiềm năng của Hà Tĩnh. Đây là các lĩnh vực phù hợp với định hướng chuyển đổi xanh, phát triển công nghiệp hiện đại và bổ sung thêm động lực tăng trưởng mới cho tỉnh.

Nhấn mạnh về bước khởi đầu quan trọng này, ông Tai Miura - Phó Giám đốc Khối Điện và Cơ sở Hạ tầng số 1, Tập đoàn Marubeni, Nhật Bản cho biết: "Những nội dung hợp tác về năng lượng sạch và các lĩnh vực tiềm năng của Hà Tĩnh phù hợp với định hướng phát triển của Marubeni tại Việt Nam.

Chúng tôi mong muốn phát huy lợi thế về nguồn vốn, công nghệ, kinh nghiệm quốc tế và năng lực triển khai dự án để thúc đẩy các chương trình hợp tác khả thi, hiệu quả. Marubeni cũng mong tiếp tục nhận được sự đồng hành, hỗ trợ của chính quyền và các sở, ngành Hà Tĩnh trong quá trình khảo sát, chuẩn bị điều kiện để các nội dung hợp tác sớm được cụ thể hóa bằng những dự án cụ thể."

Trong 5 ngày làm việc tại Nhật Bản, đoàn công tác Hà Tĩnh đã có nhiều cuộc tiếp xúc, trao đổi với các tập đoàn, đối tác và nhà đầu tư chiến lược tại Tokyo. Các hoạt động được triển khai có trọng tâm, hướng trực tiếp vào những lĩnh vực tỉnh đang ưu tiên như: công nghiệp, năng lượng sạch, hạ tầng khu công nghiệp, logistics, chuyển đổi xanh và kết nối doanh nghiệp.

Một điểm mới đáng chú ý là chuyến công tác lần này có sự tham gia trực tiếp của các doanh nghiệp Hà Tĩnh và các đơn vị đang đầu tư trên địa bàn tỉnh. Đây là cách tiếp cận thực chất, giúp doanh nghiệp không chỉ đồng hành cùng chính quyền trong hoạt động xúc tiến, mà còn trực tiếp tìm hiểu thị trường, tiếp cận đối tác và mở rộng cơ hội hợp tác.

Ông Nguyễn Anh Thắng – Tổng Giám đốc Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh (Mitraco) cho biết: "Chuyến công tác đã tạo điều kiện để doanh nghiệp tiếp xúc trực tiếp với các đối tác Nhật Bản, tìm hiểu rõ hơn về yêu cầu công nghệ, tiêu chuẩn quản trị, thị trường và cách thức tổ chức sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp Nhật. Đây là những thông tin rất quan trọng để Mitraco nghiên cứu các hướng hợp tác phù hợp, nâng cao năng lực cạnh tranh và tham gia sâu hơn vào các chuỗi liên kết, qua đó đóng góp tích cực hơn vào phát triển kinh tế của tỉnh".

Cùng tham gia đoàn công tác, Công ty CP Đầu tư và XNK Thăng Long - doanh nghiệp đến từ Hà Nội, đang thực hiện dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Gia Lách mở rộng tại xã Nghi Xuân - cũng đã có nhiều hoạt động kết nối với các đối tác, nhà đầu tư Nhật Bản.

Theo bà Bùi Thị Kiều Vân - Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư và XNK Thăng Long, qua các cuộc trao đổi tại Tokyo, doanh nghiệp đã tìm được tiếng nói chung với một số doanh nghiệp, nhà đầu tư Nhật Bản quan tâm đến Hà Tĩnh và Khu công nghiệp Gia Lách mở rộng.

“Theo kế hoạch, trong tháng 6 tới đây, đoàn doanh nghiệp, nhà đầu tư Nhật Bản sẽ đến khảo sát tại Hà Tĩnh nói chung và Khu công nghiệp Gia Lách mở rộng của chúng tôi nói riêng. Đây là tín hiệu rất tích cực, mở ra cơ hội thu hút các nhà đầu tư thứ cấp có năng lực, công nghệ hiện đại và định hướng sản xuất bền vững vào khu công nghiệp trong thời gian tới” - bà Bùi Thị Kiều Vân cho biết.

Từ hội nghị xúc tiến đầu tư đến các cuộc làm việc tại Tokyo, chuyến công tác tại Nhật Bản đã giúp Hà Tĩnh mở thêm các kênh kết nối với những tập đoàn lớn và cộng đồng doanh nghiệp Nhật Bản. Quan trọng hơn, chuyến đi thể hiện cách tiếp cận mới trong xúc tiến đầu tư: chính quyền chủ động mở đường, doanh nghiệp cùng tham gia, các cơ hội hợp tác từng bước được cụ thể hóa bằng bản ghi nhớ, trao đổi dự án và kết nối trực tiếp.

Trong hành trình duy trì thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, đây là bước đi cần thiết để Hà Tĩnh chuyển hóa tiềm năng thành dự án, chuyển hóa kết nối quốc tế thành nguồn lực phát triển; hướng tới tăng trưởng nhanh, xanh và bền vững.