Những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 6/2026

Từ tháng 6/2026, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: tất cả các cửa hàng bán xăng E10; không xác thực khuôn mặt khi thay điện thoại có thể bị tạm dừng chiều gọi đi; hoàn thành đề án sắp xếp thôn, tổ dân phố trước 30/6...

Từ 1/6, tất cả các cửa hàng bán xăng E10. Ảnh minh họa internet.
Tất cả các cửa hàng bán xăng E10

Theo quy định tại Thông tư số 50/2025/TT-BCT ngày 7/11/2025, quy định lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống tại Việt Nam, việc áp dụng xăng E10 trên phạm vi toàn quốc bắt đầu từ ngày 1/6/2026.

Theo khoản 2 của Điều 4 Thông tư 50/2025/TT-BCT, quy định tiếp tục phối trộn, pha chế xăng E5RON92 để sử dụng cho động cơ xăng đến hết ngày 31/12/2030. Như vậy, ngoài xăng E10, trên thị trường vẫn còn có xăng E5RON92 được bán đến hết năm 2030.

Không xác thực khuôn mặt khi thay điện thoại có thể bị tạm dừng chiều gọi đi

Không xác thực khuôn mặt khi thay điện thoại có thể bị dừng chiều gọi đi. Ảnh minh họa internet.

Điều 8 Thông tư 08/2026/TT-BKHCN quy định, kể từ ngày 15/6, khi phát hiện thuê bao có hoạt động thay đổi thiết bị đầu cuối so với thiết bị đã sử dụng trước đó, doanh nghiệp viễn thông phải triển khai biện pháp rà soát và có thể tạm dừng cung cấp dịch vụ viễn thông chiều đi trong thời gian tối đa 2 giờ nếu thuê bao chưa thực hiện xác thực lại sinh trắc học ảnh khuôn mặt.

Việc xác thực được thực hiện bằng cách đối chiếu ảnh chụp trực tiếp khuôn mặt của thuê bao với dữ liệu trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu căn cước, Ngày, tháng, năm sinh; Thông tin sinh trắc học ảnh khuôn mặt. Thông qua ứng dụng định danh quốc gia VNeID; Thông qua ứng dụng của doanh nghiệp; Tại điểm do doanh nghiệp cung cấp dịch vụ...

Thông tư trên cũng nêu rõ, doanh nghiệp viễn thông phải có nghĩa vụ lưu giữ đầy đủ, chính xác các thông tin, tài liệu chứng minh việc đã triển khai giải pháp xác thực thông tin thuê bao trong suốt thời gian thuê bao di động hoạt động.

Kết quả rèn luyện của sinh viên được chia làm 5 loại. Ảnh minh họa internet.
Kết quả rèn luyện của sinh viên được chia làm 5 loại

Từ ngày 30/6, Thông tư 40/2026/TT-BGDĐT quy định về đánh giá kết quả rèn luyện đối với sinh viên tại các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng và trung cấp, chính thức có hiệu lực.

Điều 17 Thông tư nêu trên quy định việc đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên về trách nhiệm, tinh thần và thái độ rèn luyện phẩm chất của sinh viên, được tính theo thang điểm 100.

Kết quả rèn luyện của sinh viên được chia làm 5 loại, gồm: Loại xuất sắc (từ 90 đến 100 điểm); Loại tốt (từ 80 đến dưới 90 điểm); Loại khá (từ 70 đến dưới 80 điểm); Loại trung bình (từ 50 đến dưới 70 điểm); Loại yếu (dưới 50 điểm).

Đối với sinh viên bị kỷ luật khiển trách thì kết quả rèn luyện không vượt quá loại khá; trường hợp bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên thì kết quả rèn luyện không vượt quá loại trung bình.

Ngoài ra, kết quả rèn luyện được sử dụng để xét cấp học bổng khuyến khích học tập, xét khen thưởng năm học, toàn khóa học và các chế độ khác liên quan đến quyền lợi của sinh viên. Kết quả rèn luyện xuất sắc được nhà trường xem xét biểu dương, khen thưởng.

Nhận chứng nhận đăng ký xe trên VNeID, VNetraffic

Thông tư số 37/2026/TT-BCA, sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư liên quan đến công tác đăng ký, kiểm định phương tiện, có hiệu lực thi hành từ ngày 8/6.

Tại Điều 1 Thông tư quy định, chủ phương tiện có thể lựa chọn nhận kết quả đăng ký xe qua Cổng dịch vụ công, dịch vụ bưu chính, hoặc nhận trực tiếp tại cơ quan đăng ký xe.

Đồng thời, dữ liệu điện tử của chứng nhận đăng ký xe được tích hợp trên ứng dụng VNeID và ứng dụng VNeTraffic do Bộ Công an quản lý, vận hành.

Dữ liệu điện tử của chứng nhận đăng ký xe được tích hợp trên ứng dụng VNeID và ứng dụng VNeTraffic. Ảnh minh họa internet.
Hoàn thành đề án sắp xếp thôn, tổ dân phố trước 30/6

Nội dung này được quy định tại Chỉ thị số 21/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp thôn, tổ dân phố và bố trí, sử dụng, chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố.

Theo Chỉ thị số 21/CT-TTg, UBND tỉnh, thành phố tổ chức rà soát toàn bộ thôn, tổ dân phố trên địa bàn; xây dựng Phương án tổng thể sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố, bao gồm phương án kiện toàn đội ngũ người hoạt động không chuyên trách tại các thôn, tổ dân phố sau sắp xếp và chính sách hỗ trợ theo quy định.

Giải quyết chế độ, chính sách cho người không tiếp tục tham gia hoạt động không chuyên trách tại thôn, tổ dân phố. Sau khi hoàn thiện, phương án phải báo cáo cấp ủy cùng cấp trước khi ban hành.

UBND cấp xã xây dựng Đề án sắp xếp thôn, tổ dân phố; tổ chức lấy ý kiến Nhân dân theo đúng quy định của pháp luật và trình HĐND cấp xã thông qua, bảo đảm công khai, minh bạch và tạo sự đồng thuận trong quá trình triển khai thực hiện. Nội dung này hoàn thành trước 30/6.

Việc sắp xếp thôn, tổ dân phố phải bảo đảm phù hợp với tiêu chí, điều kiện theo quy định của Chính phủ và yêu cầu quản lý của địa phương khi vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Đồng thời, phải xem xét đầy đủ các yếu tố đặc thù về lịch sử, văn hóa, phong tục, tập quán, điều kiện địa lý, quốc phòng, an ninh và sự gắn kết tự nhiên của cộng đồng dân cư, nhất là tại địa bàn miền núi, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và địa bàn có yếu tố tôn giáo...

