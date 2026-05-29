Xây dựng đội ngũ doanh nhân trẻ Hà Tĩnh có khát vọng, bản lĩnh, trách nhiệm xã hội

Trần Vũ
(Baohatinh.vn) - Hội Doanh nhân trẻ Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2026 - 2031 hướng tới xây dựng đội ngũ doanh nhân đổi mới, tiên phong chuyển đổi số, phát triển doanh nghiệp bền vững, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng đại hội.

Chiều 29/5, Hội Doanh nhân trẻ Hà Tĩnh tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Tham dự có các đồng chí: Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Báu Hà – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Nguyễn Thành Đồng - Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; đại diện Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, hội doanh nhân trẻ các tỉnh, thành phố; lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh cùng đông đảo hội viên, doanh nhân trẻ tiêu biểu trên địa bàn tỉnh.

Đại biểu tham dự đại hội.

Nhiệm kỳ 2019 - 2026, Hội Doanh nhân trẻ Hà Tĩnh đã tập trung đẩy mạnh hoạt động kết nối giao thương, hỗ trợ nâng cao năng lực quản trị và đồng hành cùng doanh nghiệp vượt qua khó khăn do dịch bệnh, thiên tai và biến động thị trường.

Hội đã tổ chức hơn 40 chương trình “Cà phê doanh nhân - Kết nối kinh doanh” với hơn 650 lượt hội viên tham gia; phối hợp tổ chức hơn 40 chương trình đào tạo, tọa đàm về chuyển đổi số, quản trị doanh nghiệp, chính sách thuế, xây dựng thương hiệu… thu hút gần 3.100 lượt hội viên.

Ông Nguyễn Tiến Trình - Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Hà Tĩnh phát biểu khai mạc đại hội.

Hoạt động an sinh xã hội được hội viên tích cực hưởng ứng với nhiều chương trình ý nghĩa như ATM gạo hỗ trợ người dân khó khăn trong đại dịch COVID-19, hỗ trợ người dân vùng thiên tai, xây dựng nhà tình nghĩa, nhà nhân ái và hiến máu tình nguyện.

Đến nay, Hội Doanh nhân trẻ Hà Tĩnh có 180 hội viên chính thức và 20 hội viên danh dự, hoạt động trên nhiều lĩnh vực sản xuất, thương mại, dịch vụ, tạo việc làm cho hàng nghìn lao động địa phương.

Phát biểu tại đại hội, ông Nguyễn Như Kiên - Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp tích cực của Hội Doanh nhân trẻ Hà Tĩnh đối với phong trào doanh nhân trẻ cả nước, nhất là trong công tác kết nối hội viên, hỗ trợ doanh nghiệp và tham gia các hoạt động an sinh xã hội.

Ông Nguyễn Như Kiên - Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam phát biểu tại đại hội.

Đồng thời, đề nghị hội tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động, thúc đẩy chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, tăng cường liên kết chuỗi giá trị và phát huy vai trò cầu nối giữa doanh nghiệp với chính quyền trong giai đoạn phát triển mới.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Báu Hà ghi nhận những kết quả nổi bật của Hội Doanh nhân trẻ Hà Tĩnh trong nhiệm kỳ qua; khẳng định đội ngũ doanh nhân trẻ đã phát huy tinh thần đổi mới, tiên phong trong sản xuất kinh doanh, chuyển đổi số, xây dựng thương hiệu, tạo việc làm và tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Báu Hà phát biểu chỉ đạo đại hội.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh, Hà Tĩnh đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều cơ hội lớn từ thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp, logistics, năng lượng và chuyển đổi số. Tuy nhiên, cộng đồng doanh nghiệp cũng đứng trước nhiều thách thức về năng lực cạnh tranh, quản trị, chuyển đổi xanh và hội nhập thị trường.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị Hội Doanh nhân trẻ Hà Tĩnh tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, tăng cường liên kết, hỗ trợ hội viên đổi mới mô hình quản trị, ứng dụng khoa học công nghệ, nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh; chú trọng xây dựng đội ngũ doanh nhân trẻ có khát vọng, bản lĩnh, trách nhiệm xã hội và tinh thần cống hiến vì quê hương.

Đồng thời khẳng định, lãnh đạo tỉnh sẽ luôn đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi, kịp thời tháo gỡ khó khăn, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh để cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân trẻ phát triển ổn định, bền vững, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Lãnh đạo tỉnh và lãnh đạo Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hội Doanh nhân trẻ Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Đại hội đã hiệp thương bầu Ban Chấp hành Hội Doanh nhân trẻ Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2026 - 2031 gồm 35 thành viên. Ông Nguyễn Tiến Trình tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Hà Tĩnh nhiệm kỳ mới.

Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tặng cờ thi đua cho Hội Doanh nhân trẻ Hà Tĩnh.
Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam trao bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc.
Lãnh đạo tỉnh trao bằng khen Hội Doanh nhân trẻ Hà Tĩnh.
Lãnh đạo tỉnh trao bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc.
Dịp này, Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam trao tặng 50 suất quà với tổng trị giá 100 triệu đồng cho nạn nhân chất độc da cam tỉnh Hà Tĩnh.

Bài 2: "Lửa thử vàng" từ thực tiễn cơ sở

Trong quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, chủ trương đưa cán bộ về cơ sở ở Hà Tĩnh đang trở thành bước đi mang tính đột phá trong công tác cán bộ. Không chỉ nhằm giải quyết áp lực công việc ở địa bàn sau sắp xếp, đây còn là môi trường thực tiễn để rèn luyện bản lĩnh, năng lực điều hành và tinh thần gần dân của đội ngũ cán bộ trong điều kiện quản trị mới.
Bài 1: Khi chính quyền gần dân, vì dân phục vụ

Khi nhiều thẩm quyền được phân cấp mạnh về cơ sở, thủ tục hành chính được giải quyết nhanh hơn, đối thoại được tăng cường, chuyển đổi số tham gia sâu vào quản lý, điều hành…, khoảng cách giữa chính quyền và người dân Hà Tĩnh được rút ngắn, đặc biệt là hình thành phương thức quản trị địa phương mới.
Nhà nước hỗ trợ giá, cung cấp nhà ở miễn phí cho một số đối tượng nhất định

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu rà soát việc phân nhóm nhà ở hiện nay, nghiên cứu định hướng phân loại phát triển nhà ở theo 4 nhóm để xác định các cơ chế, chính sách tương ứng, trong đó có chính sách Nhà nước hỗ trợ giá, cung cấp nhà ở miễn phí cho một số đối tượng nhất định.
Nghiên cứu chính sách hợp lý nhằm động viên, hỗ trợ đội ngũ cán bộ cơ sở

Trước thềm kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 của HĐND tỉnh Hà Tĩnh, cử tri các địa phương đã kiến nghị nhiều nội dung liên quan đến phát triển KT-XH, đời sống dân sinh; trong đó đặc biệt quan tâm đến việc nghiên cứu cơ chế, chính sách phù hợp nhằm động viên, hỗ trợ đội ngũ cán bộ cơ sở.
Dự kiến mức trần thù lao đối với lãnh đạo hội

Dự thảo nghị định mới của Bộ Nội vụ đề xuất quy định cụ thể mức thù lao tối đa với chủ tịch, phó chủ tịch chuyên trách các hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ, theo từng cấp hoạt động và địa bàn.
Chung tay giữ bình yên cho đàn chim trời

Từ những đảo xanh nhân tạo giữa lòng đô thị đến những khu vườn rợp bóng cây nơi làng quê Hà Tĩnh, từng đàn chim trời đang bay về trú ngụ ngày một đông đúc...
