Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Chính trị

Nhiều chuyên gia, nhà đầu tư tham gia Diễn đàn phát triển kinh tế tư nhân tỉnh Hà Tĩnh

Ngọc Loan - Đình Nhất
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - Diễn đàn phát triển kinh tế tư nhân tỉnh Hà Tĩnh năm 2026 với chủ đề: “Phát triển kinh tế tư nhân - Kiến tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, thúc đẩy khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo” có sự tham gia của các đại biểu Trung ương, địa phương và khoảng 150 doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài tỉnh.

bqbht_br_aimg-6383.jpg

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định và Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Báu Hà tham dự diễn đàn.

Sáng 29/5, UBND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Diễn đàn phát triển kinh tế tư nhân tỉnh Hà Tĩnh năm 2026 với chủ đề: “Phát triển kinh tế tư nhân - Kiến tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, thúc đẩy khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo”. Chương trình có sự tham gia, đồng hành của Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam.

Tham dự diễn đàn có các đồng chí: Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các Ủy viên BTV Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo Bộ Tài chính; Bộ Khoa học và Công nghệ; Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, hội doanh nhân trẻ các tỉnh, thành phố; Hội Doanh nghiệp Hà Tĩnh phía Nam, Hội Doanh nghiệp, doanh nhân Hà Tĩnh tại Hà Nội; các chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế lớn trong nước; lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh và đông đảo doanh nghiệp Hà Tĩnh.

bqbht_br_aimg-6368.jpg
Diễn đàn phát triển kinh tế tư nhân tỉnh Hà Tĩnh năm 2026 có sự tham gia của các đại biểu Trung ương, địa phương và khoảng 150 doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài tỉnh.

Hiện nay, Hà Tĩnh có gần 12.000 doanh nghiệp đang hoạt động. Khu vực kinh tế tư nhân đóng góp khoảng 60% GRDP, 65% thu ngân sách và tạo việc làm cho khoảng 98.000 lao động, khẳng định vai trò là động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của tỉnh.

Diễn đàn phát triển kinh tế tư nhân năm 2026 diễn ra trong bối cảnh Hà Tĩnh đang triển khai đồng bộ, sâu rộng các chủ trương, chính sách của Trung ương về phát triển kinh tế tư nhân. Diễn đàn nhằm trao đổi, thảo luận các giải pháp tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 4/5/2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân; Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 8/1/2026 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Không khí cởi mở, sôi nổi trước giờ khai mạc diễn đàn.

Không khí cởi mở, sôi nổi trước giờ khai mạc diễn đàn.

Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, thể hiện quyết tâm của cấp ủy, chính quyền tỉnh trong việc đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp; khơi dậy tinh thần khởi nghiệp, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và phát huy vai trò của kinh tế tư nhân trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh giai đoạn mới.

Đại biểu trò chuyện, chia sẻ thông tin, kết nối hợp tác bên lề diễn đàn.

Đại biểu trò chuyện, chia sẻ thông tin, kết nối hợp tác bên lề diễn đàn.

Đại biểu tham quan gian hàng trưng bày sản phẩm Hà Tĩnh.

﻿Đại biểu tham quan gian hàng trưng bày sản phẩm Hà Tĩnh.

Đại biểu đánh giá cao sự đa dạng, chất lượng các sản phẩm.

Đại biểu đánh giá cao sự đa dạng, chất lượng các sản phẩm.

Doanh nhân trẻ Hà Tĩnh giới thiệu những sản phẩm, mô hình sản xuất tiêu biểu tới khách tham quan.

Doanh nhân trẻ Hà Tĩnh giới thiệu những sản phẩm, mô hình sản xuất tiêu biểu tới khách tham quan.

bqbht_br_aimg-6285.jpg
bqbht_br_aimg-6277.jpg
bqbht_br_aimg-6253.jpg
bqbht_br_aimg-6238.jpg
Không gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm đặc trưng của doanh nghiệp Hà Tĩnh.
Hội viên Hội Doanh nhân trẻ Hà Tĩnh chụp ảnh lưu niệm bên lề diễn đàn.
Hội viên Hội Doanh nhân trẻ Hà Tĩnh chụp ảnh lưu niệm bên lề diễn đàn.

Tin liên quan

Tags:

#diễn đàn phát triển kinh tế tư nhân Hà Tĩnh #kinh tế tư nhân Hà Tĩnh #kinh tế tư nhân #Nghị quyết số 68-NQ/TW #doanh nghiệp Hà Tĩnh

Chủ đề Kinh tế Hà Tĩnh

Chủ đề Nguyễn Hồng Lĩnh

Chủ đề Phan Thiên Định

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Khẩn trương sắp xếp thôn, tổ dân phố đảm bảo đồng bộ với chính quyền địa phương 2 cấp

Khẩn trương sắp xếp thôn, tổ dân phố đảm bảo đồng bộ với chính quyền địa phương 2 cấp

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp, các sở, ban, ngành khẩn trương triển khai việc sắp xếp thôn, tổ dân phố bảo đảm đồng bộ với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; quyết liệt mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số...
Bài cuối: Gỡ “điểm nghẽn”, nâng cao năng lực quản trị trên chặng đường mới

Bài cuối: Gỡ “điểm nghẽn”, nâng cao năng lực quản trị trên chặng đường mới

Sau giai đoạn đầu triển khai, bên cạnh những kết quả tích cực, nhiều địa phương ở Hà Tĩnh đối mặt với áp lực về nhân lực, cơ chế phân cấp và hạ tầng quản trị. Thực tiễn đặt ra yêu cầu phải tiếp tục tháo gỡ những “điểm nghẽn” để bộ máy vận hành tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả và đáp ứng tốt hơn yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.
Bài 2: “Lửa thử vàng” từ thực tiễn cơ sở

Bài 2: “Lửa thử vàng” từ thực tiễn cơ sở

Trong quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, chủ trương đưa cán bộ về cơ sở ở Hà Tĩnh đang trở thành bước đi mang tính đột phá trong công tác cán bộ. Không chỉ nhằm giải quyết áp lực công việc ở địa bàn sau sắp xếp, đây còn là môi trường thực tiễn để rèn luyện bản lĩnh, năng lực điều hành và tinh thần gần dân của đội ngũ cán bộ trong điều kiện quản trị mới.
HĐND tỉnh Hà Tĩnh thông qua 4 nghị quyết quan trọng

HĐND tỉnh Hà Tĩnh thông qua 4 nghị quyết quan trọng

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh đề nghị UBND tỉnh, các sở, ngành, địa phương khẩn trương cụ thể hóa, tổ chức thực hiện tốt 4 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh, đảm bảo phát huy hiệu quả trong thực tiễn.
Bài 1: Khi chính quyền gần dân, vì dân phục vụ

Bài 1: Khi chính quyền gần dân, vì dân phục vụ

Khi nhiều thẩm quyền được phân cấp mạnh về cơ sở, thủ tục hành chính được giải quyết nhanh hơn, đối thoại được tăng cường, chuyển đổi số tham gia sâu vào quản lý, điều hành…, khoảng cách giữa chính quyền và người dân Hà Tĩnh được rút ngắn, đặc biệt là hình thành phương thức quản trị địa phương mới.
Tình nghĩa Việt - Lào trong hành trình đưa liệt sỹ về đất mẹ

Tình nghĩa Việt - Lào trong hành trình đưa liệt sỹ về đất mẹ

Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nghĩa tình Việt – Lào vẫn được gìn giữ vẹn nguyên qua từng nén hương tri ân, từng cuộc tiễn đưa đầy xúc động. Sự hy sinh của các liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam không chỉ được Tổ quốc ghi công, mà còn được nhân dân nước bạn Lào trân trọng, gìn giữ bằng lòng biết ơn sâu nặng và tình thủy chung son sắt.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!