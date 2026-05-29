Nhiều chuyên gia, nhà đầu tư tham gia Diễn đàn phát triển kinh tế tư nhân tỉnh Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Diễn đàn phát triển kinh tế tư nhân tỉnh Hà Tĩnh năm 2026 với chủ đề: “Phát triển kinh tế tư nhân - Kiến tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, thúc đẩy khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo” có sự tham gia của các đại biểu Trung ương, địa phương và khoảng 150 doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài tỉnh.
Sáng 29/5, UBND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Diễn đàn phát triển kinh tế tư nhân tỉnh Hà Tĩnh năm 2026 với chủ đề: “Phát triển kinh tế tư nhân - Kiến tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, thúc đẩy khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo”. Chương trình có sự tham gia, đồng hành của Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam.
Tham dự diễn đàn có các đồng chí: Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các Ủy viên BTV Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo Bộ Tài chính; Bộ Khoa học và Công nghệ; Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, hội doanh nhân trẻ các tỉnh, thành phố; Hội Doanh nghiệp Hà Tĩnh phía Nam, Hội Doanh nghiệp, doanh nhân Hà Tĩnh tại Hà Nội; các chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế lớn trong nước; lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh và đông đảo doanh nghiệp Hà Tĩnh.
Hiện nay, Hà Tĩnh có gần 12.000 doanh nghiệp đang hoạt động. Khu vực kinh tế tư nhân đóng góp khoảng 60% GRDP, 65% thu ngân sách và tạo việc làm cho khoảng 98.000 lao động, khẳng định vai trò là động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của tỉnh.
Diễn đàn phát triển kinh tế tư nhân năm 2026 diễn ra trong bối cảnh Hà Tĩnh đang triển khai đồng bộ, sâu rộng các chủ trương, chính sách của Trung ương về phát triển kinh tế tư nhân. Diễn đàn nhằm trao đổi, thảo luận các giải pháp tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 4/5/2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân; Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 8/1/2026 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.
Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, thể hiện quyết tâm của cấp ủy, chính quyền tỉnh trong việc đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp; khơi dậy tinh thần khởi nghiệp, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và phát huy vai trò của kinh tế tư nhân trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh giai đoạn mới.
Không gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm đặc trưng của doanh nghiệp Hà Tĩnh.
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương Hà Tĩnh nắm chắc tình hình, kịp thời xử lý kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo; qua đó, góp phần hạn chế tình trạng khiếu kiện vượt cấp.
Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp, các sở, ban, ngành khẩn trương triển khai việc sắp xếp thôn, tổ dân phố bảo đảm đồng bộ với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; quyết liệt mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số...
Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp, ngành và các phường quan tâm giải quyết các kiến nghị chính đáng của cử tri với tinh thần: việc thuộc thẩm quyền cấp nào thì cấp đó chủ động xử lý, không đùn đẩy, né tránh, kéo dài.
Sau giai đoạn đầu triển khai, bên cạnh những kết quả tích cực, nhiều địa phương ở Hà Tĩnh đối mặt với áp lực về nhân lực, cơ chế phân cấp và hạ tầng quản trị. Thực tiễn đặt ra yêu cầu phải tiếp tục tháo gỡ những “điểm nghẽn” để bộ máy vận hành tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả và đáp ứng tốt hơn yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.
Phát biểu tại hội nghị tiếp xúc cử tri các phường Thành Sen, Trần Phú, Hà Huy Tập, đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh đề nghị các phường rà soát, hoàn thiện quy hoạch đô thị, bảo đảm đồng bộ và chiến lược phát triển.
Trong quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, chủ trương đưa cán bộ về cơ sở ở Hà Tĩnh đang trở thành bước đi mang tính đột phá trong công tác cán bộ. Không chỉ nhằm giải quyết áp lực công việc ở địa bàn sau sắp xếp, đây còn là môi trường thực tiễn để rèn luyện bản lĩnh, năng lực điều hành và tinh thần gần dân của đội ngũ cán bộ trong điều kiện quản trị mới.
Thủ tướng Chính phủ vừa có Công điện số 42/CĐ-TTg yêu cầu các địa phương phải huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, triển khai “Chiến dịch 100 ngày đêm cao điểm”, bám sát tiến độ từng ngày, từng tuần để bảo đảm hoàn thành 100 trường học trước ngày 30/8/2026.
Ngày 27/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam lên đường thăm chính thức Thái Lan; thăm cấp Nhà nước tới Singapore, tham dự và phát biểu dẫn đề tại Đối thoại Shangri-La; thăm cấp Nhà nước tới Philippines.
Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh đề nghị UBND tỉnh, các sở, ngành, địa phương khẩn trương cụ thể hóa, tổ chức thực hiện tốt 4 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh, đảm bảo phát huy hiệu quả trong thực tiễn.
Khi nhiều thẩm quyền được phân cấp mạnh về cơ sở, thủ tục hành chính được giải quyết nhanh hơn, đối thoại được tăng cường, chuyển đổi số tham gia sâu vào quản lý, điều hành…, khoảng cách giữa chính quyền và người dân Hà Tĩnh được rút ngắn, đặc biệt là hình thành phương thức quản trị địa phương mới.
Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nghĩa tình Việt – Lào vẫn được gìn giữ vẹn nguyên qua từng nén hương tri ân, từng cuộc tiễn đưa đầy xúc động. Sự hy sinh của các liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam không chỉ được Tổ quốc ghi công, mà còn được nhân dân nước bạn Lào trân trọng, gìn giữ bằng lòng biết ơn sâu nặng và tình thủy chung son sắt.
Lễ truy điệu được tỉnh Hà Tĩnh tổ chức trang nghiêm, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với sự hy sinh anh dũng của các anh hùng liệt sỹ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh trên nước bạn Lào.
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú mong muốn các thành viên Đội Quy tập hài cốt liệt sỹ tỉnh Hà Tĩnh vượt qua khó khăn, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nước bạn Lào để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ.
Xin chào, Tôi là Chatbot của Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!