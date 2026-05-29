Nhiều chuyên gia, nhà đầu tư tham gia Diễn đàn phát triển kinh tế tư nhân tỉnh Hà Tĩnh

Sáng 29/5, UBND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Diễn đàn phát triển kinh tế tư nhân tỉnh Hà Tĩnh năm 2026 với chủ đề: “Phát triển kinh tế tư nhân - Kiến tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, thúc đẩy khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo”. Chương trình có sự tham gia, đồng hành của Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam. Tham dự diễn đàn có các đồng chí: Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các Ủy viên BTV Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo Bộ Tài chính; Bộ Khoa học và Công nghệ; Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, hội doanh nhân trẻ các tỉnh, thành phố; Hội Doanh nghiệp Hà Tĩnh phía Nam, Hội Doanh nghiệp, doanh nhân Hà Tĩnh tại Hà Nội; các chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế lớn trong nước; lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh và đông đảo doanh nghiệp Hà Tĩnh.

Diễn đàn phát triển kinh tế tư nhân tỉnh Hà Tĩnh năm 2026 có sự tham gia của các đại biểu Trung ương, địa phương và khoảng 150 doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài tỉnh.

Hiện nay, Hà Tĩnh có gần 12.000 doanh nghiệp đang hoạt động. Khu vực kinh tế tư nhân đóng góp khoảng 60% GRDP, 65% thu ngân sách và tạo việc làm cho khoảng 98.000 lao động, khẳng định vai trò là động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của tỉnh.

Diễn đàn phát triển kinh tế tư nhân năm 2026 diễn ra trong bối cảnh Hà Tĩnh đang triển khai đồng bộ, sâu rộng các chủ trương, chính sách của Trung ương về phát triển kinh tế tư nhân. Diễn đàn nhằm trao đổi, thảo luận các giải pháp tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 4/5/2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân; Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 8/1/2026 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, thể hiện quyết tâm của cấp ủy, chính quyền tỉnh trong việc đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp; khơi dậy tinh thần khởi nghiệp, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và phát huy vai trò của kinh tế tư nhân trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh giai đoạn mới.

