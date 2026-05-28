Thủ tướng Thái Lan chủ trì lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul và phu nhân chủ trì lễ đón chính thức Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân tại Bangkok.
Lễ đón chính thức Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân diễn ra tại tòa nhà chính phủ Thái Lan ở thủ đô Bangkok sáng 28/5, theo TTXVN. Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul đón và bắt tay Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại nơi đỗ xe ở sảnh lớn.
Hai lãnh đạo sau đó bước lên bục danh dự làm lễ chào cờ, trong khi quân nhạc cử quốc thiều hai nước Việt Nam và Thái Lan. Sau khi duyệt đội danh dự quân đội hoàng gia Thái Lan, hai lãnh đạo giới thiệu thành phần đoàn đại biểu và tiến hành hội đàm.
Đây là chuyến thăm đầu tiên đến một nước ASEAN của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước trên cương vị mới, diễn ra trong bối cảnh quan hệ hai nước vừa được nâng cấp lên Đối tác Chiến lược Toàn diện vào tháng 5/2025.
Thái Lan hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam trong ASEAN. Năm 2025, tổng kim ngạch thương mại hai chiều đạt 22,1 tỷ USD, tăng 9% so với năm 2024. Trong 4 tháng đầu năm 2026, kim ngạch hai chiều đạt gần 8,6 tỷ USD, tăng 24% so với cùng kỳ năm 2025.
Về đầu tư, Thái Lan hiện có 797 dự án đầu tư còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký 15,4 tỷ USD, đứng thứ 8/153 quốc gia có đầu tư tại Việt Nam và đứng thứ hai trong số các nước ASEAN. Việt Nam có hơn 20 dự án đầu tư còn hiệu lực, tổng vốn đăng ký khoảng 40 triệu USD.
"Chuyến thăm thể hiện sự coi trọng cao của Việt Nam đối với quan hệ với Thái Lan cũng như đối với khu vực Đông Nam Á. Đây cũng là dịp để lãnh đạo cấp cao hai nước trao đổi sâu rộng về những định hướng lớn nhằm triển khai hiệu quả khuôn khổ hợp tác mới, qua đó tạo thêm xung lực cho quan hệ song phương trong thời gian tới", Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường cho biết.
Chuyến thăm được kỳ vọng sẽ mở ra những bước phát triển mới trong thương mại, đầu tư, logistics và kết nối chuỗi cung ứng. Hai bên có nhiều tiềm năng hợp tác trong các lĩnh vực mới như chuyển đổi số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, năng lượng tái tạo, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi công nghiệp.
Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp, ngành và các phường quan tâm giải quyết các kiến nghị chính đáng của cử tri với tinh thần: việc thuộc thẩm quyền cấp nào thì cấp đó chủ động xử lý, không đùn đẩy, né tránh, kéo dài.
Sau giai đoạn đầu triển khai, bên cạnh những kết quả tích cực, nhiều địa phương ở Hà Tĩnh đối mặt với áp lực về nhân lực, cơ chế phân cấp và hạ tầng quản trị. Thực tiễn đặt ra yêu cầu phải tiếp tục tháo gỡ những “điểm nghẽn” để bộ máy vận hành tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả và đáp ứng tốt hơn yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.
Phát biểu tại hội nghị tiếp xúc cử tri các phường Thành Sen, Trần Phú, Hà Huy Tập, đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh đề nghị các phường rà soát, hoàn thiện quy hoạch đô thị, bảo đảm đồng bộ và chiến lược phát triển.
Trong quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, chủ trương đưa cán bộ về cơ sở ở Hà Tĩnh đang trở thành bước đi mang tính đột phá trong công tác cán bộ. Không chỉ nhằm giải quyết áp lực công việc ở địa bàn sau sắp xếp, đây còn là môi trường thực tiễn để rèn luyện bản lĩnh, năng lực điều hành và tinh thần gần dân của đội ngũ cán bộ trong điều kiện quản trị mới.
Thủ tướng Chính phủ vừa có Công điện số 42/CĐ-TTg yêu cầu các địa phương phải huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, triển khai “Chiến dịch 100 ngày đêm cao điểm”, bám sát tiến độ từng ngày, từng tuần để bảo đảm hoàn thành 100 trường học trước ngày 30/8/2026.
Ngày 27/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam lên đường thăm chính thức Thái Lan; thăm cấp Nhà nước tới Singapore, tham dự và phát biểu dẫn đề tại Đối thoại Shangri-La; thăm cấp Nhà nước tới Philippines.
Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh đề nghị UBND tỉnh, các sở, ngành, địa phương khẩn trương cụ thể hóa, tổ chức thực hiện tốt 4 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh, đảm bảo phát huy hiệu quả trong thực tiễn.
Khi nhiều thẩm quyền được phân cấp mạnh về cơ sở, thủ tục hành chính được giải quyết nhanh hơn, đối thoại được tăng cường, chuyển đổi số tham gia sâu vào quản lý, điều hành…, khoảng cách giữa chính quyền và người dân Hà Tĩnh được rút ngắn, đặc biệt là hình thành phương thức quản trị địa phương mới.
Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nghĩa tình Việt – Lào vẫn được gìn giữ vẹn nguyên qua từng nén hương tri ân, từng cuộc tiễn đưa đầy xúc động. Sự hy sinh của các liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam không chỉ được Tổ quốc ghi công, mà còn được nhân dân nước bạn Lào trân trọng, gìn giữ bằng lòng biết ơn sâu nặng và tình thủy chung son sắt.
Lễ truy điệu được tỉnh Hà Tĩnh tổ chức trang nghiêm, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với sự hy sinh anh dũng của các anh hùng liệt sỹ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh trên nước bạn Lào.
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú mong muốn các thành viên Đội Quy tập hài cốt liệt sỹ tỉnh Hà Tĩnh vượt qua khó khăn, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nước bạn Lào để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ.
Cử tri các xã Thạch Lạc, Thạch Khê, Đồng Tiến (Hà Tĩnh) kiến nghị nhiều nội dung liên quan đầu tư hạ tầng thiết yếu, dự án mỏ sắt Thạch Khê và tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy sau thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp.
Tại Nghĩa trang Liệt sỹ Nầm (Hà Tĩnh), đồng chí Trần Cẩm Tú - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã dự lễ truy điệu và an táng 9 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào.
Văn phòng Trung ương Đảng vừa có thông báo kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Kỳ họp thứ nhất của Ban Chỉ đạo Tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam và định hướng phát triển đất nước 100 năm tiếp theo và Tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội.
Đồng chí Đoàn Minh Huấn - Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đề nghị đội ngũ cán bộ cơ sở cần chuyển hóa tư duy nhận thức lý luận thành năng lực hành động và hiệu quả thực tiễn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giai đoạn mới.
Chương trình “Tiếp sức mùa thi” được tuổi trẻ Hà Tĩnh triển khai với nhiều hoạt động thiết thực, góp phần tiếp thêm động lực để các thí sinh tự tin bước vào Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2026 - 2027.