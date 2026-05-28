Thủ tướng Thái Lan chủ trì lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Lễ đón chính thức Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân diễn ra tại tòa nhà chính phủ Thái Lan ở thủ đô Bangkok sáng 28/5, theo TTXVN. Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul đón và bắt tay Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại nơi đỗ xe ở sảnh lớn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul trên bục danh dự làm lễ chào cờ. Ảnh: TTXVN

Hai lãnh đạo sau đó bước lên bục danh dự làm lễ chào cờ, trong khi quân nhạc cử quốc thiều hai nước Việt Nam và Thái Lan. Sau khi duyệt đội danh dự quân đội hoàng gia Thái Lan, hai lãnh đạo giới thiệu thành phần đoàn đại biểu và tiến hành hội đàm.

Đây là chuyến thăm đầu tiên đến một nước ASEAN của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước trên cương vị mới, diễn ra trong bối cảnh quan hệ hai nước vừa được nâng cấp lên Đối tác Chiến lược Toàn diện vào tháng 5/2025.

Thái Lan hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam trong ASEAN. Năm 2025, tổng kim ngạch thương mại hai chiều đạt 22,1 tỷ USD, tăng 9% so với năm 2024. Trong 4 tháng đầu năm 2026, kim ngạch hai chiều đạt gần 8,6 tỷ USD, tăng 24% so với cùng kỳ năm 2025.

Về đầu tư, Thái Lan hiện có 797 dự án đầu tư còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký 15,4 tỷ USD, đứng thứ 8/153 quốc gia có đầu tư tại Việt Nam và đứng thứ hai trong số các nước ASEAN. Việt Nam có hơn 20 dự án đầu tư còn hiệu lực, tổng vốn đăng ký khoảng 40 triệu USD.

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm duyệt đội danh dự quân đội hoàng gia Thái Lan. Ảnh: Chính phủ Thái Lan

"Chuyến thăm thể hiện sự coi trọng cao của Việt Nam đối với quan hệ với Thái Lan cũng như đối với khu vực Đông Nam Á. Đây cũng là dịp để lãnh đạo cấp cao hai nước trao đổi sâu rộng về những định hướng lớn nhằm triển khai hiệu quả khuôn khổ hợp tác mới, qua đó tạo thêm xung lực cho quan hệ song phương trong thời gian tới", Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường cho biết.

Chuyến thăm được kỳ vọng sẽ mở ra những bước phát triển mới trong thương mại, đầu tư, logistics và kết nối chuỗi cung ứng. Hai bên có nhiều tiềm năng hợp tác trong các lĩnh vực mới như chuyển đổi số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, năng lượng tái tạo, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi công nghiệp.