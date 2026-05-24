Việt Nam hoàn thành xuất sắc vai trò Chủ tịch Hội nghị Kiểm điểm Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân lần thứ 11

Chiều 22/5 (giờ địa phương), tại Trụ sở Liên hợp quốc ở New York, Hội nghị kiểm điểm Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT RevCon) lần thứ 11 đã chính thức bế mạc sau một tháng làm việc với cường độ cao.

Toàn cảnh phiên bế mạc Hội nghị Kiểm điểm Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân lần thứ 11. (Ảnh do Phái đoàn Việt Nam tại Liên hợp quốc cung cấp)

Phiên bế mạc có sự tham dự của Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc phụ trách các vấn đề giải trừ quân bị Izumi Nakamitsu, các đại biểu của 191 quốc gia thành viên Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT) cùng đại diện nhiều tổ chức quốc tế liên quan.

Phát biểu bế mạc, trên cương vị Chủ tịch Hội nghị Kiểm điểm Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân lần thứ 11, Đại sứ Đỗ Hùng Việt - Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại Liên hợp quốc nhấn mạnh, mặc dù không có văn kiện đồng thuận, tất cả các quốc gia thành viên tiếp tục chia sẻ mục tiêu chung về một thế giới không có vũ khí hạt nhân, nỗ lực đối thoại trong bối cảnh thế giới nhiều bất ổn, phân mảnh và thiếu lòng tin.

Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc phụ trách các vấn đề giải trừ quân bị Izumi Nakamitsu và Đại sứ Đỗ Hùng Việt tại phiên bế mạc Hội nghị. (Ảnh do Phái đoàn Việt Nam tại Liên hợp quốc cung cấp)

Đánh giá cao tinh thần linh hoạt và thỏa hiệp của các đoàn trong suốt quá trình thương lượng, Đại sứ Đỗ Hùng Việt khẳng định, Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân vẫn là nền tảng của cấu trúc giải trừ quân bị và không phổ biến hạt nhân toàn cầu; đồng thời nhấn mạnh trách nhiệm của các quốc gia thành viên trong việc duy trì và củng cố Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân để bảo đảm Hiệp ước tiếp tục phù hợp với bối cảnh an ninh quốc tế đang thay đổi nhanh chóng.

Trong thảo luận tại phiên bế mạc, đại diện nhiều quốc gia và nhóm nước, trong đó có ASEAN, Phong trào Không liên kết và Liên minh châu Âu (EU), một mặt bày tỏ tiếc nuối khi Hội nghị không thể thông qua văn kiện kết quả trong 3 chu kỳ liên tiếp, mặt khác tái khẳng định Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân tiếp tục là “hòn đá tảng” trong cấu trúc an ninh quốc tế.

Trên cương vị Chủ tịch, Đại sứ Đỗ Hùng Việt - Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại Liên hợp quốc phát biểu bế mạc Hội nghị Kiểm điểm Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân lần thứ 11. (Ảnh do Phái đoàn Việt Nam tại Liên hợp quốc cung cấp)

Tất cả các đoàn đều đánh giá Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc vai trò Chủ tịch Hội nghị Kiểm điểm Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân lần thứ 11, ghi nhận nỗ lực của Chủ tịch trong điều hành hội nghị và thương lượng văn kiện theo hướng tăng cường minh bạch, cải tiến quy trình để nâng cao hiệu quả, thích ứng với tình hình mới.

Sau gần một tháng làm việc với cường độ cao, qua hàng chục phiên tham vấn chính thức và không chính thức, cùng rất nhiều sự kiện bên lề, Hội nghị Kiểm điểm Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân lần thứ 11 đã khép lại với thông điệp kêu gọi các quốc gia thành viên tiếp tục duy trì cam kết và tích cực hợp tác hướng tới chu kỳ kiểm điểm tiếp theo vào năm 2031 với mục tiêu chung vì một thế giới không có vũ khí hạt nhân.