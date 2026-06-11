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Chính trị

Đề xuất giải pháp hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2026 - 2030

Thu Phương
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(Baohatinh.vn) - Tại hội thảo chuyên đề "Kinh tế tập thể tỉnh Hà Tĩnh trong giai đoạn mới - Nhiệm vụ, giải pháp và chính sách", các đại biểu đã phân tích thực trạng, khó khăn, đề xuất giải pháp để xây dựng các chính sách hỗ trợ kinh tế tập thể, HTX giai đoạn 2026 - 2030 đảm bảo khả thi, hiệu quả.

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Phó Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Nguyễn Văn Tuấn và Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Bùi Huy Cường chủ trì hội thảo.

Sáng 11/6, Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh phối hợp với Liên minh Hợp tác xã (HTX) tỉnh tổ chức hội thảo chuyên đề: ‘‘Kinh tế tập thể tỉnh Hà Tĩnh trong giai đoạn mới - Nhiệm vụ, giải pháp và chính sách’’.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Dương Tất Thắng cùng dự.

Phát biểu khai mạc hội thảo, Phó Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Nguyễn Văn Tuấn nhấn mạnh: Giai đoạn 2020 - 2025, HĐND tỉnh đã ban hành, triển khai nhiều chính sách hỗ trợ kinh tế tập thể (KTTT), HTX như: Nghị quyết số 56/2021/NQ-HĐND ngày 16/12/2021, Nghị quyết số 91/2022/NQ-HĐND ngày 16/12/2022, Nghị quyết số 162/2025/NQ-HĐND ngày 29/10/2025.

Các nghị quyết này đã hết hiệu lực từ ngày 31/12/2025, đặt ra yêu cầu nghiên cứu, xây dựng chính sách hỗ trợ mới cho giai đoạn tiếp theo. Mong muốn từ hội thảo này, đại biểu các sở, ngành, địa phương, HTX đề xuất các giải pháp phát triển KTTT, HTX. Đây là cơ sở để Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh nghiên cứu, thẩm tra và tham mưu cho Thường trực HĐND tỉnh ban hành một số nghị quyết hỗ trợ phát triển KTTT, HTX giai đoạn 2026 - 2030 bảo đảm khả thi, thực chất, hiệu quả.

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Ông Bùi Huy Cường - Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh báo cáo tại hội thảo.

Báo cáo tại hội thảo, Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Bùi Huy Cường nhấn mạnh: Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, khu vực KTTT mà nòng cốt là HTX đã đạt nhiều kết quả quan trọng. Giai đoạn 2020 – 2025, các HTX thành lập mới cơ bản xuất phát từ nhu cầu thực tiễn, hoạt động tương đối hiệu quả. Đến tháng 5/2026, tỉnh có 448 tổ hợp tác, 4 liên hiệp HTX, 912 HTX, giải quyết việc làm cho hơn 110.500 lao động...

Tuy vậy, nhận thức của một bộ phận chính quyền và người dân về mô hình HTX kiểu mới còn hạn chế; công tác lãnh đạo, chỉ đạo phát triển KTTT một số địa phương chưa quyết liệt; năng lực HTX yếu, tiếp cận chính sách khó khăn...

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Ông Nguyễn Đức Thắng – Phó Giám đốc Sở Tài chính cho rằng, để triển khai hiệu quả Luật HTX năm 2023 và tạo bước đột phá cho KTTT Hà Tĩnh trong giai đoạn tới, cần tập trung hoàn thiện cơ chế phân bổ nguồn lực, khơi thông tín dụng, đẩy mạnh xã hội hóa và đổi mới chính sách hỗ trợ nguồn nhân lực, chuyển đổi số.

Tại hội thảo, các đại biểu đề xuất một số nội dung trọng tâm về tiếp cận đất đai, vốn, công nghệ, chuyển đổi số, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho KTTT, HTX...

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Ông Võ Văn Biển – Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Liên hiệp HTX Chứng chỉ rừng Tây Kim (xã Sơn Kim 1) phát biểu tại hội thảo.

Các ý kiến nhấn mạnh chính sách hỗ trợ KTTT, HTX thời gian tới cần chuyển từ hỗ trợ dàn trải sang hỗ trợ theo hiệu quả, chuỗi giá trị và nhu cầu thị trường; ưu tiên HTX hoạt động thực chất, liên kết sản xuất, ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số và tạo nhiều việc làm.

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Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Nguyễn Thị Thúy Nga phát biểu tại hội thảo.
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Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Dương Tất Thắng phát biểu chỉ đạo tại hội thảo.

Phát biểu chỉ đạo tại hội thảo, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Dương Tất Thắng ghi nhận sự chủ động của Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh và Liên minh HTX tỉnh trong việc tổ chức hội thảo để tiếp nhận kiến nghị, đề xuất của các đại biểu liên quan đến xây dựng chính sách hỗ trợ phát triển KTTT, HTX giai đoạn 2026 - 2030.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đề nghị các sở, ngành, địa phương, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể phân tích, nhìn nhận đúng thực trạng, khó khăn, tồn tại của khu vực KTTT, HTX hiện nay; xác định rõ nhiệm vụ, giải pháp, trách nhiệm cụ thể của từng tổ chức, cá nhân trong phát triển KTTT, HTX. Từ đó, tham mưu xây dựng hệ thống cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển KTTT, HTX sát thực tiễn, đảm bảo tính khả thi, hiệu quả.

Trên cơ sở xác định tiềm năng, lợi thế, đóng góp của khu vực nông nghiệp, nông thôn đối với nền kinh tế, các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan cần quan tâm phát triển HTX nông nghiệp với các giải pháp bài bản, hiệu quả; lựa chọn và phát triển các HTX phù hợp với tiềm năng, lợi thế vùng miền, ngành nghề phù hợp; tạo điều kiện nâng cao năng lực các HTX hiện có, xây dựng và lan tỏa các HTX điển hình, kiểu mới.

Với sự hỗ trợ của các sở, ngành, địa phương, các HTX cần tiếp tục đổi mới mô hình hoạt động, nâng cao năng lực, tăng cường liên kết chuỗi giá trị, ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số để nâng cao hiệu quả sản xuất - kinh doanh, qua đó tạo điều kiện tiếp cận, thụ hưởng các cơ chế, chính sách hỗ trợ của Nhà nước.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đề nghị các cấp, ngành tiếp tục đồng hành, hỗ trợ khu vực KTTT, HTX phát triển; chủ động tham mưu các giải pháp phù hợp để HĐND tỉnh ban hành các cơ chế, chính sách sát thực tiễn, giúp khu vực KTTT, HTX vượt qua khó khăn, phát huy tiềm năng, lợi thế và phát triển bền vững. HĐND tỉnh sẽ tiếp tục đồng hành, xem xét, hoàn thiện các cơ chế, chính sách hỗ trợ, tạo động lực thúc đẩy phát triển KTTT, HTX và kinh tế nông thôn trong giai đoạn tới.

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Phó trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Nguyễn Văn Tuấn kết luận hội thảo.

Kết luận hội thảo, Phó Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Nguyễn Văn Tuấn cảm ơn những định hướng sát sao của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành, địa phương, HTX. Đây là cơ sở để Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh nghiên cứu, thẩm tra, tham mưu cho Thường trực HĐND tỉnh trong quá trình xây dựng chính sách hỗ trợ KTTT, HTX giai đoạn 2026 - 2030.

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Tags:

#HĐND tỉnh #Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh #Liên minh HTX tỉnh Hà Tĩnh #hội thảo #kinh tế tập thể #hợp tác xã #Hà Tĩnh24h

Chủ đề Tăng trưởng kinh tế Hà Tĩnh

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