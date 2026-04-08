Hà Tĩnh kỷ niệm 80 năm ngày Bác Hồ kêu gọi tham gia hợp tác xã

Sáng 8/4, Liên minh Hợp tác xã (HTX) Hà Tĩnh tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm ngày Bác Hồ viết thư kêu gọi điền chủ, nông gia Việt Nam tham gia HTX nông nghiệp, 15 năm Ngày Thủ tướng Chính phủ công nhận ngày 11/4 là Ngày HTX Việt Nam và phát động thi đua tháng hành động vì HTX năm 2026. Lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương cùng tham dự.

Các đại biểu tham dự lễ kỷ niệm.

Chủ tịch Hồ Chí Minh là người đầu tiên đưa tư tưởng HTX vào Việt Nam. Ngay sau Cách mạng tháng 8 thành công, ngày 11/4/1946, Bác Hồ đã viết thư kêu gọi điền chủ, nông gia Việt Nam tham gia HTX nông nghiệp.

Ghi nhận những đóng góp to lớn của khu vực kinh tế tập thể (KTTT), HTX trong công cuộc tái thiết đất nước, ngày 11/4/1964, Bác Hồ gửi thư cho Đại hội HTX và đội sản xuất nông nghiệp tiên tiến miền núi và trung du, khen ngợi những HTX điển hình tiên tiến. Đồng thời, yêu cầu các cấp, ngành quan tâm chỉ đạo các HTX nông nghiệp phát triển.

Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Bùi Quang Hoàn tặng hoa chúc mừng Liên minh HTX Hà Tĩnh.

Với ý nghĩa đó, ngày 27/7/2011, Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định lấy ngày 11/4 hằng năm là ngày HTX Việt Nam. Trải qua các giai đoạn lịch sử, khu vực KTTT, HTX đã có những đóng góp quan trọng đối với sự nghiệp phát triển đất nước.

Liên minh HTX Hà Tĩnh được thành lập ngày 19/10/1993. Từ đó đến nay, đơn vị đã thực hiện tốt vai trò là “bà đỡ” HTX, đưa khu vực KTTT trưởng thành cả về số lượng và chất lượng.

Ông Bùi Huy Cường - Chủ tịch Liên minh HTX Hà Tĩnh trình bày diễn văn kỷ niệm 80 năm ngày HTX Việt Nam.

Toàn tỉnh hiện có 896 HTX, 3 Liên hiệp HTX, 448 tổ hợp tác với hơn 76.000 thành viên. Nhiều đơn vị đã áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất theo chuỗi giá trị, xây dựng thương hiệu sản phẩm, mở rộng thị trường tiêu thụ; trong đó, có 72 sản phẩm của HTX, tổ hợp tác được công nhận sản phẩm OCOP cấp tỉnh.

Để khu vực KTTT phát triển đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ mới, Hà Tĩnh tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về phát triển HTX; đẩy mạnh chuyển đổi số trên các mặt hoạt động của HTX.

Liên minh HTX làm cầu nối giữa HTX, doanh nghiệp trong nước, mở rộng thị trường quốc tế; thực hiện tốt chức năng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các thành viên, nâng cao hiệu quả hoạt động khu vực KTTT, góp phần phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà.

Tại lễ kỷ niệm, đại diện các HTX đã chia sẻ những kết quả nổi bật trong sản xuất - kinh doanh và đề xuất các nội dung để nâng cao hiệu quả hoạt động khu vực KTTT.

Ông Bùi Thức Chính - Giám đốc HTX Hương Trầm Hiền Linh (xã Phúc Trạch): "Chúng tôi đẩy mạnh áp dụng khoa học kỹ thuật, chuyển đổi số trong sản xuất - kinh doanh nhằm nâng tầm sản phẩm".

Phát động tháng hành động vì HTX năm 2026, Liên minh HTX Hà Tĩnh đã đề ra các giải pháp hỗ trợ phát triển HTX. Đồng thời, khuyến khích các cán bộ, viên chức, người lao động tham gia vào các hoạt động chung cùng HTX, qua đó nâng cao nhận thức và giá trị của mô hình HTX trong phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân và các thành viên HTX.

Ghi nhận những đóng góp cho sự phát triển khu vực KTTT, dịp này, Chủ tịch nước đã tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho 1 cá nhân, Liên minh HTX Việt Nam tặng kỷ niệm chương và bằng khen cho các tập thể, cá nhân; UBND tỉnh và Liên minh HTX Hà Tĩnh tặng bằng khen, giấy khen cho các tập thể, cá nhân.

Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Bùi Quang Hoàn, Chủ tịch Liên minh HTX Hà Tĩnh Bùi Huy Cường trao Huân chương Lao động hạng Ba cho ông Nguyễn Ngọc Hùng - nguyên Chủ tịch Liên minh HTX Hà Tĩnh...