Tăng cường kết nối để vận tải đa phương thức bứt phá

Tăng cường kết nối để vận tải đa phương thức bứt phá

(Baohatinh.vn) - Vận tải đa phương thức được xem là "chìa khóa" để từng bước đưa Việt Nam trở thành mắt xích quan trọng trong mạng lưới logistics khu vực và toàn cầu.

Sáng 21/5, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh chủ trì hội nghị trực tuyến thúc đẩy kết nối, phát triển vận tải đa phương thức.

Phó Giám đốc Sở Xây dựng Phan Văn Trung điều hành điểm cầu Hà Tĩnh. Tham dự có lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Phó Giám đốc Sở Xây dựng Phan Văn Trung và các đại biểu tham dự hội nghị ở điểm cầu Hà Tĩnh.

Việt Nam hiện có các phương thức vận tải chủ yếu: đường bộ, đường sắt, hàng hải, đường thủy nội địa, hàng không và cảng cạn, logistics. Hệ thống vận tải đa phương thức của Việt Nam đang được tổ chức theo 4 hành lang kinh tế chính là: Bắc - Nam, Đông - Tây, vùng logistics phía Bắc và vùng logistics phía Nam.

Năm 2025, kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam đạt gần 930 tỷ USD. Sản lượng vận tải hàng hóa đạt trên 3 tỷ tấn, tăng 14,1% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, sản lượng vận tải đường bộ có mức tăng trưởng cao nhất, đạt trên 2,2 tỷ tấn, tăng 14,7%; sản lượng container qua cảng biển đạt xấp xỉ 34,3 triệu TEU tăng 12%. Kết quả trên đã góp phần quan trọng vào tăng trưởng GDP của Việt Nam 8,02%, mức cao nhất giai đoạn 2011-2025.

Tuyến cao tốc Bắc - Nam qua địa bàn Hà Tĩnh có chiều dài 107,28 km.

Theo đánh giá của Vụ Vận tải và An toàn giao thông (Bộ Xây dựng), vận tải đa phương thức đã trở thành mô hình tổ chức vận tải chủ đạo trong xu thế phát triển toàn cầu khi kết hợp tối ưu các phương thức vận tải trong chuỗi vận chuyển thay vì hoạt động riêng lẻ, giúp tận dụng được ưu thế của từng phương thức. Tuy nhiên, tại Việt Nam tỷ trọng vận tải đa phương thức chưa tới 10%, trong khi ở các nước phát triển, tỷ trọng này đạt 25 - 40%.

Cơ cấu vận tải hiện nay mất cân đối, đường bộ đảm nhận khoảng 75% vận tải hàng hóa và trên 90% vận tải hành khách, trong khi đường sắt, đường thủy nội địa là các phương thức có chi phí thấp và khối lượng lớn lại chiếm tỷ trọng nhỏ.

Trong năm 2025, có gần 37 triệu tấn hàng hóa qua cảng biển Hà Tĩnh.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung làm rõ các rào cản, khó khăn dẫn tới tỷ trọng vận tải đa phương thức ở nước ta ở mức thấp; đề xuất giải pháp thúc đẩy kết nối các phương thức vận tải đảm bảo đồng bộ về chính sách, quy hoạch, kết cấu hạ tầng, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, phát triển các doanh nghiệp vận tải đa phương thức...

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Báo Xây dựng.

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh khẳng định: Để vận tải đa phương thức thực sự trở thành động lực nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, cần có sự vào cuộc đồng bộ của các bộ, ngành, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp. Trọng tâm là chuyển từ tư duy phát triển từng phương thức vận tải sang tư duy phát triển đa phương thức trọn gói; chuyển từ đầu tư hạ tầng đơn lẻ sang phát triển hành lang vận tải đa phương thức; từ quản lý phân tán sang quản trị hệ thống vận tải quốc gia theo dữ liệu và nền tảng số.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để kết nối hiệu quả các phương thức vận tải, hỗ trợ quản lý minh bạch, giảm thủ tục hành chính; xây dựng cơ sở dữ liệu logistics quốc gia, phát triển nền tảng số dùng chung, kết nối cơ quan quản lý với doanh nghiệp.

Nghiên cứu chính sách ưu đãi, tạo điều kiện để doanh nghiệp phát triển đội tàu biển, phương tiện thủy nội địa vận chuyển container có sức chở lớn, tốc độ nhanh; phát triển đội tàu bay hiện đại; khuyến khích các doanh nghiệp mở rộng quy mô, nâng cao năng lực cung cấp dịch vụ vận tải đa phương thức tích hợp; phát triển và cung cấp giải pháp dịch vụ vận tải đa phương thức, logistics trọn gói để giảm các chi phí.

Mở rộng cơ hội đón dòng vốn FDI chất lượng cao từ Nhật Bản

Hà Tĩnh đang từng bước khẳng định vị thế là điểm đến hấp dẫn đối với các nhà đầu tư nước ngoài. Trong bối cảnh chuyển đổi xanh và phát triển bền vững, Nhật Bản được xác định là đối tác chiến lược trên hành trình nâng cao chất lượng thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) của địa phương.
VinMetal hợp tác Primetals phát triển công nghệ sản xuất thép tiên tiến hàng đầu thế giới

VinMetal - doanh nghiệp sản xuất thép thuộc Tập đoàn Vingroup và Primetals Technologies - Tập đoàn công nghệ luyện kim hàng đầu thế giới đã chính thức ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược toàn diện về việc triển khai tổ hợp sản xuất thép tích hợp quy mô lớn tại Hà Tĩnh, bao gồm cả thép dài và thép dẹt, với công nghệ tiên tiến, xanh và số hóa đúng chuẩn mực quốc tế.
“Cú hích” cho công nghiệp Hà Tĩnh

Những tháng đầu năm, ngành công nghiệp Hà Tĩnh bước vào guồng quay mới với lực đẩy mạnh mẽ từ các dự án quy mô lớn, tạo nhịp tăng trưởng ấn tượng. Cùng đó, loạt dự án đang được tăng tốc triển khai sẽ mở rộng dư địa và nâng cao chỉ số sản xuất công nghiệp địa phương.
“Canh" dòng năng lượng phục vụ sản xuất, dân sinh

Kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5, cán bộ, kỹ sư, công nhân ngành điện Hà Tĩnh vẫn “trực chiến” bên từng tổ máy phát điện, từng đường dây, trạm biến áp, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.
Khánh thành Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng II

Việc hoàn thành, đưa Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng II vào hoạt động là sự khẳng định mạnh mẽ cam kết của Hà Tĩnh trong việc tiếp tục thu hút đầu tư, tạo môi trường và điều kiện thuận lợi nhất để các dự án được triển khai thành công trên địa bàn.
