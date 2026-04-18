Chính phủ đôn đốc triển khai dự án đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam

Bảo đảm tuyệt đối chất lượng công trình, hiệu quả đầu tư đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam.

Với dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, Phó Thủ tướng Thường trực trước hết lưu ý cần tạo hành lang pháp lý thuận lợi phát triển hệ thống giao thông vận tải đường sắt.

Bên cạnh đó, nâng cao trách nhiệm, quyết tâm, phấn đấu hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, hiệu quả để xây dựng, hình thành mạng lưới đường sắt vận chuyển hành khách công cộng trên toàn quốc đồng bộ, thuận lợi, hiện đại, nhanh chóng, an toàn.

Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu đẩy nhanh giai đoạn chuẩn bị đầu tư; bảo đảm chất lượng và tiến độ lập, thẩm định, phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam theo đúng quy định.

“Quá trình triển khai phải bảo đảm chặt chẽ, không vì áp lực tiến độ mà xem nhẹ các quy trình kỹ thuật, trình tự pháp lý, nhằm bảo đảm tuyệt đối chất lượng công trình và hiệu quả đầu tư của Dự án”, theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Phạm Gia Túc.

Cũng theo yêu cầu của lãnh đạo Chính phủ, Bộ Xây dựng và các đơn vị liên quan cần chủ động nghiên cứu, đánh giá kỹ lưỡng phương án công nghệ, mô hình đầu tư và lựa chọn đối tác chiến lược thực hiện dự án để kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. Việc này, Phó Thủ tướng lưu ý phải bảo đảm tiến độ, hiệu quả, tính khả thi, yêu cầu về an ninh, quốc phòng trong quá trình triển khai thực hiện.

Cùng với việc xây dựng bộ giải pháp tổng thể, chi tiết nhằm kiểm soát tiến độ, đặc biệt tập trung vào các khâu quan trọng như chuẩn bị đầu tư, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và chuyển giao công nghệ, Phó Thủ tướng yêu cầu làm tốt việc chuẩn bị quỹ đất, thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; bảo đảm ổn định đời sống, sinh kế và sản xuất cho người dân tại nơi ở mới.

Đối với Dự án tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng , Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu đẩy nhanh tiến độ lập, thẩm định, phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án; đánh giá kỹ lưỡng phương án lựa chọn trong khuôn khổ công nghệ đã được Quốc hội xác định, bảo đảm độc lập, tự chủ về công nghệ trong dài hạn.

Các địa phương thuộc phạm vi dự án phối hợp chặt chẽ với Bộ Xây dựng và các bộ, ngành liên quan trong việc đẩy nhanh thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; trong đó cần bảo đảm ổn định đời sống, sinh kế và sản xuất cho người dân bị ảnh hưởng bởi dự án tại nơi ở mới.

Về đường sắt đô thị tại thành phố Hà Nội, TP HCM, Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu các bộ liên quan, UBND thành phố Hà Nội và TP HCM tăng cường phối hợp, kịp thời đánh giá tính phù hợp, khả thi, hiệu quả của từng cơ chế, chính sách thí điểm; xác định rõ phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp trong thời gian tới…

Bộ Xây dựng cùng 2 thành phố rà soát, hoàn thiện cơ chế phát triển TOD, đặc biệt là cơ chế tài chính đất đai theo hướng rõ trách nhiệm, rõ nguồn lực, rõ cơ chế điều tiết và sử dụng giá trị tăng thêm từ đất.