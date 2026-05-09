Đẩy nhanh việc lập quy hoạch, xây dựng khu tái định cư phục vụ dự án đường sắt tốc độ cao

Văn Đức
(Baohatinh.vn) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Huy Thành yêu cầu các địa phương đẩy nhanh tiến độ lập, phê duyệt quy hoạch và triển khai xây dựng các khu tái định cư phục vụ công tác giải phóng mặt bằng dự án đường sắt tốc độ cao qua Hà Tĩnh.

Các đại biểu tham dự cuộc họp.

Chiều 9/5, đồng chí Hồ Huy Thành – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng BCĐ giải phóng mặt bằng (GPMB) dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam đoạn qua địa bàn tỉnh chủ trì cuộc họp về triển khai thực hiện công tác GPMB dự án đường sắt tốc độ cao.

Lãnh đạo các sở, ngành cấp tỉnh và đại diện 23 xã, phường có dự án đi qua tham dự cuộc họp.

Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hoàng Thanh Tùng báo cáo tình hình triển khai công tác GPMB dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc – Nam đoạn qua địa bàn tỉnh.

Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc – Nam đi qua 23 xã, phường của tỉnh với chiều dài khoảng 103,42 km. Qua rà soát sơ bộ, dự án dự kiến thu hồi khoảng 764,12 ha đất; ảnh hưởng khoảng 1.800 hộ dân, trong đó, hơn 1.300 hộ phải di dời, tái định cư; cất bốc 4.000 ngôi mộ và di dời nhiều công trình, hạ tầng kỹ thuật.

Các đại biểu theo dõi hướng tuyến sơ bộ của dự án đường sắt tốc độ cao đoạn đi qua địa bàn tỉnh.

Tỉnh dự kiến xây dựng 35 khu tái định cư; đến nay, đã có 34 khu tái định cư được phê duyệt quy hoạch, trong đó, khu tái định cư tại phường Hà Huy Tập đã triển khai thi công, khối lượng đạt khoảng 85%. Toàn tỉnh dự kiến quy hoạch mới, mở rộng 9 khu nghĩa trang với tổng diện tích khoảng 17 ha.

Tổng kinh phí thực hiện công tác GPMB dự án ước tính hơn 8.400 tỷ đồng.

Phó Giám đốc Sở Tài chính Lê Anh Dũng phát biểu tại cuộc họp.

Hà Tĩnh đã thành lập BCĐ giải phóng mặt bằng dự án đoạn qua địa bàn tỉnh và tổ giúp việc. UBND tỉnh ban hành kế hoạch GPMB dự án, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan để tổ chức thực hiện.

Chủ tịch UBND phường Bắc Hồng Lĩnh Trần Xuân Đức báo cáo việc thực hiện quy hoạch, xây dựng khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng dự án đường sắt tốc độ cao.

23 xã, phường có dự án đi qua cũng đã thành lập BCĐ và hội đồng bồi thường, GPMB dự án. Trên cơ sở ranh giới sơ bộ theo thiết kế tiền khả thi, các địa phương đã kiểm đếm sơ bộ để xác định nhu cầu tái định cư, rà soát khối lượng, kinh phí GPMB dự án.

Chủ tịch UBND phường Hà Huy Tập Dương Thành Trung kiến nghị một số nội dung liên quan tới công tác GPMB dự án đường sắt tốc độ cao đoạn qua địa bàn.

Tại cuộc họp, đại diện các sở, ngành và địa phương đã báo cáo việc thực hiện công tác GPMB dự án; đồng thời nêu lên một số khó khăn, vướng mắc như: chủ đầu tư chưa bàn giao cọc mốc GPMB tại thực địa; hướng tuyến và công trình trên tuyến tại một số vị trí chưa thống nhất, đang kiến nghị điều chỉnh nên công tác bồi thường, hỗ trợ, GPMB, di dời hạ tầng kỹ thuật chưa đủ điều kiện triển khai. Tiến độ triển khai xây dựng các khu tái định cư chưa đạt yêu cầu theo kế hoạch GPMB mà tỉnh đã ban hành.

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Huy Thành nhấn mạnh: Để bảo đảm tiến độ triển khai dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Bộ Xây dựng, các sở, ngành, địa phương cần xem công tác GPMB là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, phải tập trung cao độ, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, bàn giao mặt bằng đúng kế hoạch.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Huy Thành kết luận cuộc họp.

Các địa phương đẩy nhanh tiến độ lập, phê duyệt quy hoạch các khu tái định cư, quy hoạch mới, mở rộng khu nghĩa trang; tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, tài sản trong khu vực dự kiến thực hiện dự án; kịp thời ngăn chặn tình trạng xây dựng, cơi nới, theo đúng chỉ đạo của UBND tỉnh.

Các sở, ngành cấp tỉnh chủ động tăng cường phối hợp, hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc các xã, phường có dự án đi qua tổ chức thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và GPMB; kịp thời tháo gỡ hoặc tham mưu xử lý các khó khăn, vướng mắc phát sinh, bảo đảm việc triển khai thực hiện đúng quy định của pháp luật, đồng bộ với tiến độ chung của dự án.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Huy Thành kiểm tra việc thực hiện công tác GPMB dự án đường sắt tốc độ cao tại xã Đông Kinh.

Trước đó, vào sáng cùng ngày, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Huy Thành cùng đoàn công tác của tỉnh đã đi kiểm tra, khảo sát hiện trường công tác giải phóng mặt bằng dự án đường sắt tốc độ cao tại các địa phương: Việt Xuyên, Đông Kinh, Can Lộc, Nam Hồng Lĩnh, Bắc Hồng Lĩnh, Cẩm Xuyên và Cẩm Hưng.

