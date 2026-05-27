UBND tỉnh Hà Tĩnh và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam ký kết hợp tác chiến lược về công nghệ, đổi mới sáng tạo

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm tiếp xúc cử tri phường Thành Sen, Trần Phú, Hà Huy Tập 27/05/2026 15:05 Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp, ngành và các phường quan tâm giải quyết các kiến nghị chính đáng của cử tri với tinh thần: việc thuộc thẩm quyền cấp nào thì cấp đó chủ động xử lý, không đùn đẩy, né tránh, kéo dài.

“Khát đâu uống đó” và nỗi lo an toàn thực phẩm 27/05/2026 09:50 Phía sau sự hấp dẫn và bắt mắt của những ly nước giải nhiệt được bày bán trên lề đường vào những ngày nắng nóng ở Hà Tĩnh là không ít nỗi lo về vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm.

Tài chính thị trường ngày 27/5: Việt Nam lần đầu vào Top 10 nước sản xuất thép lớn nhất thế giới 27/05/2026 07:53 Việt Nam lần đầu vượt Italy để vào top 10 quốc gia sản xuất thép lớn nhất thế giới, phản ánh sự mở rộng mạnh của công nghiệp luyện kim và năng lực sản xuất trong nước. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

HĐND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Kỳ họp thứ 3 xem xét nhiều nội dung quan trọng 26/05/2026 20:00 Chiều 26/5, Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Kỳ họp thứ 3 (kỳ họp chuyên đề) để xem xét một số nội dung thuộc thẩm quyền.

Tình nghĩa Việt - Lào trong hành trình đưa liệt sỹ về đất mẹ 26/05/2026 13:00 Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nghĩa tình Việt – Lào vẫn được gìn giữ vẹn nguyên qua từng nén hương tri ân, từng cuộc tiễn đưa đầy xúc động. Sự hy sinh của các liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam không chỉ được Tổ quốc ghi công, mà còn được nhân dân nước bạn Lào trân trọng, gìn giữ bằng lòng biết ơn sâu nặng và tình thủy chung son sắt.

Tài chính thị trường ngày 26/5: Đề xuất áp dụng khung giờ điện cao điểm mới ngay tháng 6 26/05/2026 07:45 Khung giờ cao điểm tính giá điện mới được đề xuất áp dụng ngay trong tháng 6, trong bối cảnh công suất và sản lượng điện tiêu thụ toàn quốc liên tiếp lập kỷ lục. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 26/5: Nắng nóng đặc biệt gay gắt, có nơi 40 độ 26/05/2026 05:00 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 26/5: Mây thay đổi đến ít mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt. Nhiệt độ 27 - 40°C

Trang trọng lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào 25/05/2026 16:14 Lễ truy điệu được tỉnh Hà Tĩnh tổ chức trang nghiêm, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với sự hy sinh anh dũng của các anh hùng liệt sỹ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh trên nước bạn Lào.

Những lớp dạy bơi “0 đồng” cho trẻ em nghèo 25/05/2026 08:43 Những lớp dạy bơi miễn phí được triển khai ở nhiều địa phương Hà Tĩnh góp phần trang bị kỹ năng sống, phòng đuối nước cho trẻ em trong mùa hè.

Tài chính thị trường ngày 25/5: Mua hàng online sắp mất lợi thế giá rẻ 25/05/2026 07:45 Shopee, TikTok Shop và Lazada đồng loạt tăng phí bán hàng, khiến chi phí kinh doanh online đội lên và giá hàng trên sàn có thể không còn rẻ như trước, thậm chí cao hơn so với mua tại siêu thị hoặc cửa hàng truyền thống. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 25/5: Nắng nóng gay gắt 25/05/2026 05:00 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 25/5: Ít mây, không mưa, ngày nắng nóng gay gắt, nhiệt độ dao động từ 27 - 39 độ C.

Lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong mùa Phật đản 24/05/2026 14:03 Được tổ chức vào tháng 4 âm lịch hằng năm, Đại lễ Phật đản không chỉ mang ý nghĩa tâm linh sâu sắc mà còn lan tỏa thông điệp từ bi, trí tuệ và hòa bình đến cộng đồng và xã hội.

Những giai điệu vượt thời gian trong đêm nhạc Trịnh tại Hà Tĩnh 24/05/2026 10:31 Những giai điệu vượt thời gian của Trịnh Công Sơn trong đêm nhạc “25 năm nhớ Trịnh Công Sơn” tại Quảng trường Thành Sen (Hà Tĩnh) đã đưa khán giả bước vào không gian âm nhạc sâu lắng, đầy cảm xúc.

Sống khoẻ cùng BHT: Nỗi lo tiêu chảy ở trẻ trong mùa nóng 24/05/2026 10:00 Bác sĩ Chuyên khoa I Nguyễn Thị Bình – Khoa Nhi, Trung tâm Y tế Thành Sen (Hà Tĩnh) tư vấn về bệnh tiêu chảy ở trẻ em trong chương trình Sống khoẻ cùng BHT.

[Motion Graphic] Tuyển sinh lớp 10 ở Hà Tĩnh: Những lưu ý quan trọng 24/05/2026 08:43 Trong hai ngày (25 - 26/5), hơn 21.000 thí sinh Hà Tĩnh sẽ bước vào Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 TPHT năm học 2026 - 2027. Để kỳ thi diễn ra nghiêm túc, đúng quy chế, Sở GD&ĐT Hà Tĩnh đã ban hành văn bản hướng dẫn thí sinh thực hiện các quy định trong phòng thi.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 24/5: Không mưa, ngày nắng nóng gay gắt 24/05/2026 05:00 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 24/5: Ít mây, không mưa, ngày nắng nóng gay gắt, nhiệt độ từ 26 - 38 độ C.

Đêm nhạc Trịnh Công Sơn: “Sống trong đời sống – cần có một tấm lòng” 23/05/2026 19:45 Đêm nhạc 25 năm nhớ Trịnh Công Sơn được tổ chức tối 23/5 tại Quảng trường Thành Sen (Hà Tĩnh) cùng sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng hứa hẹn mang đến nhiều cảm xúc trong lòng mỗi người yêu nhạc.

Vì sao gần 90% diện tích lúa hè thu ở Xuân Triều bị bỏ hoang? 23/05/2026 16:20 Hệ thống kênh mương xuống cấp khiến gần 90% diện tích lúa hè thu ở thôn Xuân Triều, xã Lộc Hà (Hà Tĩnh) bị bỏ hoang, số diện tích còn lại vẫn chưa thể xuống giống.

Thức giấc cùng bình minh ở biển Xuân Thành 23/05/2026 08:02 Bình minh trên biển Biển Xuân Thành (xã Tiên Điền, Hà Tĩnh) mang đến không khí trong lành, làn nước mát cùng nhiều trải nghiệm thú vị, để lại cảm xúc bình yên nhưng đầy sức sống cho du khách.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 23/5: Có nơi nắng nóng gay gắt 23/05/2026 05:00 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 23/5: Có nơi nắng nóng gay gắt, chiếu tối và đêm có mưa dông vài nơi, nhiệt độ trung bình 27 - 37 độ C.

Kyo York - ca sỹ người Mỹ hát sành sỏi tiếng Việt trải nghiệm du lịch Hà Tĩnh 22/05/2026 18:18 Đến với Hà Tĩnh, ca sỹ Kyo York đã có một ngày trải nghiệm sâu sắc khi buổi sáng thảnh thơi nơi cửa thiền linh thiêng, chiều lại đứng trước sự khoáng đạt của biển Thiên Cầm thơ mộng...

Thảo luận điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 22/05/2026 15:07 Xây dựng điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 không chỉ phục vụ yêu cầu phát triển trước mắt, mà còn định hình không gian phát triển dài hạn của tỉnh trong giai đoạn mới.

Tài chính thị trường ngày 22/5: Không ưu tiên tín dụng riêng cho lĩnh vực bất động sản 22/05/2026 07:55 Theo Ngân hàng Nhà nước, việc điều hành tín dụng phải bảo đảm cân bằng giữa hỗ trợ tăng trưởng và an toàn hệ thống, do đó không thể dành ưu tiên riêng cho lĩnh vực bất động sản. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 22/5: Ngày nắng nóng, đêm có mưa rào 22/05/2026 05:05 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 22/5: Đêm có mưa rào và dông, ngày nắng nóng; nhiệt độ dao động từ 26 - 36 độ C.

Vấn đề hôm nay: Thiên tai bất thường – Làm gì để thích ứng? 21/05/2026 20:00 Thiên tai ngày càng cực đoan, khó lường, gây nhiều thiệt hại cho đời sống và sản xuất. Làm gì để chủ động thích ứng và giảm thiểu rủi ro? Đây là nội dung của chương trình Vấn đề hôm nay với chủ đề: “Thiên tai bất thường – Làm gì để thích ứng?”

Sàng lọc sơ sinh - nền tảng nâng cao chất lượng dân số 21/05/2026 08:09 Tại Hà Tĩnh, công tác sàng lọc sơ sinh trong những năm gần đây đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần cải thiện chất lượng dân số.

Tài chính thị trường ngày 21/5: Hộ kinh doanh chịu áp lực chi phí khi chuyển sang kê khai thuế 21/05/2026 07:45 Nhiều hộ kinh doanh phải thuê kế toán, mua phần mềm hóa đơn điện tử và lo rủi ro sai thủ tục khi chuyển sang kê khai thuế online. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 21/5: Ngày nắng, chiều tối có mưa dông 21/05/2026 05:00 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 21/5: Ngày nắng; đêm và sáng có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ từ 25 - 35 độ C.

Nơi lưu dấu "Thám hoa đất La Sơn" 20/05/2026 08:46 Di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia Phan Kính (xã Trường Lưu, Hà Tĩnh) không chỉ là nơi tưởng niệm một bậc hiền tài mà còn trở thành điểm tôn vinh truyền thống hiếu học và đạo lý của cha ông.

Tài chính thị trường ngày 20/5: Cuộc đua lãi suất ngân hàng "nóng" trở lại 20/05/2026 07:45 Từ đầu tháng 5/2026, các ngân hàng thương mại đồng loạt điều chỉnh tăng lãi suất huy động, đặc biệt ở kênh gửi tiền trực tuyến. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Xem thêm