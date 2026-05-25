Tài chính thị trường ngày 25/5: Mua hàng online sắp mất lợi thế giá rẻ

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 25/5: Nắng nóng gay gắt 25/05/2026 05:00 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 25/5: Ít mây, không mưa, ngày nắng nóng gay gắt, nhiệt độ dao động từ 27 - 39 độ C.

Lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong mùa Phật đản 24/05/2026 14:03 Được tổ chức vào tháng 4 âm lịch hằng năm, Đại lễ Phật đản không chỉ mang ý nghĩa tâm linh sâu sắc mà còn lan tỏa thông điệp từ bi, trí tuệ và hòa bình đến cộng đồng và xã hội.

Những giai điệu vượt thời gian trong đêm nhạc Trịnh tại Hà Tĩnh 24/05/2026 10:31 Những giai điệu vượt thời gian của Trịnh Công Sơn trong đêm nhạc “25 năm nhớ Trịnh Công Sơn” tại Quảng trường Thành Sen (Hà Tĩnh) đã đưa khán giả bước vào không gian âm nhạc sâu lắng, đầy cảm xúc.

Sống khoẻ cùng BHT: Nỗi lo tiêu chảy ở trẻ trong mùa nóng 24/05/2026 10:00 Bác sĩ Chuyên khoa I Nguyễn Thị Bình – Khoa Nhi, Trung tâm Y tế Thành Sen (Hà Tĩnh) tư vấn về bệnh tiêu chảy ở trẻ em trong chương trình Sống khoẻ cùng BHT.

[Motion Graphic] Tuyển sinh lớp 10 ở Hà Tĩnh: Những lưu ý quan trọng 24/05/2026 08:43 Trong hai ngày (25 - 26/5), hơn 21.000 thí sinh Hà Tĩnh sẽ bước vào Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 TPHT năm học 2026 - 2027. Để kỳ thi diễn ra nghiêm túc, đúng quy chế, Sở GD&ĐT Hà Tĩnh đã ban hành văn bản hướng dẫn thí sinh thực hiện các quy định trong phòng thi.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 24/5: Không mưa, ngày nắng nóng gay gắt 24/05/2026 05:00 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 24/5: Ít mây, không mưa, ngày nắng nóng gay gắt, nhiệt độ từ 26 - 38 độ C.

Đêm nhạc Trịnh Công Sơn: “Sống trong đời sống – cần có một tấm lòng” 23/05/2026 19:45 Đêm nhạc 25 năm nhớ Trịnh Công Sơn được tổ chức tối 23/5 tại Quảng trường Thành Sen (Hà Tĩnh) cùng sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng hứa hẹn mang đến nhiều cảm xúc trong lòng mỗi người yêu nhạc.

Vì sao gần 90% diện tích lúa hè thu ở Xuân Triều bị bỏ hoang? 23/05/2026 16:20 Hệ thống kênh mương xuống cấp khiến gần 90% diện tích lúa hè thu ở thôn Xuân Triều, xã Lộc Hà (Hà Tĩnh) bị bỏ hoang, số diện tích còn lại vẫn chưa thể xuống giống.

Thức giấc cùng bình minh ở biển Xuân Thành 23/05/2026 08:02 Bình minh trên biển Biển Xuân Thành (xã Tiên Điền, Hà Tĩnh) mang đến không khí trong lành, làn nước mát cùng nhiều trải nghiệm thú vị, để lại cảm xúc bình yên nhưng đầy sức sống cho du khách.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 23/5: Có nơi nắng nóng gay gắt 23/05/2026 05:00 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 23/5: Có nơi nắng nóng gay gắt, chiếu tối và đêm có mưa dông vài nơi, nhiệt độ trung bình 27 - 37 độ C.

Kyo York - ca sỹ người Mỹ hát sành sỏi tiếng Việt trải nghiệm du lịch Hà Tĩnh 22/05/2026 18:18 Đến với Hà Tĩnh, ca sỹ Kyo York đã có một ngày trải nghiệm sâu sắc khi buổi sáng thảnh thơi nơi cửa thiền linh thiêng, chiều lại đứng trước sự khoáng đạt của biển Thiên Cầm thơ mộng...

Thảo luận điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 22/05/2026 15:07 Xây dựng điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 không chỉ phục vụ yêu cầu phát triển trước mắt, mà còn định hình không gian phát triển dài hạn của tỉnh trong giai đoạn mới.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 22/5: Ngày nắng nóng, đêm có mưa rào 22/05/2026 05:05 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 22/5: Đêm có mưa rào và dông, ngày nắng nóng; nhiệt độ dao động từ 26 - 36 độ C.

Vấn đề hôm nay: Thiên tai bất thường – Làm gì để thích ứng? 21/05/2026 20:00 Thiên tai ngày càng cực đoan, khó lường, gây nhiều thiệt hại cho đời sống và sản xuất. Làm gì để chủ động thích ứng và giảm thiểu rủi ro? Đây là nội dung của chương trình Vấn đề hôm nay với chủ đề: “Thiên tai bất thường – Làm gì để thích ứng?”

Sàng lọc sơ sinh - nền tảng nâng cao chất lượng dân số 21/05/2026 08:09 Tại Hà Tĩnh, công tác sàng lọc sơ sinh trong những năm gần đây đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần cải thiện chất lượng dân số.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 21/5: Ngày nắng, chiều tối có mưa dông 21/05/2026 05:00 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 21/5: Ngày nắng; đêm và sáng có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ từ 25 - 35 độ C.

Nơi lưu dấu "Thám hoa đất La Sơn" 20/05/2026 08:46 Di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia Phan Kính (xã Trường Lưu, Hà Tĩnh) không chỉ là nơi tưởng niệm một bậc hiền tài mà còn trở thành điểm tôn vinh truyền thống hiếu học và đạo lý của cha ông.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 20/5: Mưa rào và dông rải rác 20/05/2026 05:00 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 20/5: Nhiều mây, ngày trời nắng gián đoạn, chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác; nhiệt độ từ 25 - 34 độ C.

Những "gương mặt vàng" của Karate Hà Tĩnh 19/05/2026 15:47 Thời gian qua, nhiều vận động viên đã gặt hái nhiều thành tích ấn tượng tại các giải đấu trong nước và quốc tế, góp phần đưa Karate trở thành môn thể thao mũi nhọn của Hà Tĩnh.

Khởi công dự án sân golf 36 hố ở Hà Tĩnh 19/05/2026 14:25 Dự án được triển khai trên diện tích 180 ha ở xã Thạch Xuân (Hà Tĩnh) với quy mô gồm sân golf 36 hố và các công trình quản lý, vận hành kinh doanh, cơ sở lưu trú, dịch vụ

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 19/5: Có mưa rào vài nơi, ngày nắng gián đoạn 19/05/2026 05:05 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 19/5: Nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều và đêm có mưa rào và dông. Nhiệt độ dao động từ 25 - 33 độ C.

Xem thêm