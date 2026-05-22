Giá xăng E10 rẻ hơn xăng RON 95 gần 500 đồng mỗi lít

Xăng RON 95 được phối trộn ethanol thành xăng E10 và bán đại trà trên toàn quốc từ 1/6. Giá xăng E10 hiện thấp hơn xăng khoáng RON 95 khoảng 490 đồng/lít.

Theo Thông tư 50/2025, từ ngày 1/6, xăng không chì (theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành) phải được phối trộn, pha chế thành xăng E10 để sử dụng cho động cơ xăng trên toàn quốc. Xăng E5 RON 92 vẫn được bán đến hết năm 2030 để đảm bảo phục vụ xe máy đời cũ sử dụng cho phù hợp.

Trên thị trường có hai loại xăng phổ biến là RON 95-III và RON 95-V, tương ứng với tiêu chuẩn khí thải mức III và mức V; trong đó mức V có tiêu chuẩn môi trường cao hơn.

Hiện, giá bán lẻ với xăng RON 95-III áp dụng từ 15h ngày 21/5 là 25.540 đồng/lít, xăng RON 95-V là 26.440 đồng/lít và xăng E5 RON 92 có giá 24.340 đồng.

Trong khi đó, giá bán xăng sinh học E10 RON 95-III được các doanh nghiệp lớn công bố ở mức 25.050 đồng/lít; xăng E10 RON 95-V (chủ yếu tại các cửa hàng Petrolimex) được bán giá 25.950 đồng/lít.

Đối với các cửa hàng ở vùng 2 (những nơi xa cảng, kho đầu mối hoặc cơ sở sản xuất có chi phí vận chuyển cao hơn), mức giá bán lẻ E10 RON 95-III được niêm yết là 25.550 đồng/lít, E10 RON 95-V là 26.960 đồng/lít.

Với mức giá 25.050 đồng/lít, xăng E10 RON 95-III đang rẻ hơn xăng RON 95-III khoảng 490 đồng/lít, tương tự với E10 RON 95-V và RON 95-V cũng chênh lệch 490 đồng/lít.

Hiện nhiều doanh nghiệp xăng dầu đang từng bước nâng cấp hệ thống phân phối, chuẩn bị hạ tầng kho bãi và bán lẻ để triển khai kinh doanh xăng sinh học E10 từ ngày 1/6. Không ít doanh nghiệp lớn đã tiên phong triển khai rộng rãi loại xăng sinh học này tại các cửa hàng xăng dầu trực thuộc trên cả nước.

Trên các trang thông tin chính thức, nhiều hãng xe lớn như Toyota, Honda, Ford khẳng định, xăng sinh học E10 không gây hại cho động cơ. Chẳng hạn, Toyota Việt Nam khẳng định các dòng xe Toyota (bao gồm cả xe mới lẫn xe đã qua sử dụng được sản xuất sau năm 1997) đều tương thích với xăng E10.

Do đó, phương tiện sử dụng xăng E10 không ảnh hưởng đến hiệu suất vận hành và mức độ an toàn của phương tiện. Không phát sinh thêm chi phí bảo hành, bảo dưỡng và sửa chữa so với khi sử dụng các loại xăng thông thường trước đây.

Hay Honda Việt Nam cũng cho biết khách hàng có thể yên tâm sử dụng xăng sinh học E10 cho các dòng xe do hãng phân phối chính thức. Theo khuyến cáo của nhà sản xuất, các mẫu xe máy và ô tô Honda sử dụng nhiên liệu có chỉ số octan từ 91 trở lên, đồng thời đối với xe máy, hàm lượng ethanol không vượt quá 10%.

Với các thông số được quy định tại QCVN 01:2022/BKHCN, xăng E10 được đánh giá phù hợp với yêu cầu kỹ thuật của xe Honda, không gây hư hại tới động cơ và hệ thống nhiên liệu.

Hiện tại, xăng pha ethanol được sử dụng ở hơn 60 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Tại nhiều quốc gia, xăng E10 được xem là bước đệm quan trọng trong tiến trình chuyển đổi từ nhiên liệu hóa thạch sang các nguồn năng lượng sạch hơn. Mỹ, EU, Thái Lan, Brazil... đều đã sử dụng phổ biến xăng E10 trong nhiều năm qua.

Ở Đông Nam Á, Thái Lan và Philippines là hai nước tiên phong sử dụng xăng sinh học. Thái Lan hiện chủ yếu tiêu thụ E10 và khuyến khích E20, còn Philippines bắt buộc dùng E10 từ năm 2011 và áp dụng nhiều ưu đãi thuế cho nhiên liệu sinh học.

