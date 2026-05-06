Giá vàng tăng hơn 100 USD, dầu giảm mạnh

Lúc 19h30 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay tăng 112 USD lên 4.673 USD. Trước đó trong phiên, giá có thời điểm tăng hơn 150 USD để vượt mốc 4.700 USD.

Giá vàng thế giới giao ngay lên trên 4.700 USD tối 6/5. Đồ thị: Kitco

Ngược lại, giá dầu thô giảm mạnh. Tối nay, giá Brent và WTI có thời điểm giảm 10-11%, khiến WTI về sát 90 USD một thùng. Hiện tại, mức giảm thu hẹp còn 8%. Mỗi thùng Brent có giá 101 USD, trong khi WTI là 94 USD.

Thị trường biến động sau khi truyền thông Mỹ đưa tin nước này tiến gần đến một thỏa thuận với Iran thông qua bản ghi nhớ nhằm chấm dứt chiến sự và thiết lập khung đàm phán hạt nhân.

Trang tin Axios dẫn nguồn tin quan chức Mỹ cho biết "Nhà Trắng tin rằng họ tiến gần tới việc đạt được đồng thuận với Iran" về Bản ghi nhớ (MOU) dài một trang, gồm 14 điểm, do đặc phái viên Trung Đông Steve Witkoff và con rể của ông Trump - Jared Kushner, soạn thảo, cùng với một số quan chức Iran. Một quan chức Pakistan tham gia nỗ lực hòa bình cũng xác nhận với Reuters thông tin trên. "Chúng ta đang rất gần, rất gần rồi", ông nói.

"Một thỏa thuận hòa bình kịp thời sẽ cho phép việc bình thường hóa hoạt động vận tải qua eo hiểm Hormuz, từ đó làm giảm sức ép lạm phát, tạo điều kiện cho Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) giảm lãi suất trong năm nay", Ricardo Evangelista - nhà phân tích tại ActivTrades nhận định. Ông cho rằng nếu kịch bản này xảy ra, giá vàng có thể lấy lại đà tăng, quay về mốc trên 5.000 USD và thậm chí hướng tới 5.500 USD cuối năm nay.

Eo biển Hormuz bị phong tỏa gây gián đoạn 20% nguồn cung dầu thô và khí hóa lỏng (LNG) toàn cầu. Việc này khiến giá dầu Brent tăng tới gần 60% trong 2 tháng qua, làm tăng áp lực lạm phát.

Giá vàng thế giới vì thế chịu sức ép suốt chiến sự, khi lạm phát tăng tốc khiến các ngân hàng trung ương ngần ngại giảm lãi suất. Dù là công cụ phòng trừ rủi ro trong thời kỳ lạm phát và biến động kinh tế - chính trị, kim loại quý gặp bất lợi trong môi trường lãi suất cao, do không trả lãi cố định.