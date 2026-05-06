Giá vàng tăng hơn 100 USD, dầu giảm mạnh

Thông tin Mỹ và Iran gần tiến tới thỏa thuận chấm dứt chiến sự giúp giá vàng vượt 4.700 USD và dầu thô Mỹ về sát 90 USD tối 6/5.

Lúc 19h30 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay tăng 112 USD lên 4.673 USD. Trước đó trong phiên, giá có thời điểm tăng hơn 150 USD để vượt mốc 4.700 USD.

Giá vàng thế giới giao ngay lên trên 4.700 USD tối 6/5. Đồ thị: Kitco

Ngược lại, giá dầu thô giảm mạnh. Tối nay, giá Brent và WTI có thời điểm giảm 10-11%, khiến WTI về sát 90 USD một thùng. Hiện tại, mức giảm thu hẹp còn 8%. Mỗi thùng Brent có giá 101 USD, trong khi WTI là 94 USD.

Thị trường biến động sau khi truyền thông Mỹ đưa tin nước này tiến gần đến một thỏa thuận với Iran thông qua bản ghi nhớ nhằm chấm dứt chiến sự và thiết lập khung đàm phán hạt nhân.

Trang tin Axios dẫn nguồn tin quan chức Mỹ cho biết "Nhà Trắng tin rằng họ tiến gần tới việc đạt được đồng thuận với Iran" về Bản ghi nhớ (MOU) dài một trang, gồm 14 điểm, do đặc phái viên Trung Đông Steve Witkoff và con rể của ông Trump - Jared Kushner, soạn thảo, cùng với một số quan chức Iran. Một quan chức Pakistan tham gia nỗ lực hòa bình cũng xác nhận với Reuters thông tin trên. "Chúng ta đang rất gần, rất gần rồi", ông nói.

"Một thỏa thuận hòa bình kịp thời sẽ cho phép việc bình thường hóa hoạt động vận tải qua eo hiểm Hormuz, từ đó làm giảm sức ép lạm phát, tạo điều kiện cho Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) giảm lãi suất trong năm nay", Ricardo Evangelista - nhà phân tích tại ActivTrades nhận định. Ông cho rằng nếu kịch bản này xảy ra, giá vàng có thể lấy lại đà tăng, quay về mốc trên 5.000 USD và thậm chí hướng tới 5.500 USD cuối năm nay.

Eo biển Hormuz bị phong tỏa gây gián đoạn 20% nguồn cung dầu thô và khí hóa lỏng (LNG) toàn cầu. Việc này khiến giá dầu Brent tăng tới gần 60% trong 2 tháng qua, làm tăng áp lực lạm phát.

Giá vàng thế giới vì thế chịu sức ép suốt chiến sự, khi lạm phát tăng tốc khiến các ngân hàng trung ương ngần ngại giảm lãi suất. Dù là công cụ phòng trừ rủi ro trong thời kỳ lạm phát và biến động kinh tế - chính trị, kim loại quý gặp bất lợi trong môi trường lãi suất cao, do không trả lãi cố định.

Sau giai đoạn tăng mạnh, giá vàng đang phát tín hiệu hạ nhiệt khi chịu áp lực từ giá năng lượng và lãi suất cao. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Sự kiện lái thử xe điện "Hào khí sông Lam" được VinFast tổ chức ở Nghệ An đã thu hút nhiều người trải nghiệm trực tiếp VinFast VF 6. Mẫu xe Việt được đánh giá cao nhờ sự cân bằng giữa thiết kế, khả năng vận hành và chi phí sử dụng - những yếu tố quan trọng với số đông khách hàng hiện nay.
Diễn ra trong 3 ngày 24-26/4 tại Vincom Hà Tĩnh, chương trình "Hào khí sông Lam" là dịp để người tiêu dùng trực tiếp cảm nhận và đưa ra đánh giá chân thực về xe điện. Nhiều khách hàng sau khi cầm lái đã thay đổi góc nhìn và sẵn sàng đặt cọc mua xe ngay tại sự kiện.
Từ 24-26/4, chương trình "Hào khí sông Lam" đã trở thành điểm hẹn sôi động tại Vincom Hà Tĩnh, mang tới cơ hội trực tiếp trải nghiệm thực tế các dòng xe điện thông minh của VinFast. Trong đó, VF 6 với khả năng vận hành "bốc" và hàm lượng công nghệ ấn tượng đã khiến nhiều người lái thử bất ngờ.
"Tuần lễ sản phẩm Hà Tĩnh tại Thủ đô" thu hút đông đảo người dân, du khách, góp phần quảng bá đặc sản địa phương, mở rộng cơ hội tiếp cận người tiêu dùng trong và ngoài nước.
"Sale sốc", "khuyến mại"… đang tràn ngập thị trường Hà Tĩnh. Tuy nhiên, đằng sau những lời mời gọi hấp dẫn ấy là không ít chiêu thức tinh vi, khiến người mua dễ rơi vào "bẫy" giảm giá.