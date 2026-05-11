Giữ khách thời cạnh tranh - không chỉ ngon là đủ

Khác biệt để không bị đào thải

Tại phường Thành Sen, khu vực trung tâm đô thị của tỉnh, các quán cà phê xuất hiện dày đặc trên các tuyến phố. Không ít cơ sở đầu tư lớn, nhưng không duy trì được lượng khách ổn định nên phải dừng hoạt động hoặc sang nhượng.​

Giữa sự cạnh tranh gay gắt đó, một số quán vẫn giữ được sức hút nhờ tạo dấu ấn riêng. Quán Pao (phường Thành Sen) là một ví dụ. Sau gần 3 năm hoạt động, quán vẫn duy trì lượng khách khá đều và ngày càng mở rộng tệp khách hàng nhờ không gian và trải nghiệm riêng biệt.

Anh Trương Quang Hoàng (phường Thành Sen) chia sẻ: “Giữa rất nhiều quán cà phê hiện nay, tôi vẫn đặc biệt ấn tượng với quán Pao bởi không gian mang đậm hơi thở Tây Bắc và có nét hoài cổ rất riêng, điều mà ở Hà Tĩnh hiếm quán nào có được. Không chỉ vậy, cà phê ở đây tự rang xay, hương vị đậm đà và có dấu ấn riêng."

“Từ quán cà phê Việt (đường Hà Huy Tập), tôi mở thêm quán Pao và đến nay cả hai quán vẫn giữ được lượng khách ổn định. Ngoài chất lượng đồ uống, chúng tôi chú trọng xây dựng phong cách riêng. Quán Pao mang đậm nét vùng cao, từ không gian, vật dụng trang trí đến thức uống và các góc check-in. Đây cũng là điểm khác biệt mà quán muốn tạo dấu ấn giữa thị trường cà phê hiện nay” - chị Nguyễn Thị Hằng Nga, chủ 2 cơ sở này cho hay.

Không riêng lĩnh vực cà phê, các cơ sở ăn uống tại Hà Tĩnh cũng đang bước vào cuộc cạnh tranh quyết liệt. Đáng chú ý, nhiều mô hình kinh doanh hiệu quả hiện nay đều lựa chọn hướng đi khác biệt thay vì kinh doanh đại trà.

Chuỗi thương hiệu “7 ngày” tại phường Thành Sen là một ví dụ. Từ một quán ăn nhỏ, hệ thống hiện phát triển với nhiều mô hình như: Nem nướng 7 ngày (đường Lý Tự Trọng); Bánh mì 7 ngày (đường Xuân Diệu); Lẩu nướng 7 ngày (đường Lê Ninh) hay quán A Quéo Q91 (đường Lê Duẩn)... Dù cùng hoạt động trong lĩnh vực ẩm thực nhưng mỗi cơ sở lại hướng đến nhóm khách hàng riêng, tạo dấu ấn bằng sản phẩm và cách vận hành khác nhau.

Đặc biệt, quán A Quéo Q91 có phong cách trẻ trung, mới lạ đang thu hút nhiều thực khách đến trải nghiệm.

Anh Lê Thành Trung, Quản lý chuỗi thương hiệu 7 ngày chia sẻ: “Hiện nay, 6 cửa hàng dịch vụ ăn uống của chúng tôi phát triển khá tốt. Chúng tôi xác định sự khác biệt là chiến lược cốt lõi. Những món ăn còn khá mới với khách hàng địa phương như nem nướng Nha Trang hay bò nướng than hoa được đưa vào phục vụ nhằm tạo dấu ấn riêng. Tuy nhiên, mới lạ thôi là chưa đủ. Chúng tôi luôn chú trọng giữ chất lượng món ăn ổn định, nâng cao trải nghiệm của thực khách từ không gian đến tốc độ phục vụ."

Mạng xã hội trở thành “vũ khí” cạnh tranh

Cùng với chất lượng sản phẩm, truyền thông đang trở thành yếu tố quyết định trong kinh doanh dịch vụ hiện nay. Nhiều chủ cơ sở không còn phụ thuộc hoàn toàn vào quảng cáo truyền thống mà chủ động xây dựng hình ảnh trên các nền tảng số như Facebook, TikTok để tiếp cận khách hàng.

Các video giới thiệu món ăn, quá trình chế biến hay không gian quán giúp thương hiệu lan tỏa nhanh và tạo hiệu ứng tốt hơn nhiều so với cách quảng bá trước đây.

Anh Lê Thành Trung cho biết thêm: “Mỗi cơ sở của chúng tôi đều xây dựng riêng Fanpage và kênh TikTok để phục vụ hoạt động marketing. Những video giới thiệu, quảng cáo và review trải nghiệm đã giúp quán tiếp cận thêm lượng lớn khách hàng, không chỉ trong tỉnh mà còn từ nhiều địa phương khác.”

Không chỉ ở đô thị, nhiều cơ sở tại khu vực nông thôn cũng đang tận dụng hiệu quả mạng xã hội để mở rộng thị trường. Quán Khe Giao tại xã Toàn Lưu, dù nằm ở vùng nông thôn nhưng vẫn thu hút lượng khách khá lớn từ các địa phương khác nhờ đẩy mạnh quảng bá trên Facebook và TikTok. Hiện khoảng 80% khách của quán đến từ khu vực đô thị hoặc các địa phương lân cận.

Chị Nguyễn Thị Nga, Thành phố Hà Nội chia sẻ: “Tôi đến Hà Tĩnh và xem các review, video trên mạng nên biết đến quán Khe Giao. Những món ăn như gà nướng ống tre hay set gà được quảng bá trên video trông rất hấp dẫn. Khi đến đây, chúng tôi khá ấn tượng bởi món ăn đúng như giới thiệu; ngon, rẻ, không gian đẹp và phục vụ nhiệt tình.”

Điều đáng nói là các cơ sở hiện nay không còn chạy đua bằng giá rẻ mà chuyển dần sang cạnh tranh bằng chất lượng và trải nghiệm. Từ không gian quán, cách phục vụ đến sự ổn định của món ăn đều trở thành yếu tố giữ chân khách hàng.

“Nhà hàng hướng tới nhóm khách gia đình nên yếu tố sạch và chất lượng được đặt lên hàng đầu. Gà được tự nuôi để chủ động nguồn cung. Các món ăn được xây dựng theo combo vừa phải, phù hợp khẩu vị nhiều người. Nhờ hoạt động ổn định nên chúng tôi đang mở thêm cơ sở mới tại phường Thành Sen” – anh Trần Đình Đàn, chủ quán Khe Giao chia sẻ thêm.

Theo số liệu từ Phòng Kinh tế - Hạ tầng và Đô thị, UBND phường Thành Sen, trên địa bàn hiện có hơn 1.800 cơ sở kinh doanh nhà hàng, thực phẩm, đồ uống... Từ tháng 7/2025 đến nay, toàn phường có 236 cơ sở kinh doanh nhà hàng, đồ uống, vui chơi giải trí mở mới song cũng có tới 56 cơ sở dừng hoạt động hoặc đóng cửa chỉ sau vài tháng. Những con số này phản ánh rõ sự cạnh tranh khốc liệt của lĩnh vực dịch vụ hiện nay.

Theo ông Nguyễn Tiến Trình – Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ hiện nay ra đời nhanh, nhưng cũng đóng cửa rất nhanh do thiếu nghiên cứu thị trường và chiến lược phát triển dài hạn.

Trong bối cảnh cạnh tranh lớn, nếu không xác định rõ khách hàng mục tiêu, sản phẩm cốt lõi và hướng đi khác biệt thì rất khó tồn tại bền vững. Vì vậy, ngoài việc nâng cao chất lượng dịch vụ, các cơ sở cần có chiến lược kinh doanh rõ ràng, đầu tư cho truyền thông, liên tục đổi mới mô hình và thích ứng linh hoạt với nhu cầu thị trường.

Sự phát triển nhanh của lĩnh vực dịch vụ tại Hà Tĩnh đang mở ra nhiều cơ hội nhưng cũng đặt ra áp lực cạnh tranh chưa từng có. Trong cuộc đua ấy, không còn chỗ cho tư duy “mở quán là có khách”. Muốn tồn tại và phát triển, các cơ sở phải không ngừng làm mới để “sống khỏe” trên thị trường hiện nay.