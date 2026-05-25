Giá vàng thế giới phục hồi

Giá vàng thế giới phục hồi ngay khi mở cửa tuần giao dịch mới, thậm chí có thời điểm lên sát 4.580 USD/ounce, trong bối cảnh đồng USD trở nên suy yếu.

Trong phiên 24/5 (giờ Mỹ), giá vàng thế giới giao ngay có thời điểm tăng từ 4.549 USD/ounce lên 4.578 USD/ounce. Ảnh: Reuters.

Trong phiên giao dịch ngày 24/5 (giờ Mỹ), giá vàng thế giới giao ngay tăng từ 4.549 USD/ounce lên 4.578 USD/ounce. Dưới áp lực chốt lời, kim loại quý hiện giao dịch quanh 4.560-4.565 USD/ounce.

Đà phục hồi trở lại của giá vàng đến từ việc đồng USD suy yếu sau khoảng thời gian liên tục tăng mạnh. So với đồng yen Nhật, đồng USD giảm 0,2% xuống còn 158,87 yen/USD. Trong khi đó, đồng euro tăng 0,3% lên 1,1642 USD/euro, còn đồng bảng Anh tăng 0,4% lên 1,3485 USD/bảng Anh.

Trong cuối tuần qua, những hy vọng về một thỏa thuận hòa bình lâu dài giữa Mỹ - Iran vẫn rất mong manh, theo Reuters. Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết hôm 23/5 rằng một bản ghi nhớ về thỏa thuận hòa bình với Iran đã "gần như hoàn tất", đồng thời cả 2 nước và các bên trung gian tại Pakistan đều báo cáo đã đạt được những tiến triển tích cực.

Tuy nhiên sau đó, trên nền tảng Truth Social, ông Trump viết rằng lệnh phong tỏa của Mỹ đối với các tàu thuyền Iran tại eo biển Hormuz sẽ vẫn được duy trì đầy đủ và có hiệu lực cho đến khi một thỏa thuận được xác nhận và chính thức ký kết. Chính phủ Iran vẫn chưa đưa ra phản hồi đối với tuyên bố này.

Tuần giao dịch này được dự báo sẽ ngắn hơn do kỳ nghỉ lễ tại Mỹ, nhưng thị trường vẫn sẽ đón nhận loạt dữ liệu kinh tế quan trọng khi hoạt động giao dịch trở lại vào thứ ba với báo cáo niềm tin người tiêu dùng của Conference Board. Chỉ số này được giới đầu tư đặc biệt quan tâm sau khi kết quả khảo sát tâm lý người tiêu dùng của Đại học Michigan bất ngờ suy yếu.

Đáng chú ý, tâm điểm dữ liệu kinh tế sẽ tập trung vào sáng thứ năm với hàng loạt báo cáo quan trọng gồm GDP sơ bộ quý I, chỉ số PCE, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần, đơn đặt hàng hàng hóa lâu bền và doanh số bán nhà mới trong tháng 4 của Mỹ.

Ở các kim loại khác, giá bạc giao ngay tăng 2,6% lên 78 USD/ounce. Ngoài ra, bạch kim cũng tăng 2,6% lên 1.971 USD/ounce, trong khi palladium tăng 2,3% lên 1.365 USD/ounce.

Giá xăng, dầu cùng giảm

Từ 15h ngày 14/5, giá xăng, dầu cùng giảm theo đà biến động của thị trường năng lượng thế giới.
Giữ khách thời cạnh tranh - không chỉ ngon là đủ

Các dịch vụ ăn uống, cà phê, giải trí tại Hà Tĩnh đang phát triển sôi động nhưng cũng cạnh tranh khốc liệt. Nhiều cơ sở "sớm nở tối tàn" song một số vẫn trụ vững nhờ tạo được sự khác biệt.
Năng lượng sạch Solar Taiyou đồng hành cùng mái nhà Việt

Giữa lúc nguồn năng lượng truyền thống đang chịu nhiều áp lực, Solar Taiyou nỗ lực mang giải pháp điện mặt trời tối ưu đến gần hơn với mỗi mái nhà. Với hơn 80MWp đã thực hiện, doanh nghiệp là người bạn đồng hành tin cậy cùng khách hàng tự chủ năng lượng và sống xanh bền vững.
Tài chính thị trường ngày 7/5: Kim loại quý biến động mạnh, nên giữ vàng hay tăng tỷ trọng bạc?

Giá vàng và bạc đang biến động mạnh trước áp lực lãi suất cao, lạm phát và căng thẳng địa chính trị. Trong bối cảnh đó, nhà đầu tư nên giữ vàng, tăng tỷ trọng bạc hay phân bổ ra sao trong 5 năm tới? Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Doanh thu của Vinamilk trong quý I năm 2026 khởi sắc

Kết quả kinh doanh quý 1 năm 2026 của Vinamilk tăng trưởng tích cực so với cùng kỳ năm ngoái nhờ doanh thu nội địa tăng trưởng tốt trở lại; trong khi đó, thị trường nước ngoài vẫn tăng trưởng ổn định trong bối cảnh biến động ở khu vực Trung Đông.
