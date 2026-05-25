Giá vàng thế giới phục hồi ngay khi mở cửa tuần giao dịch mới, thậm chí có thời điểm lên sát 4.580 USD/ounce, trong bối cảnh đồng USD trở nên suy yếu.
Trong phiên giao dịch ngày 24/5 (giờ Mỹ), giá vàng thế giới giao ngay tăng từ 4.549 USD/ounce lên 4.578 USD/ounce. Dưới áp lực chốt lời, kim loại quý hiện giao dịch quanh 4.560-4.565 USD/ounce.
Đà phục hồi trở lại của giá vàng đến từ việc đồng USD suy yếu sau khoảng thời gian liên tục tăng mạnh. So với đồng yen Nhật, đồng USD giảm 0,2% xuống còn 158,87 yen/USD. Trong khi đó, đồng euro tăng 0,3% lên 1,1642 USD/euro, còn đồng bảng Anh tăng 0,4% lên 1,3485 USD/bảng Anh.
Trong cuối tuần qua, những hy vọng về một thỏa thuận hòa bình lâu dài giữa Mỹ - Iran vẫn rất mong manh, theo Reuters. Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết hôm 23/5 rằng một bản ghi nhớ về thỏa thuận hòa bình với Iran đã "gần như hoàn tất", đồng thời cả 2 nước và các bên trung gian tại Pakistan đều báo cáo đã đạt được những tiến triển tích cực.
Tuy nhiên sau đó, trên nền tảng Truth Social, ông Trump viết rằng lệnh phong tỏa của Mỹ đối với các tàu thuyền Iran tại eo biển Hormuz sẽ vẫn được duy trì đầy đủ và có hiệu lực cho đến khi một thỏa thuận được xác nhận và chính thức ký kết. Chính phủ Iran vẫn chưa đưa ra phản hồi đối với tuyên bố này.
Tuần giao dịch này được dự báo sẽ ngắn hơn do kỳ nghỉ lễ tại Mỹ, nhưng thị trường vẫn sẽ đón nhận loạt dữ liệu kinh tế quan trọng khi hoạt động giao dịch trở lại vào thứ ba với báo cáo niềm tin người tiêu dùng của Conference Board. Chỉ số này được giới đầu tư đặc biệt quan tâm sau khi kết quả khảo sát tâm lý người tiêu dùng của Đại học Michigan bất ngờ suy yếu.
Đáng chú ý, tâm điểm dữ liệu kinh tế sẽ tập trung vào sáng thứ năm với hàng loạt báo cáo quan trọng gồm GDP sơ bộ quý I, chỉ số PCE, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần, đơn đặt hàng hàng hóa lâu bền và doanh số bán nhà mới trong tháng 4 của Mỹ.
Ở các kim loại khác, giá bạc giao ngay tăng 2,6% lên 78 USD/ounce. Ngoài ra, bạch kim cũng tăng 2,6% lên 1.971 USD/ounce, trong khi palladium tăng 2,3% lên 1.365 USD/ounce.
Từ đầu tháng 5/2026, các ngân hàng thương mại đồng loạt điều chỉnh tăng lãi suất huy động, đặc biệt ở kênh gửi tiền trực tuyến. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Shopee và TikTok Shop đồng loạt tăng phí bán hàng, khiến nhiều người bán đối mặt áp lực lợi nhuận khi tổng chi phí vận hành có thể vượt 25% doanh thu. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Bộ Công thương đề xuất cơ chế hỗ trợ vốn và tín dụng ưu đãi cho hộ gia đình lắp điện mặt trời mái nhà. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Bộ Công Thương đề xuất cơ chế phân bổ dần các chi phí điện chưa được tính đủ vào các kỳ điều chỉnh sau, nhằm xử lý khoản lỗ lũy kế của EVN theo lộ trình phù hợp. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Petrolimex đã công bố giá bán xăng sinh học E10, áp dụng từ 0h ngày 13/5. Cùng với đó, PV OIL sẽ triển khai bán rộng khắp xăng E10 và chính thức dừng kinh doanh xăng RON 95 từ 15/5. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Xung đột Trung Đông kéo dài khiến giá nhiên liệu neo cao, đẩy nhiều nền kinh tế châu Á vào áp lực mới về lạm phát, trợ giá và chi phí sinh hoạt. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Từ thiết kế bề thế, nội thất cao cấp cho tới chi phí vận hành tối ưu hơn hẳn xe xăng cùng phân khúc, VinFast VF 9 đang được nhiều người dùng Việt xem là một khoản đầu tư thông minh cho cả công việc lẫn gia đình.
Dựa trên phân tích biểu giá điện sinh hoạt của EVN, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc đã đưa ra các khuyến nghị cho hộ gia đình trong việc lắp đặt điện mặt trời mái nhà. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Chênh lệch giá vàng trong nước so với thế giới gần đây liên tục được thu hẹp, nhưng vẫn còn dư địa đáng kể để tiếp tục giảm trong thời gian tới. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Giữa lúc nguồn năng lượng truyền thống đang chịu nhiều áp lực, Solar Taiyou nỗ lực mang giải pháp điện mặt trời tối ưu đến gần hơn với mỗi mái nhà. Với hơn 80MWp đã thực hiện, doanh nghiệp là người bạn đồng hành tin cậy cùng khách hàng tự chủ năng lượng và sống xanh bền vững.
Trong nỗ lực mở rộng hiện diện tại thị trường du lịch Ấn Độ, Vinpearl vừa thiết lập quan hệ hợp tác với Thomas Cook India, SOTC Travel và MakeMyTrip – 3 doanh nghiệp lữ hành hàng đầu tại quốc gia đông dân nhất thế giới.
Nhiều ngân hàng ghi nhận lượng tiền gửi sụt giảm trong quý I/2026, trong khi dư nợ tín dụng tiếp tục tăng. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Video ngắn trên mạng xã hội đang trở thành cầu nối hiệu quả, giúp nhiều hộ kinh doanh tại Hà Tĩnh quảng bá sản phẩm, tiếp cận khách hàng, gia tăng doanh thu và từng bước khẳng định thương hiệu trong môi trường số.
Giá vàng và bạc đang biến động mạnh trước áp lực lãi suất cao, lạm phát và căng thẳng địa chính trị. Trong bối cảnh đó, nhà đầu tư nên giữ vàng, tăng tỷ trọng bạc hay phân bổ ra sao trong 5 năm tới? Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh yêu cầu giữ lãi suất cho vay ở mức thấp nhất có thể, ưu tiên dòng vốn cho các lĩnh vực trọng điểm nhằm hỗ trợ tối đa doanh nghiệp và nền kinh tế. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Kết quả kinh doanh quý 1 năm 2026 của Vinamilk tăng trưởng tích cực so với cùng kỳ năm ngoái nhờ doanh thu nội địa tăng trưởng tốt trở lại; trong khi đó, thị trường nước ngoài vẫn tăng trưởng ổn định trong bối cảnh biến động ở khu vực Trung Đông.