Hà Tĩnh: Chưa phát hiện sản phẩm sữa a2 Platinum Premium thuộc lô bị thu hồi

Ngày 4/5, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã có văn bản gửi sở y tế các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương; Sở An toàn thực phẩm TP Hồ Chí Minh và chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm các tỉnh/thành phố về việc cảnh báo sản phẩm sữa công thức a2 Platinum Premium dành cho trẻ 0–12 tháng tuổi.

Sản phẩm sữa bột a2 Platinum Premium dành cho trẻ 0-12 tháng tuổi bị thu hồi tại thị trường Mỹ. Ảnh: FDA

Trước đó, ngày 2/5, Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) thông báo Công ty Sữa A2 (A2 Milk Company) tự nguyện thu hồi 3 lô sữa a2 Platinum Premium USA dạng bột có bổ sung sắt do phát hiện chứa cereulide – độc tố bền nhiệt do vi khuẩn Bacillus cereus tạo ra, có thể gây hại cho trẻ nhỏ. Các lô bị thu hồi gồm 2210269454 (HSD 15/7/2026), 2210324609 (HSD 21/1/2027) và 2210321712 (HSD 15/1/2027).

Khảo sát tại các cửa hàng sữa, mẹ và bé trên địa bàn Hà Tĩnh cho thấy, sản phẩm sữa a2 Platinum Premium được bày bán khá phổ biến với nhiều loại như 400g, 900g cùng các dòng số theo từng độ tuổi. Khi xuất hiện thông tin thu hồi sản phẩm tại Mỹ, không ít khách hàng tỏ ra băn khoăn, lo lắng.

Sản phẩm sữa a2 Platinum Premium khá quen thuộc tại các cửa hàng sữa, mẹ và bé trên địa bàn Hà Tĩnh.

Chị Trần Thị Nhung (trú phường Thành Sen) cho biết: “Thời gian gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin nhiều sản phẩm sữa, thực phẩm cho trẻ bị thu hồi ở nước ngoài, trong đó có a2 Platinum Premium – dòng sữa khá quen thuộc với gia đình tôi, nên không khỏi lo lắng. Vì vậy, khi chọn sữa cho con, tôi chú ý hơn đến thông tin lô hàng, ngày sản xuất và ưu tiên mua tại các địa chỉ uy tín để yên tâm sử dụng”.

Theo đại diện các cửa hàng kinh doanh sữa trên địa bàn Hà Tĩnh, dù ban đầu không ít khách hàng bày tỏ lo lắng trước thông tin thu hồi, nhưng sau khi được giải thích rõ ràng, tâm lý đã dần ổn định và yên tâm hơn khi lựa chọn sản phẩm. Chị Trần Thị Ngọc Thương (chủ cửa hàng Top Kids, đường Hà Huy Tập, phường Thành Sen) cho hay: “Sản phẩm bị thu hồi là dòng a2 Platinum Premium USA, có nguồn gốc từ Mỹ, trong khi các sản phẩm đang phân phối tại Hà Tĩnh là a2 Platinum Premium có nguồn gốc Việt Nam, không nằm trong các lô bị cảnh báo. Vì vậy, các mặt hàng bày bán tại địa phương vẫn đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng và an toàn theo quy định”.

Sản phẩm được bán tại cửa hàng Top Kids là dòng sữa a2 Platinum Premium xuất xứ trong nước, không nằm trong các lô bị cảnh báo.

Cũng theo chị Ngọc Thương, với các sản phẩm sữa từ những thương hiệu lớn, cửa hàng luôn tuân thủ quy trình nhập hàng chặt chẽ, kiểm tra đầy đủ về chất lượng, số lô, mã vạch trước khi đưa ra thị trường. Đồng thời, trong quá trình tư vấn, cửa hàng chú trọng hướng dẫn các bậc phụ huynh lựa chọn sản phẩm phù hợp với độ tuổi, thể trạng và nhu cầu dinh dưỡng của trẻ, qua đó giúp khách hàng an tâm khi sử dụng.

Tại cửa hàng sản phẩm mẹ và bé Q – Mart (đường Hải Thượng Lãn Ông, phường Thành Sen), sữa a2 Platinum Premium cũng là một trong những dòng sản phẩm bán chạy, được nhiều khách hàng quan tâm lựa chọn.

“Khi xuất hiện các thông tin cảnh báo từ Cục An toàn thực phẩm, nhiều khách hàng có băn khoăn về sản phẩm này. Nhưng trong quá trình tư vấn bán hàng, chúng tôi chủ động cung cấp thông tin rõ ràng trên bao bì, hóa đơn nhập hàng cũng như hướng dẫn khách kiểm tra mã sản phẩm, thông số lô để tránh nhầm lẫn. Đồng thời, cửa hàng cũng theo dõi sát các thông báo từ cơ quan chức năng để kịp thời cập nhật cho khách, giúp mọi người yên tâm hơn khi lựa chọn sản phẩm cho con” - chị Nguyễn Thu Trang – nhân viên cửa hàng Q – Mart chia sẻ.

Các cửa hàng chủ động tư vấn, cung cấp thông tin để khách hàng yên tâm lựa chọn sữa cho con.

Ông Phạm Bá Quyền - Phó Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm (Sở Y tế Hà Tĩnh) cho biết: "Ngay sau khi tiếp nhận các văn bản từ Bộ Y tế, ngày 5/5, Chi cục đã ban hành văn bản gửi UBND các xã, phường; Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh và các cơ quan, đơn vị liên quan, đề nghị tăng cường tuyên truyền để người tiêu dùng không sử dụng các lô sữa a2 Platinum Premium theo khuyến cáo. Đến thời điểm hiện tại, qua rà soát ban đầu, chưa phát hiện sản phẩm sữa a2 Platinum Premium được kinh doanh tại Hà Tĩnh thuộc các lô bị thu hồi ở Mỹ. Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi, tăng cường kiểm soát nhằm đảm bảo quyền lợi và sức khỏe người tiêu dùng. Nếu phát hiện sản phẩm thuộc diện cảnh báo sẽ xử lý nghiêm các cơ sở kinh doanh theo quy định".

Lựa chọn các địa chỉ uy tín góp phần đảm bảo quyền lợi cho người tiêu dùng và chất lượng sản phẩm.

Thực tế, thông tin về việc thu hồi sản phẩm tại nước ngoài đã phần nào tác động đến tâm lý người tiêu dùng. Tuy nhiên, trước nhiều nguồn thông tin khác nhau, người dân cần tỉnh táo tiếp nhận, tránh đánh đồng tất cả các sản phẩm cùng tên gọi, chủ động kiểm tra rõ nguồn gốc, xuất xứ, lô sản phẩm và lựa chọn mua tại các cơ sở uy tín; đồng thời theo dõi khuyến cáo từ cơ quan chức năng để đảm bảo an toàn khi sử dụng.