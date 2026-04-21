Giá xăng giảm về sát 23.000 đồng

Từ 16h ngày 21/4, giá xăng dầu cùng giảm 660-3.190 đồng một lít, kg, tùy mặt hàng.
Theo điều chỉnh của Liên bộ Công Thương - Tài chính, giá xăng RON 95-III (loại phổ biến trên thị trường) giảm 720 đồng, xuống 23.040 đồng một lít. Tương tự, E5 RON 92 hạ 660 đồng, có giá mới 21.930 đồng.
Ngược lại, các mặt hàng dầu giảm 700-3.190 đồng một lít tùy loại so với kỳ điều hành trước. Cụ thể, mỗi lít diesel và mazut có giá mới lần lượt 27.850 đồng và 19.630 đồng.
Tại kỳ điều hành này, liên Bộ tiếp tục cho trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu, cụ thể diesel 600 đồng, xăng sinh học 200 đồng, xăng không chì 400 đồng và mazut 600 đồng một lít, kg.
Theo Nghị quyết của Quốc hội, từ 16/4 đến 30/6, thuế bảo vệ môi trường với xăng (trừ ethanol), dầu diesel, nhiên liệu bay, dầu hỏa và dầu mazut về 0 đồng. Thuế tiêu thụ đặc biệt với xăng các loại cũng được giảm về 0%. Xăng, dầu diesel và nhiên liệu bay thuộc đối tượng không phải kê khai, tính nộp thuế VAT nhưng vẫn được khấu trừ đầu vào.
Trong cơ cấu giá cơ sở xăng dầu, thuế VAT chiếm khoảng 7,4%; thuế bảo vệ môi trường 2,7-6%, và tiêu thụ đặc biệt 6,7%. Do đó, việc giảm tất cả loại thuế này về 0 đến hết tháng 6 là giải pháp để đảm bảo các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm nay, kiểm soát lạm phát.
Giá vàng thế giới hôm nay 18/4, bật tăng mạnh mẽ trước thông tin Iran mở lại việc lưu thông hàng hải qua eo biển Hormuz, giao dịch ở mức 4.829,4 USD/ounce. Trong nước, giá vàng miếng và vàng nhẫn SJC đồng loạt đảo chiều tăng 1 triệu đồng mỗi lượng, niêm yết lần lượt ở mức 172 triệu đồng/lượng và 171,5 triệu đồng/lượng.
Bộ Tài chính đề xuất Chính phủ quy định ngưỡng doanh thu miễn thuế thu nhập cá nhân, giá trị gia tăng của hộ kinh doanh, thay vì cố định 500 triệu đồng như hiện hành.
Bộ NN&MT Việt Nam và Tổng cục Hải quan Trung Quốc vừa ký Nghị định thư về kiểm dịch thực vật đối với bưởi, chanh xuất khẩu sang Trung Quốc, mở ra cơ hội xuất khẩu chính ngạch cho mặt hàng nông sản chủ lực.
Việc giảm lãi suất cho vay vẫn diễn ra chậm và chưa đồng đều khi chỉ mới một số ít ngân hàng công khai điều chỉnh.
Việt Nam lần đầu sản xuất pin lưu trữ năng lượng trong nước, góp phần giảm áp lực lưới điện và chủ động nguồn cung trong bối cảnh nhu cầu điện tăng cao.
Cận kỳ nghỉ lễ 30/4–1/5, giá vé máy bay tăng mạnh, có chặng lên tới 9–10 triệu đồng/người, nhiều tuyến rơi vào tình trạng khan hiếm.
Trong hơn 3 tháng qua, các ngân hàng đã đồng hành giúp hàng chục nghìn hộ kinh doanh trên địa bàn hoàn tất việc chuyển đổi tài khoản phục vụ sản xuất kinh doanh, hướng tới minh bạch dòng tiền và nâng cao hiệu quả quản lý.
Giữa đồi dó trầm xanh ngát ở Phúc Trạch (Hà Tĩnh), “vàng thơm” không còn là ký ức làng nghề cũ. Người trẻ đang viết lại câu chuyện ấy qua những chiếc điện thoại, video ngắn và khát vọng làm giàu. Từ làng quê yên ả, trầm hương đang bước vào thế giới số, hòa quyện giữa hơi thở truyền thống với nhịp sống hiện đại.
Giá dầu thế giới bật tăng 3,5% do lo ngại nguồn cung năng lượng gián đoạn khi thỏa thuận ngừng bắn tại Trung Đông còn mong manh.
Năm 2026, du lịch Hà Tĩnh đặt mục tiêu đón 6,5 triệu lượt khách.
Bộ Công thương đang lấy ý kiến dự thảo quyết định về việc quy định khung giờ cao điểm, thấp điểm và giờ bình thường của hệ thống điện quốc gia.
Giá dầu thế giới giảm sâu khi kỳ vọng nguồn cung được cải thiện sau khi Mỹ tuyên bố ngừng bắn 2 tuần với Iran, chấm dứt đà tăng nóng trước đó.