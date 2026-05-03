Sức mua tăng trong kỳ nghỉ lễ, “cú hích” cho thị trường bán lẻ Hà Tĩnh

Ngọc Loan
(Baohatinh.vn) - Sức mua tăng cao, thị trường sôi động trong 2 kỳ nghỉ lễ dài ngày đã mang lại tín hiệu tích cực cho hoạt động thương mại – dịch vụ trên địa bàn, thúc đẩy ngành bán lẻ Hà Tĩnh phục hồi và tăng trưởng.

Kỳ nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương và dịp lễ 30/4 – 1/5 năm nay kéo dài tới 7 ngày đã mang lại một bức tranh sôi động cho thị trường bán lẻ Hà Tĩnh. Không chỉ đơn thuần là thời điểm nghỉ ngơi, sum họp gia đình, kỳ nghỉ dài còn trở thành “cú hích” kích thích tiêu dùng, tăng doanh thu bán lẻ hàng hóa trên địa bàn.

Không khí mua sắm nhộn nhịp tại siêu thị Winmart Hà Tĩnh trong kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Ghi nhận tại các điểm mua sắm trong những ngày lễ, lượng khách hàng tăng đáng kể so với thời điểm ngày thường. Các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu như: thực phẩm tươi sống, đồ uống, hàng gia dụng… đều có mức tiêu thụ cao. Ngoài ra, nhóm hàng phục vụ du lịch và giải trí cũng “đắt hàng”.

Bà Nguyễn Thị Hoàn - tiểu thương kinh doanh hải sản tại chợ Hà Tĩnh (phường Thành Sen) cho biết: “Dịp lễ năm nay, lượng khách tăng khoảng 30% so với ngày thường. Tôi chủ động nhập nguồn hải sản tươi từ biển Hà Tĩnh nên khách rất ưa chuộng. Nhiều khách quen còn đặt hàng trước. Người dân mua về ăn trong gia đình, có người còn mua thêm để cấp đông, làm quà cho người thân từ xa về quê nghỉ lễ”.

Mặt hàng hải sản có sức tiêu thụ cao trong kỳ nghỉ lễ.

Tại các siêu thị và trung tâm bán lẻ hiện đại, không khí sôi động, lượng khách tăng mạnh trong suốt kỳ nghỉ kéo theo doanh số bán hàng tăng trưởng rõ rệt. Bên cạnh yếu tố nhu cầu tiêu dùng tăng, sự chủ động của các đơn vị bán lẻ trong việc chuẩn bị nguồn hàng, triển khai chương trình khuyến mại cũng đóng vai trò quan trọng, góp phần thúc đẩy tổng mức bán lẻ hàng hóa.

Anh Võ Công Hải – Giám đốc siêu thị Winmart Hà Tĩnh cho biết: “Trong 2 dịp nghỉ lễ vừa qua, lượng khách đến mua sắm tăng khoảng 40 - 50% so với ngày thường. Dịp này, chúng tôi cũng đã chủ động tăng nguồn cung, triển khai nhiều chương trình khuyến mại và bố trí nhân sự phù hợp để khách hàng có những trải nghiệm tốt nhất khi tham quan, mua sắm tại siêu thị”.

Lượng khách đến siêu thị Winmart Hà Tĩnh trong 2 kỳ nghỉ lễ vừa qua tăng khoảng 40 - 50% so với ngày thường.

Theo ghi nhận, không chỉ tập trung vào nhu cầu trước mắt, nhiều người tiêu dùng còn tranh thủ dịp này để mua sắm các sản phẩm sử dụng lâu dài nhờ mức ưu đãi hấp dẫn.

Bà Nguyễn Thị Hoài Phương (phường Thành Sen) cho biết: “Dịp lễ 30/4 – 1/5 này, con cháu từ Hà Nội, Đà Nẵng về đông đủ nên gia đình tôi chủ yếu nghỉ ngơi tại nhà và tham quan trong tỉnh. Chúng tôi cũng dành 1 buổi vừa vui chơi tại trung tâm thương mại, vừa đi mua sắm các thực phẩm và đồ dùng cho gia đình. Nhiều mặt hàng giảm giá khá tốt nên tôi mua luôn cho những tháng tới như nước giặt, nước rửa bát, sữa… để tiết kiệm hơn”.

Các siêu thị, đơn vị bán lẻ triển khai nhiều chương trình khuyến mại để kích cầu thị trường kịp lễ.

Ở lĩnh vực điện máy, thị trường cũng ghi nhận nhiều tín hiệu khởi sắc. Nhu cầu nâng cấp, thay mới thiết bị gia đình trong dịp nghỉ dài ngày đã thúc đẩy doanh số tại các trung tâm điện máy trên địa bàn.

Anh Võ Chí Đại - Giám đốc Trung tâm Mediamart Hà Tĩnh cho hay: “Trong 2 kỳ nghỉ, dịp Giỗ Tổ Hùng Vương có lượng khách đông hơn, còn dịp 30/4 – 1/5 khách tập trung chủ yếu vào 2 ngày đầu của kỳ nghỉ. Có những thời điểm sức mua tăng 400–500% so với ngày thường. Các mặt hàng bán chạy nhất là tủ lạnh, máy giặt và bếp từ – đây cũng là những sản phẩm được áp dụng nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn”.

Theo anh Đại, người tiêu dùng hiện nay có xu hướng tranh thủ các dịp lễ lớn để mua sắm những sản phẩm có giá trị cao nhờ mức ưu đãi tốt hơn so với thời điểm thông thường. Đây cũng là yếu tố quan trọng giúp thị trường điện máy duy trì đà tăng trưởng trong các dịp cao điểm.​

Các mặt hàng bán chạy nhất tại Trung tâm Mediamart Hà Tĩnh trong kỳ nghỉ lễ gồm tủ lạnh, máy giặt và bếp từ.

Bên cạnh đó, sự sôi động của thị trường bán lẻ còn được “tiếp sức” từ hoạt động du lịch. Trong kỳ nghỉ lễ, các điểm đến như biển Thiên Cầm, Thạch Hải, Xuân Thành… và nhiều khu du lịch sinh thái trên địa bàn thu hút đông đảo du khách, kéo theo nhu cầu lớn về ăn uống, lưu trú và mua sắm.

Các nhà hàng, khách sạn hoạt động hết công suất, trong khi các cửa hàng kinh doanh đặc sản địa phương cũng ghi nhận lượng khách tăng mạnh. Sự kết hợp giữa du lịch và tiêu dùng đã góp phần làm cho bức tranh thương mại trong dịp lễ trở nên sôi động và toàn diện hơn.

Hoạt động mua sắm sôi động dịp lễ góp phần thúc đẩy phát triển thương mại - dịch vụ trên địa bàn.

Nhìn tổng thể, thị trường bán lẻ Hà Tĩnh trong 7 ngày nghỉ lễ đã ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực: sức mua tăng mạnh, nguồn cung dồi dào, giá cả cơ bản ổn định. Thực tế cho thấy, các dịp lễ dài ngày đang dần trở thành “thời điểm vàng” kích cầu thị trường. Để tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, các doanh nghiệp cần tiếp tục đầu tư vào chất lượng dịch vụ, đa dạng hóa nguồn hàng và nắm bắt tốt hơn hành vi tiêu dùng theo xu hướng mới. Khi đó, sức mua sẽ không chỉ tăng theo từng “đợt sóng” lễ, mà dần hình thành nhịp tiêu dùng đều đặn, tạo nền tảng vững hơn cho thị trường bán lẻ Hà Tĩnh.

Theo số liệu từ Thống kê tỉnh Hà Tĩnh, tổng mức bán lẻ hàng hóa tháng 4/2026 ước đạt hơn 5.155 tỷ đồng, tăng 2,76% so với tháng trước và tăng 17,32% so với cùng kỳ năm trước

Tính chung 4 tháng đầu năm, tổng mức bán lẻ hàng hóa ước đạt hơn 20.306 tỷ đồng, tăng 14,33% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, nhiều nhóm hàng hóa đều tăng trưởng doanh thu so với cùng kỳ năm trước như: xe ô tô con tăng 68%; vật phẩm văn hóa, giáo dục tăng 25%; hàng may mặc tăng 22%; nhiên liệu khác trừ xăng dầu tăng 141%; lương thực – thực phẩm tăng 17%...

