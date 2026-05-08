Tài chính thị trường ngày 8/5: Lượng tiền gửi tại nhiều ngân hàng sụt giảm

(Baohatinh.vn) - Nhiều ngân hàng ghi nhận lượng tiền gửi sụt giảm trong quý I/2026, trong khi dư nợ tín dụng tiếp tục tăng. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Tại Hà Tĩnh, mỗi năm có hơn 47.000 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm được kiểm tra, lấy mẫu giám sát. Dù phần lớn đạt yêu cầu, song người tiêu dùng chưa thể hoàn toàn yên tâm vì thực phẩm bẩn vẫn còn len lỏi. Nội dung này sẽ được phân tích trong chương trình Vấn đề hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Duy Lâm yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương tập trung tháo gỡ vướng mắc, khó khăn, đặc biệt là trong công tác giải phóng mặt bằng nhằm đảm bảo tiến độ hạ tầng KCN Gia Lách mở rộng.
Cận thị là tật khúc xạ phổ biến, gây suy giảm thị lực hàng đầu. Đáng lo ngại, tỷ lệ cận thị ở lứa tuổi học đường đang ngày càng gia tăng. Bác sĩ CK1 Kim Thị Thủy - Khoa Mắt, Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Hà Tĩnh chia sẻ về dấu hiệu nhận biết và cách phòng tránh trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Tối 29/4, tỉnh Hà Tĩnh tổ chức lễ khai mạc Đại hội TDTT lần thứ X, năm 2026. Chương trình gồm phần nghi thức và phần đồng diễn nghệ thuật thể thao quy mô lớn, hứa hẹn mang đến không gian sôi động, giàu bản sắc.
Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Phan Thiên Định ghi nhận, biểu dương chủ đầu tư, nhà thầu đã có nhiều nỗ lực trong quá trình thi công, đảm bảo tiến độ dự án thí điểm nhà ở xã hội giai đoạn II ở phường Thành Sen.
Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, sáng 29/4, đồng chí Trần Cẩm Tú - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư và đoàn công tác của Trung ương đã đến dâng hương tại khu mộ Tổng Bí thư Trần Phú, tri ân các anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sỹ Nầm và thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn.