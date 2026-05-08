Vinpearl hợp tác với 3 doanh nghiệp lữ hành hàng đầu Ấn Độ, khai mở thị trường 1,47 tỷ dân

Thỏa thuận này được kỳ vọng sẽ giúp Vinpearl tiếp cận sâu hơn tới nhiều phân khúc khách hàng, từ khách đoàn, khách gia đình đến nhóm du khách trẻ, qua đó góp phần thúc đẩy hình ảnh Việt Nam như một “điểm đến ưu tiên” đối với du khách Ấn Độ.

Các thỏa thuận được ký kết tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam – Ấn Độ, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Ấn Độ và dưới sự chứng kiến của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ hiến bang Maharashtra, ông Shri Devendra Fadnavis.

Mục tiêu các thỏa thuận là khai thông kênh tiếp cận trực tiếp tới mọi phân khúc khách hàng, kiến tạo nhu cầu du lịch, khám phá, trải nghiệm, tiến tới đưa Việt Nam trở thành “điểm đến ưu tiên” cho 1,47 tỷ dân Ấn Độ.

Đại diện cho Ấn Độ là 3 kênh tiếp cận thị trường chủ lực có uy tín hàng đầu: Thomas Cook India, SOTC Travel và MakeMyTrip. Trong đó, Thomas Cook India có thế mạnh trong phân khúc khách đoàn, khách doanh nghiệp và MICE quy mô lớn; SOTC Travel nổi bật ở mảng du lịch gia đình, tour theo nhóm và nghỉ dưỡng trung – cao cấp; còn MakeMyTrip là nền tảng du lịch trực tuyến hàng đầu, có lợi thế vượt trội trong tiếp cận nhóm khách trẻ, khách du lịch tự túc và hành vi đặt dịch vụ số.

Hệ sinh thái “tất cả trong một” của Vinpearl đặc biệt phù hợp với nhu cầu và thói quen du lịch của đa dạng nhóm khách Ấn Độ.

Đại diện cho Việt Nam là Vinpearl – thương hiệu du lịch nghỉ dưỡng và giải trí hàng đầu Việt Nam, có quy mô lên đến 60 cơ sở khắp cả nước và hệ sinh thái “tất cả trong một” đa dạng chuẩn 5 sao, có thể cung cấp từ dịch vụ lưu trú, mua sắm, ẩm thực, vui chơi giải trí, Golf đến MICE, đặc biệt phù hợp với nhu cầu và thói quen đi du lịch theo nhóm lớn, gia đình đa thế hệ và các kỳ nghỉ tích hợp nhiều trải nghiệm của du khách Ấn Độ.

Thông qua việc hợp tác, các bên sẽ khai thác tối đa thế mạnh của nhau, nâng cao năng lực tổ chức và định hình sản phẩm đặc thù, từng bước đưa Việt Nam trở thành “điểm đến ưu tiên” của du khách Ấn Độ trong thời gian sớm nhất.

Phát biểu tại sự kiện, bà Ngô Thị Hương, Tổng Giám đốc Vinpearl, cho biết: “Ấn Độ là một trong những thị trường trọng điểm trong chiến lược quốc tế hóa của Vinpearl. Thông qua việc hợp tác với các đối tác hàng đầu, chúng tôi không chỉ mở rộng khả năng tiếp cận thị trường mà còn chủ động phát triển các sản phẩm phù hợp với từng phân khúc khách hàng. Vinpearl hướng tới gia tăng hiện diện tại thị trường Ấn Độ, đồng thời góp phần đưa Việt Nam trở thành điểm đến hấp dẫn và khác biệt trên bản đồ du lịch quốc tế.”

Ông Anubhav Bansal, Phó chủ tịch Công ty MakeMyTrip, đại diện cho 3 đối tác cũng cho biết: “Vinpearl sở hữu một trong những hệ sinh thái du lịch – nghỉ dưỡng tích hợp hàng đầu trong khu vực, với quy mô, sự đa dạng sản phẩm và hệ trải nghiệm điểm đến ngày càng phù hợp với thị hiếu của du khách Ấn Độ. Chúng tôi nhận thấy Vinpearl đang đóng vai trò quan trọng trong việc định vị Việt Nam trở thành điểm đến hấp dẫn đối với thị trường này. Kết hợp với thế mạnh về mạng lưới phân phối của hai bên, mối quan hệ hợp tác được kỳ vọng sẽ thúc đẩy mạnh mẽ dòng khách Ấn Độ đến Việt Nam trong những năm tới.”

Ấn Độ hiện là quốc gia có quy mô dân số lớn nhất thế giới với 1,47 tỷ người. Trong đó, tầng lớp trung lưu đang tăng nhanh kéo theo sự bùng nổ về nhu cầu du lịch quốc tế.

Nhận thức rõ tầm quan trọng của thị trường Ấn Độ, những năm qua Vinpearl không chỉ khai thác lợi thế sẵn có về quy mô và hệ sinh thái “tất cả trong một” mà còn liên tục thiết kế các sản phẩm chuyên biệt cho du khách Ấn như du lịch cưới cao cấp, MICE, các kỳ nghỉ gia đình đa thế hệ, nhóm bạn, cặp đôi…. Năm 2025, lượng khách Ấn Độ đến hệ thống Vinpearl đã tăng kỷ lục, đạt 402% so với năm trước, và tiếp tục tăng 335% so với cùng kỳ trong 4 tháng đầu năm nay.

Việc ký kết các MoU với 3 kênh tiếp cận thị trường chủ lực là bước đi tiếp theo trong chiến lược phát triển bền vững nguồn khách tiềm năng từ thị trường 1,47 tỷ dân của Vinpearl; đồng thời góp phần đưa Việt Nam trở thành “điểm đến ưu tiên” của du khách Ấn Độ .