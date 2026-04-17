“Tropical Urban Living” - xu hướng thịnh hành thế giới đang khuấy đảo thị trường BĐS Thanh Hóa

Khi thiên nhiên giữ vai trò trung tâm

Tốc độ đô thị hóa nhanh khiến nhiều thành phố đối mặt với quá tải hạ tầng và gia tăng áp lực sống. Xu hướng “Tropical Urban Living” ra đời như một triết lý quy hoạch mới, hướng tới cân bằng giữa đô thị và thiên nhiên.

Xu hướng này đặc biệt phổ biến tại các thành phố nhiệt đới như Singapore và Dubai... Tại Singapore, hơn 50 năm trước, quốc đảo này đã hoạch định mô hình phát triển “Thành phố trong vườn”, nâng tỷ lệ phủ xanh hiện lên đến 47% diện tích đất nước. Thành công của các cao ốc tích hợp vườn trên không trở thành niềm tự hào của người dân đảo quốc Sư tử. Những khu vực như Gardens by the Bay, Marina One hay Sentosa Cove là những minh chứng sống động cho việc cảnh quan hiện đại có thể ôm trọn thiên nhiên vào lòng.

Giờ đây, phong cách “Tropical Urban Living” đã chính thức xuất hiện tại Thanh Hóa với dự án căn hộ The Sentosa (Vinhomes Star City).

Phong cách “Tropical Urban Living” đưa thiên nhiên vào nhịp sống đô thị

The Sentosa có quy mô 19.337 m², mật độ xây dựng chỉ 29,2%, diện tích còn lại nhường chỗ cho không gian xanh và tiện ích công cộng.

Lấy cảm hứng từ phong cách nhiệt đới của đảo quốc sư tử, The Sentosa đưa thiên nhiên vào trong từng quy hoạch, thiết kế với Công viên vườn trên mây The Canopy Garden gần 1.000 m², Tổ hợp hồ bơi nhiệt đới Sentosa Oasis Pool gần 700 m², Tổ hợp thương mại khối đế Mini Orchard 5 tầng...

Nhờ đó, mỗi ngày trôi qua với cư dân The Sentosa đều là một hành trình tận hưởng đúng nghĩa. Sau giờ làm việc, cư dân được The Canopy Garden chào đón trở về bằng những tán cây xanh và làn gió mát mang hương hoa mời gọi. Tổ hợp Sentosa Oasis Pool giúp tái tạo năng lượng với hồ bơi nhiệt đới đẹp tựa resort giữa phố. The Canopy Garden đưa mảng xanh lên tầng cao, trở thành niềm tự hào của cư dân và góp thêm một công trình đẹp cho đô thị Thanh Hóa.

Chuẩn sống “Tropical Urban Living” đang tạo nên sức hút rõ rệt cho The Sentosa, minh chứng bằng mỗi sự kiện ra mắt tòa căn hộ đều thu hút đông đảo khách tham dự, tốc độ thanh khoản lớn nhanh chóng được xác lập.

S3 The Sentosa - khoảng xanh riêng tư giữa nhịp sống đô thị

Nếu toàn khu The Sentosa là một bức tranh của chuẩn sống “Tropical Urban Living”, thì tòa S3 là nơi triết lý ấy đi sâu vào câu chuyện cá nhân.

Thiết kế S3 nhấn vào tinh thần “Wellness Private Living” - một lớp sống riêng tư, nhẹ nhàng, biết giữ khoảng lùi để chủ nhân nghỉ ngơi và tận hưởng. Đây là tòa duy nhất tại The Sentosa được thiết kế độc lập - không chung khối đế với các tòa khác, giúp cư dân tận hưởng cảm giác yên tĩnh, nhưng vẫn đầy đủ tiện nghi.

Tòa S3 tại The Sentosa sở hữu tầm nhìn panorama ôm trọn toàn cảnh sông - núi - phố thị

Hệ tiện ích nội tòa của S3 cũng hội tụ hai giá trị cốt lõi: cân bằng và riêng tư. Phòng gym và yoga giúp cư dân duy trì nhịp sống khỏe khoắn, năng động mỗi ngày. Khu thể thao trong nhà và phòng game mang đến những khoảng xả áp lực nhẹ nhàng. Phòng vui chơi trẻ em Kids Corner tạo nên thế giới riêng an toàn để trẻ nhỏ được vui chơi trong môi trường đủ đầy, còn người lớn có thêm thời gian tận hưởng ngay tại nơi ở.

Điểm cộng của tòa S3 còn nằm ở tầm nhìn panorama hoàn mỹ. Vị trí đắc địa cho phép cư dân thưởng ngoạn toàn cảnh sông - núi - nhịp sống đô thị và ngắm pháo hoa mỗi dịp lễ hội. Đặc biệt, S3 cũng là tòa duy nhất sở hữu mặt view nội khu với hướng ban công Đông Nam, lý tưởng để tận hưởng không khí mát mẻ và ánh sáng tự nhiên mỗi ngày.

Khu thể thao đặt trong nội tòa, tạo thói quen rèn luyện mỗi ngày cho cư dân S3 - The Sentosa

Đặt sự riêng tư lên hàng đầu, S3 có mật độ thang máy thấp, chỉ 58 căn/thang. Nhờ đó, cư dân được đảm bảo sự thoải mái, giảm thiểu thời gian chờ đợi. Đây cũng là minh chứng cho sự đầu tư chỉn chu của nhà phát triển, chăm chút từng chi tiết nhỏ trong trải nghiệm sống của cư dân.

Mang phong cách kiến trúc nổi bật, The Sentosa trở thành điểm sáng khác biệt trên thị trường Thanh Hóa. Sắp tới, tòa S3 ra mắt được kỳ vọng sẽ tiếp tục xác lập thêm những cột mốc thanh khoản ấn tượng.