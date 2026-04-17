“Tropical Urban Living” - xu hướng thịnh hành thế giới đang khuấy đảo thị trường BĐS Thanh Hóa

(Baohatinh.vn) - Xu hướng “Tropical Urban Living” đang tái định nghĩa chuẩn sống đô thị, khi đưa thiên nhiên vào trung tâm của mọi thiết kế và trải nghiệm. Đón đầu dòng chảy này, The Sentosa tại Vinhomes Star City (Thanh Hóa) được quy hoạch với không gian sống xanh rộng lớn, tiện ích đồng bộ, kết hợp hài hòa giữa nhu cầu an cư và trải nghiệm nghỉ dưỡng, thu hút các gia đình trẻ.

Khi thiên nhiên giữ vai trò trung tâm

Tốc độ đô thị hóa nhanh khiến nhiều thành phố đối mặt với quá tải hạ tầng và gia tăng áp lực sống. Xu hướng “Tropical Urban Living” ra đời như một triết lý quy hoạch mới, hướng tới cân bằng giữa đô thị và thiên nhiên.

Xu hướng này đặc biệt phổ biến tại các thành phố nhiệt đới như Singapore và Dubai... Tại Singapore, hơn 50 năm trước, quốc đảo này đã hoạch định mô hình phát triển “Thành phố trong vườn”, nâng tỷ lệ phủ xanh hiện lên đến 47% diện tích đất nước. Thành công của các cao ốc tích hợp vườn trên không trở thành niềm tự hào của người dân đảo quốc Sư tử. Những khu vực như Gardens by the Bay, Marina One hay Sentosa Cove là những minh chứng sống động cho việc cảnh quan hiện đại có thể ôm trọn thiên nhiên vào lòng.

Giờ đây, phong cách “Tropical Urban Living” đã chính thức xuất hiện tại Thanh Hóa với dự án căn hộ The Sentosa (Vinhomes Star City).

Phong cách “Tropical Urban Living” đưa thiên nhiên vào nhịp sống đô thị

The Sentosa có quy mô 19.337 m², mật độ xây dựng chỉ 29,2%, diện tích còn lại nhường chỗ cho không gian xanh và tiện ích công cộng.

Lấy cảm hứng từ phong cách nhiệt đới của đảo quốc sư tử, The Sentosa đưa thiên nhiên vào trong từng quy hoạch, thiết kế với Công viên vườn trên mây The Canopy Garden gần 1.000 m², Tổ hợp hồ bơi nhiệt đới Sentosa Oasis Pool gần 700 m², Tổ hợp thương mại khối đế Mini Orchard 5 tầng...

Nhờ đó, mỗi ngày trôi qua với cư dân The Sentosa đều là một hành trình tận hưởng đúng nghĩa. Sau giờ làm việc, cư dân được The Canopy Garden chào đón trở về bằng những tán cây xanh và làn gió mát mang hương hoa mời gọi. Tổ hợp Sentosa Oasis Pool giúp tái tạo năng lượng với hồ bơi nhiệt đới đẹp tựa resort giữa phố. The Canopy Garden đưa mảng xanh lên tầng cao, trở thành niềm tự hào của cư dân và góp thêm một công trình đẹp cho đô thị Thanh Hóa.

Chuẩn sống “Tropical Urban Living” đang tạo nên sức hút rõ rệt cho The Sentosa, minh chứng bằng mỗi sự kiện ra mắt tòa căn hộ đều thu hút đông đảo khách tham dự, tốc độ thanh khoản lớn nhanh chóng được xác lập.

S3 The Sentosa - khoảng xanh riêng tư giữa nhịp sống đô thị

Nếu toàn khu The Sentosa là một bức tranh của chuẩn sống “Tropical Urban Living”, thì tòa S3 là nơi triết lý ấy đi sâu vào câu chuyện cá nhân.

Thiết kế S3 nhấn vào tinh thần “Wellness Private Living” - một lớp sống riêng tư, nhẹ nhàng, biết giữ khoảng lùi để chủ nhân nghỉ ngơi và tận hưởng. Đây là tòa duy nhất tại The Sentosa được thiết kế độc lập - không chung khối đế với các tòa khác, giúp cư dân tận hưởng cảm giác yên tĩnh, nhưng vẫn đầy đủ tiện nghi.

Tòa S3 tại The Sentosa sở hữu tầm nhìn panorama ôm trọn toàn cảnh sông - núi - phố thị

Hệ tiện ích nội tòa của S3 cũng hội tụ hai giá trị cốt lõi: cân bằng và riêng tư. Phòng gym và yoga giúp cư dân duy trì nhịp sống khỏe khoắn, năng động mỗi ngày. Khu thể thao trong nhà và phòng game mang đến những khoảng xả áp lực nhẹ nhàng. Phòng vui chơi trẻ em Kids Corner tạo nên thế giới riêng an toàn để trẻ nhỏ được vui chơi trong môi trường đủ đầy, còn người lớn có thêm thời gian tận hưởng ngay tại nơi ở.

Điểm cộng của tòa S3 còn nằm ở tầm nhìn panorama hoàn mỹ. Vị trí đắc địa cho phép cư dân thưởng ngoạn toàn cảnh sông - núi - nhịp sống đô thị và ngắm pháo hoa mỗi dịp lễ hội. Đặc biệt, S3 cũng là tòa duy nhất sở hữu mặt view nội khu với hướng ban công Đông Nam, lý tưởng để tận hưởng không khí mát mẻ và ánh sáng tự nhiên mỗi ngày.

Khu thể thao đặt trong nội tòa, tạo thói quen rèn luyện mỗi ngày cho cư dân S3 - The Sentosa

Đặt sự riêng tư lên hàng đầu, S3 có mật độ thang máy thấp, chỉ 58 căn/thang. Nhờ đó, cư dân được đảm bảo sự thoải mái, giảm thiểu thời gian chờ đợi. Đây cũng là minh chứng cho sự đầu tư chỉn chu của nhà phát triển, chăm chút từng chi tiết nhỏ trong trải nghiệm sống của cư dân.

Mang phong cách kiến trúc nổi bật, The Sentosa trở thành điểm sáng khác biệt trên thị trường Thanh Hóa. Sắp tới, tòa S3 ra mắt được kỳ vọng sẽ tiếp tục xác lập thêm những cột mốc thanh khoản ấn tượng.

Tâm điểm dịch chuyển của giới tinh hoa tại cửa ngõ Tây Nam TP HCM

Tâm điểm dịch chuyển của giới tinh hoa tại cửa ngõ Tây Nam TP HCM

Sự bão hòa của các đô thị trung tâm đang thúc đẩy một làn sóng "di cư ngược" của tầng lớp chuyên gia và nhà đầu tư sành sỏi về phía Tây. Trong đó, Thanh Phú Centre Point không chỉ là một dự án nhà ở, mà đang trở thành biểu tượng cho sự trỗi dậy của một cực tăng trưởng mới, nơi giao thoa giữa kinh tế công nghiệp và sống xanh bền vững.
Thanh Phú Centre Point: Điểm đến của dòng vốn đầu tư tại cửa ngõ Tây Nam

Thanh Phú Centre Point: Điểm đến của dòng vốn đầu tư tại cửa ngõ Tây Nam

Sự trỗi dậy của các đại đô thị vệ tinh đang định hình lại bản đồ bất động sản phía Nam. Tại khu vực Bến Lức, dự án Thanh Phú Centre Point với quy mô 200 ha do BIM Land phát triển đã nhanh chóng trở thành tâm điểm nhờ sự kết hợp giữa hạ tầng giao thông xuyên tâm và mô hình đô thị tích hợp toàn diện.
SOHO - Khu nhà phố thương mại sôi động tại trung tâm The Global City

SOHO - Khu nhà phố thương mại sôi động tại trung tâm The Global City

Với quy mô lớn, vị trí trung tâm và thiết kế linh hoạt, nhà phố thương mại SOHO - The Global City không chỉ mang đến môi trường sống năng động cho cư dân mà còn mở ra cơ hội kinh doanh và đầu tư dài hạn tại khu Đông TP.HCM – khu vực đang được xem là cực tăng trưởng mới của thành phố.
Cập nhật giá bán Vinhomes Hải Vân bay: Thị trường BĐS ven vịnh Đà Nẵng sôi động trở lại

Cập nhật giá bán Vinhomes Hải Vân bay: Thị trường BĐS ven vịnh Đà Nẵng sôi động trở lại

Thị trường bất động sản ven biển Đà Nẵng đang sôi động trở lại khi nhiều nhà đầu tư tìm kiếm các dự án quy mô lớn. Trong bối cảnh đó, giá bán Vinhomes Hải Vân Bay trở thành thông tin được quan tâm khi dự án tại Làng Vân chuẩn bị giới thiệu sản phẩm. Các cập nhật giá bán và giỏ hàng đợt đầu tiên cũng đang được nhiều khách hàng theo dõi.
Khu công nghiệp Tây Bắc Hồ Xá: Lời giải toàn diện cho bài toán mở rộng nhà máy tại miền Trung

Khu công nghiệp Tây Bắc Hồ Xá: Lời giải toàn diện cho bài toán mở rộng nhà máy tại miền Trung

Quyết định mở rộng quy mô sản xuất là bước ngoặt chiến lược ảnh hưởng trực tiếp đến chi phí, vận hành và đà tăng trưởng của doanh nghiệp. Với lợi thế vượt trội về vị trí, hạ tầng và chính sách, khu công nghiệp Tây Bắc Hồ Xá đang trở thành điểm đến lý tưởng tại miền Trung, mang tới không gian phát triển bền vững và hiệu quả.
Vì sao biệt thự Noble Palace Long Biên đang thu hút giới thượng lưu?

Vì sao biệt thự Noble Palace Long Biên đang thu hút giới thượng lưu?

Trong bối cảnh thị trường bất động sản cao cấp tại Hà Nội ngày càng phát triển, khu vực Long Biên nổi lên như một điểm đến mới của giới thượng lưu. Trong đó, dự án Noble Palace Long Biên đang thu hút sự chú ý đặc biệt nhờ vị trí chiến lược, không gian sống đẳng cấp và hệ thống tiện ích được đầu tư bài bản.
Khám phá hệ sinh thái tiện ích "All-in-one" tại Vinhomes Hóc Môn

Khám phá hệ sinh thái tiện ích "All-in-one" tại Vinhomes Hóc Môn

Vinhomes từ lâu đã xây dựng dấu ấn vững chắc trong tâm trí khách hàng với các đại đô thị quy mô lớn, quy hoạch bài bản và hệ thống tiện ích khép kín đồng bộ. Tại Vinhomes Hóc Môn, triết lý phát triển “All-in-one” tiếp tục được nâng tầm, hướng đến chuẩn sống tích hợp toàn diện và hiện đại hơn.
Tiềm năng tăng giá Rivea Hanoi 5 năm tới ra sao?

Tiềm năng tăng giá Rivea Hanoi 5 năm tới ra sao?

Rivea Hanoi đang trở thành điểm sáng tại khu Nam Hà Nội nhờ quy mô bài bản và vị trí chiến lược. Khi hạ tầng ngày càng hoàn thiện và quỹ đất nội đô dần khan hiếm, dự án được đánh giá có tiềm năng tăng giá tích cực trong 5 năm tới. Đây là lựa chọn phù hợp cho nhu cầu an cư bền vững và đầu tư dài hạn.
Phân tích tiềm năng tăng giá Libera Nha Trang như thế nào?

Phân tích tiềm năng tăng giá Libera Nha Trang như thế nào?

Hiện nay, thị trường bất động sản nghỉ dưỡng đang bước vào giai đoạn tái cấu trúc và chọn lọc, những dự án hội tụ đủ các yếu tố về vị trí, quy hoạch, pháp lý và tiềm năng khai thác thực tế đang dần trở thành “điểm sáng” thu hút giới đầu tư.
KATO Thiết Kế – Đơn vị thiết kế mẫu nhà vườn theo xu hướng sống xanh

KATO Thiết Kế – Đơn vị thiết kế mẫu nhà vườn theo xu hướng sống xanh

Các mẫu nhà vườn ngày nay đòi hỏi sự tính toán kỹ lưỡng về không gian, công năng và khả năng thích ứng với môi trường sống. Thay vì lựa chọn các phương án mang tính tham khảo, nhiều gia chủ được khuyến nghị nên chủ động tìm đến các đơn vị thiết kế nhà vườn uy tín tại Đà Nẵng để được tư vấn giải pháp phù hợp với nhu cầu sử dụng và điều kiện thực tế của từng khu đất.
Phân tích tiềm năng tăng giá Vinhomes Pearl Bay Nha Trang như thế nào?

Phân tích tiềm năng tăng giá Vinhomes Pearl Bay Nha Trang như thế nào?

Giữa làn sóng dịch chuyển về bất động sản ven biển, Vinhomes Pearl Bay Nha Trang thu hút sự quan tâm nhờ vị trí hiếm có và quy hoạch đồng bộ. Dự án được phát triển bởi thương hiệu uy tín, sở hữu hệ thống tiện ích chuẩn quốc tế cùng không gian sống hướng biển. Những yếu tố này tạo nền tảng cho tiềm năng tăng giá bền vững trên thị trường.
Vị trí Vinhomes Global Gate Hạ Long Xanh - Tọa độ chiến lược phát triển mới cho Quảng Ninh

Vị trí Vinhomes Global Gate Hạ Long Xanh - tọa độ chiến lược phát triển mới cho Quảng Ninh

Trong các đại đô thị quy mô lớn, vị trí luôn là yếu tố cốt lõi quyết định khả năng kết nối, sức hút cư dân và tiềm năng tăng trưởng dài hạn. Đối với vị trí Vinhomes Hạ Long Xanh, yếu tố này càng trở nên nổi bật hơn khi dự án đồng thời nằm ở cửa ngõ đô thị Hà An và liền kề trung tâm du lịch quốc tế Tuần Châu.
Cập nhật tiến độ dự án Vinhomes Hạ Long Xanh Quảng Ninh

Cập nhật tiến độ dự án Vinhomes Hạ Long Xanh Quảng Ninh

Khu đô thị phức hợp ven vịnh Vinhomes Hạ Long Xanh - một trong những siêu dự án đô thị lớn nhất Việt Nam - đang được triển khai với nhịp độ mạnh mẽ sau những bước chuẩn bị quy hoạch, giải phóng mặt bằng và pháp lý trong nhiều năm qua.
Pháp lý The Emerald Boulevard có minh bạch không?

Pháp lý The Emerald Boulevard có minh bạch không?

Pháp lý luôn là yếu tố được người mua nhà quan tâm hàng đầu, đặc biệt trong bối cảnh thị trường bất động sản ngày càng sàng lọc mạnh. Với dự án The Emerald Boulevard, câu hỏi về tính minh bạch pháp lý không chỉ liên quan đến quyền sở hữu mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng an cư và giá trị đầu tư lâu dài. Việc đánh giá đầy đủ hồ sơ pháp lý giúp người mua có cái nhìn rõ ràng trước khi đưa ra quyết định.