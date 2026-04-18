Vinhomes hỗ trợ lãi suất mua nhà từ 0-6% trong 5 năm

P.V
(Baohatinh.vn) - Chính sách siêu hỗ trợ lãi suất áp dụng đồng loạt cho tất cả dự án Vinhomes đang bán trên toàn quốc đến hết ngày 20/7/2026.

Công ty Cổ phần Vinhomes công bố chương trình siêu hỗ trợ lãi suất từ 0-6%/năm trong vòng 5 năm cho khách mua nhà từ 20/4-20/7/2026. Đây là ưu đãi chưa từng có nhằm chia sẻ áp lực tài chính với khách hàng, tạo đòn bẩy kích cầu thị trường, đón đầu chu kỳ phát triển mới.

Chính sách siêu hỗ trợ lãi suất áp dụng đồng loạt cho tất cả dự án Vinhomes đang bán trên toàn quốc đến hết ngày 20/7/2026. Khách hàng đã mua nhà từ ngày 1/1/2026 trở lại đây theo chính sách hỗ trợ lãi suất cũng được hỗ trợ tương ứng.

Cụ thể, khách mua nhà Vinhomes theo chính sách hỗ trợ lãi suất sẽ được cố định lãi suất lên tới 5 năm với mức trần tối đa khoảng 6%/năm.

Khách hàng sẽ được cố định lãi suất lên tới 5 năm với mức trần tối đa khoảng 6%/năm, áp dụng với tất cả các dự án Vinhomes trên cả nước

Tùy vào nhu cầu và khả năng tài chính, khách hàng có thể linh hoạt chọn 1 trong 5 gói hỗ trợ. Trong đó, gói 18 tháng được miễn lãi hoàn toàn. 4 gói còn lại tùy theo mức vay là 70% hay 80% giá trị sản phẩm - khách hàng chỉ phải trả thêm so với giá cơ sở (theo phương án thanh toán tiến độ chuẩn), tương ứng là 4,5% - 5% (24 tháng); 9% - 11% (30 tháng); 14% - 16,5% (36 tháng) và 25% - 30% (60 tháng).

Đặc biệt, các gói vay từ 18 tháng đến 36 tháng, sau khi hết thời gian ưu đãi lãi suất cố định, thay vì bị thả nổi theo thị trường, khách mua nhà sẽ được Vinhomes hỗ trợ tiếp sức thêm tới 2 năm với mức khóa trần tối đa chỉ 9%/năm. Toàn bộ phần chênh lệch lãi suất phát sinh sẽ do Vinhomes chi trả.

Với mức lãi suất theo năm được áp dụng cố định thấp nhất là 0% và cao nhất là khoảng 6% cho thời gian lên tới 5 năm - Vinhomes đang đảm bảo cho khách hàng mặt bằng lãi suất hầu như thấp hơn các chương trình cho vay đối với nhà ở xã hội và lãi suất huy động tiền gửi của các ngân hàng hiện tại.

Chương trình siêu ưu đãi của Vinhomes không chỉ cung cấp "phao bảo hiểm rủi ro" tốt nhất mà còn là cơ hội hiếm có để khách hàng sở hữu tài sản thực, pháp lý đầy đủ, giá cả hợp lý

Việc Vinhomes chủ động nâng cấp chính sách hỗ trợ lãi suất đã công bố ngày 20/3/2026 (khóa trần 9%/ năm) về mức trần lãi suất khoảng 6% cho tất cả các kỳ hạn hỗ trợ lãi suất, cho thấy tinh thần chia sẻ và cam kết đồng hành lâu dài với các khách hàng. Trong bối cảnh lãi suất tăng cao, biến động khó lường, chương trình siêu ưu đãi của Vinhomes không chỉ cung cấp “phao bảo hiểm rủi ro” tốt nhất; mà còn là cơ hội hiếm có để khách hàng sở hữu tài sản thực, pháp lý đầy đủ, giá cả hợp lý với lộ trình tài chính rõ ràng và dài hạn.

Với thị trường, chương trình mới của Vinhomes là bước tiến đột phá, tạo lập tâm lý vững vàng cho người mua, đồng thời là đòn bẩy thúc đẩy thanh khoản, kéo thị trường tiếp tục đi lên theo xu hướng tích cực.

Chương trình mới của Vinhomes là bước tiến đột phá, tạo lập tâm lý vững vàng cho người mua, đồng thời là đòn bẩy thúc đẩy thanh khoản thị trường

Việc Vinhomes chủ động nâng cấp chương trình hỗ trợ lãi suất siêu khủng tiếp tục khẳng định đẳng cấp dẫn dắt của nhà phát triển bất động sản số 1 Việt Nam và hàng đầu khu vực, luôn tiên phong kiến tạo những giải pháp thúc đẩy thị trường và mở rộng khả năng tiếp cận nhà ở cho đông đảo người dân./.

Khách hàng được tùy chọn một trong 5 gói hỗ trợ lãi suất sau:

Khoản vay
Tỷ lệ trả thêm (tăng so với Giá Cơ sở)
18T
24T
30T
36T
60T
70%
0%
4,5%
9%
14%
25%
80% (*)
0%
5%
11%
16,5%
30%

(*) Chỉ áp dụng với dự án và khách hàng đủ điều kiện vay 80% theo xét duyệt của Ngân hàng.

Tin liên quan

Đưa trầm hương vươn xa từ những cú chạm màn hình

Giữa đồi dó trầm xanh ngát ở Phúc Trạch (Hà Tĩnh), “vàng thơm” không còn là ký ức làng nghề cũ. Người trẻ đang viết lại câu chuyện ấy qua những chiếc điện thoại, video ngắn và khát vọng làm giàu. Từ làng quê yên ả, trầm hương đang bước vào thế giới số, hòa quyện giữa hơi thở truyền thống với nhịp sống hiện đại.
Giá vàng bật tăng mạnh

Trong phiên giao dịch 9 giờ sáng 8/4, giá vàng SJC trong nước đã bật tăng tới 4,5 triệu đồng/lượng, lên mốc 177 triệu đồng/lượng.
Chỉ số giá tiêu dùng của Hà Tĩnh tăng do đâu?

Chỉ số giá tiêu dùng tại Hà Tĩnh trong tháng 3 năm 2026 ghi nhận mức tăng đáng chú ý. Dù vẫn trong ngưỡng kiểm soát, song xu hướng này đang cho thấy áp lực lạm phát và đặt ra thách thức đối với công tác điều hành giá.