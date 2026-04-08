Bất động sản dòng tiền Vịnh Tiên tại thủ phủ du lịch mới của châu Á tăng sức hút cực mạnh

Nghịch lý của du lịch TP Hồ Chí Minh

TP Hồ Chí Minh luôn được xem là “ngôi sao” của ngành du lịch Việt Nam. Năm 2025, thành phố đón hơn 53,5 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế ước đạt 8,5 triệu lượt, lần lượt chiếm 35% và 38,6% thành tích của cả nước.

Song, phần lớn khách quốc tế đến TP Hồ Chí Minh chỉ lưu trú ngắn ngày, trước khi tiếp tục hành trình đến các điểm nghỉ dưỡng khác. Doanh thu du lịch 2025 của TP Hồ Chí Minh khoảng 260.000 tỷ đồng, tức chỉ tương đương 26% của cả nước.

Theo các chuyên gia, TP Hồ Chí Minh đang thiếu một tọa độ du lịch mang tính biểu tượng, hội tụ đầy đủ các lớp trải nghiệm từ giải trí, nghỉ dưỡng đến mua sắm. Đây chính là “nam châm” giúp các điểm đến hàng đầu khu vực, như Sentosa, Jeju hay Phuket, thu hút và giữ chân du khách.

Cần Giờ đang giúp TP Hồ Chí Minh giải bài toán này nhờ sự xuất hiện của Vinhomes Green Paradise. Siêu đô thị ESG++ nằm tại tâm điểm của mạng lưới hạ tầng tỷ USD đang triển khai mạnh mẽ tại Cần Giờ. Đặc biệt, trong lòng siêu đô thị, Vịnh Tiên sở hữu hệ sinh thái tiện ích vui chơi giải trí, thể thao, nghỉ dưỡng quy mô hàng đầu thế giới. Đây chính là “át chủ bài” giúp Cần Giờ đón hơn 40 triệu lượt khách/năm, đồng thời hóa giải nghịch lý mà du lịch thành phố phải đối mặt lâu nay.

Lời giải từ Vịnh Tiên - thủ phủ du lịch mới của châu Á

Với quy mô 771ha, Vịnh Tiên được kiến tạo để trở thành thủ phủ du lịch mới của châu Á, với nhiều nét tương đồng với các hình mẫu thành công trên thế giới, thậm chí còn vượt lên nhờ những lợi thế khác biệt.

Nếu Sentosa ghi điểm nhờ mô hình “đảo giải trí” tích hợp, Jeju nổi bật với sự hòa quyện giữa thiên nhiên và nghỉ dưỡng cao cấp, Phuket là thánh địa của du lịch biển, hoạt động giải trí đa tầng và đời sống nightlife sôi động, thì Vịnh Tiên hội tụ lợi thế của cả ba. Vịnh Tiên hấp dẫn nhờ cảnh quan tự nhiên đặc trưng của vùng sinh thái biển Cần Giờ, với khu dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn 75.000 ha được UNESCO công nhận và bộ sưu tập tiện ích đẳng cấp hàng đầu châu Á.

Nổi bật nhất là “kỳ quan giải trí toàn cầu” VinWonders Cần Giờ rộng 122ha với khoảng 200 trò chơi - số lượng lớn nhất thế giới, vượt xa các biểu tượng như Disneyland Hong Kong hay Universal Studios Singapore, thu hút du khách mọi lứa tuổi.

Nhà hát Sóng Xanh 5.000 chỗ ngồi - lớn nhất Đông Nam Á - cùng quảng trường ngoài trời sức chứa 60.000 người sẽ là tâm điểm của các sự kiện, lễ hội giải trí, nghệ thuật tầm cỡ quốc tế.

Bên cạnh đó, sự hiện diện đồng thời của tổ hợp khách sạn, nghỉ dưỡng quy mô 7.000 phòng, hệ thống 2 sân golf 18 lỗ đẳng cấp số 1 thế giới, biển hồ nhân tạo Paradise Lagoon 800ha… kiến tạo một “thiên đường trải nghiệm” hoàn chỉnh. Hệ sinh thái này giúp gia tăng thời gian lưu trú và mức chi tiêu, từ đó tối đa hóa giá trị trên mỗi lượt khách.

Lợi thế hiếm có của Vịnh Tiên còn nằm ở vị trí cửa ngõ siêu đô thị biển Cần Giờ, kết nối dễ dàng với trung tâm TP Hồ Chí Minh chỉ trong 13 phút qua đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ; kết nối Vũng Tàu chỉ 10 phút qua tuyến đường vượt biển; liên vùng và đi quốc tế chỉ trong vài giờ qua sân bay Long Thành…

Mạng lưới hạ tầng này đã lên lịch về đích trong giai đoạn 2028 - 2929, giúp Vịnh Tiên tiếp cận trực tiếp dòng khách hơn 50 triệu lượt/năm của TP Hồ Chí Minh, 18 triệu lượt/năm của Vũng Tàu và 100 triệu lượt/năm đi qua cảng hàng không Long Thành… Nhờ sức hút của cả một “vũ trụ trải nghiệm”, Vịnh Tiên sẽ trở thành điểm đến độc lập và cuối cùng trong hành trình du lịch của hàng chục triệu du khách.

Bất động sản Vịnh Tiên là “cỗ máy tạo dòng tiền” khai thác dòng khách lên tới 40 triệu lượt/năm

Bên cạnh dòng tiền thường xuyên, nhà đầu tư Vịnh Tiên còn hưởng lợi lớn từ tiềm năng tăng giá tài sản. Trên thế giới, các quần thể vui chơi, giải trí quốc tế luôn được ví như “cây đũa thần” thổi bùng giá trị bất động sản.

Theo Forbes, các công viên Disney được chứng minh có thể giúp tăng giá trị bất động sản lân cận tăng giá tới 35%. Hay tại Anaheim (Mỹ) - nơi đặt Disneyland Resort đầu tiên và khu Disney California Adventure Park sôi động, giá bất động sản đã tăng 45% sau 6 năm, gấp 1,7 lần mặt bằng chung của toàn bang California, theo Realtor.

Với quy mô tiện ích hàng đầu thế giới, lại hưởng lợi từ loạt hạ tầng tỷ USD, Vịnh Tiên hoàn toàn có thể vượt qua mức tăng trưởng này, mang lại lợi nhuận kép hấp dẫn cho nhà đầu tư.