Hà Tĩnh đăng cai hội chợ triển lãm sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu miền Trung - Tây Nguyên

Theo kế hoạch vừa được UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành, hội chợ triển lãm sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực miền Trung - Tây Nguyên năm 2026 do Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công (Bộ Công Thương) phối hợp với Sở Công Thương Hà Tĩnh tổ chức tại quảng trường Trần Phú và khu vực lân cận thuộc phường Thành Sen. Hội chợ triển lãm sẽ diễn ra từ ngày 21 – 26/8.

Hội chợ ưu tiên sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, đặc sản địa phương đã được bảo hộ sở hữu trí tuệ, sản phẩm làng nghề truyền thống... Ảnh minh họa.

Quy mô hội chợ dự kiến khoảng 250 gian hàng tiêu chuẩn, trưng bày tại 2 khu vực: khu gian hàng của các tỉnh, thành phố và khu gian hàng các cơ sở công nghiệp nông thôn của tỉnh Hà Tĩnh. Ngoài không gian trưng bày, hội chợ có các khu vực check-in, biểu diễn nghệ thuật hằng đêm nhằm tạo điểm nhấn, thu hút khách tham quan, mua sắm.

Các sản phẩm tham gia hội chợ là những mặt hàng được phép sản xuất, lưu thông theo quy định của pháp luật; ưu tiên sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, đặc sản địa phương đã được bảo hộ sở hữu trí tuệ, sản phẩm làng nghề truyền thống, thủ công mỹ nghệ, sản phẩm phục vụ phát triển nông nghiệp, công nghiệp và công nghiệp hỗ trợ.

Hội chợ triển lãm là cơ hội để quảng bá thương hiệu sản phẩm địa phương.

Theo ông Trương Văn Thuận – Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Khuyến công và xúc tiến thương mại tỉnh Hà Tĩnh: Hội chợ triển lãm sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực miền Trung - Tây Nguyên năm 2026 là sự kiện xúc tiến thương mại có ý nghĩa quan trọng đối với tỉnh Hà Tĩnh và các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung - Tây Nguyên. Đây là dịp để các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở sản xuất, kinh doanh gặp gỡ, quảng bá, giới thiệu sản phẩm; đồng thời trao đổi kinh nghiệm, tăng cường kết nối, hợp tác trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và tiêu thụ hàng hóa.

Hội chợ còn tạo điều kiện cho các địa phương, đơn vị, doanh nghiệp tổ chức trưng bày, giới thiệu những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, các ngành hàng thương mại, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm làng nghề và đặc sản tiêu biểu của Hà Tĩnh, khu vực miền Trung - Tây Nguyên và cả nước. Qua đó góp phần mở rộng cơ hội hợp tác đầu tư, kết nối giao thương, liên kết sản xuất và phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm.

Đáng chú ý, trong khuôn khổ sự kiện sẽ diễn ra nhiều hoạt động giao thương, kết nối doanh nghiệp, trao đổi hàng hóa và ký kết các hợp đồng kinh tế, góp phần nâng cao hiệu quả xúc tiến thương mại và quảng bá thương hiệu sản phẩm địa phương.