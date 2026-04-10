Hà Tĩnh tham gia Hội chợ du lịch quốc tế Việt Nam VITM 2026

Sáng 10/4, tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế ICE Hanoi (Cung Văn hóa Hữu Nghị, 91 Trần Hưng Đạo, Hà Nội), Hiệp hội Du lịch Việt Nam tổ chức khai mạc Hội chợ Du lịch quốc tế Việt Nam – VITM Hà Nội 2026.

Các đại biểu tham dự chương trình khai mạc.

Là sự kiện thường niên có quy mô hàng đầu khu vực, VITM năm nay quy tụ hơn 600 doanh nghiệp du lịch, trong đó có 150 công ty lữ hành quốc tế và 200 doanh nghiệp lữ hành nội địa cùng 450 gian hàng trưng bày.

Đoàn Hà Tĩnh do ông Nguyễn Sỹ Chinh - Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Điện ảnh và Xúc tiến du lịch tỉnh dẫn đầu tham dự lễ khai mạc.

Với chủ đề “Chuyển đổi số và tăng trưởng xanh – nâng tầm du lịch Việt Nam”, hội chợ tập trung vào các xu hướng phát triển bền vững, ứng dụng công nghệ trong quản lý, quảng bá và xây dựng sản phẩm du lịch. Đây cũng là diễn đàn quan trọng để các doanh nghiệp lữ hành, khách sạn, nhà hàng gặp gỡ, trao đổi, ký kết hợp tác, mở rộng thị trường trong bối cảnh ngành du lịch đang trên đà phục hồi mạnh mẽ sau thời gian khó khăn.

Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hiệp hội Du lịch Việt Nam và các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc Hội chợ Du lịch quốc tế Việt Nam -VITM 2026.

Tham gia hội chợ, gian hàng Hà Tĩnh mang đến không gian quảng bá đậm nét với hệ thống ấn phẩm, tài liệu, tờ rơi, tập gấp giới thiệu tiềm năng, lợi thế và các điểm đến nổi bật của địa phương. Cùng với đó là các sản phẩm quà tặng du lịch, sản phẩm OCOP đặc trưng, góp phần tạo dấu ấn riêng trong lòng du khách và đối tác.

Gian hàng quảng bá du lịch và đặc sản địa phương Hà Tĩnh tại hội chợ VITM 2026 do Trung tâm Văn hóa, Điện ảnh và Xúc tiến du lịch tỉnh thực hiện.

Điểm nhấn đáng chú ý là sự đồng hành của 15 doanh nghiệp du lịch Hà Tĩnh. Các đơn vị đã chủ động giới thiệu sản phẩm, xúc tiến điểm đến, quảng bá thương hiệu, đồng thời tích cực kết nối với đối tác trong và ngoài nước để xây dựng các tour, tuyến mới. Qua các hoạt động giao thương, nhiều cơ hội hợp tác đã được mở ra, tạo tiền đề thúc đẩy phát triển thị trường và nâng cao chất lượng dịch vụ.

Việc tham gia VITM 2026 không chỉ giúp Hà Tĩnh quảng bá hình ảnh mảnh đất, con người giàu bản sắc đến bạn bè trong nước và quốc tế, mà còn khẳng định nỗ lực hội nhập, thích ứng với xu hướng chuyển đổi số và phát triển du lịch xanh. Qua đó, góp phần nâng cao vị thế du lịch Hà Tĩnh trong bức tranh chung của du lịch Việt Nam.

Du khách tham quan gian hàng quảng bá của Hà Tĩnh tại Hội chợ Du lịch quốc tế Việt Nam - VITM 2026

Hội chợ diễn ra từ ngày 9 đến 13/4/2026, hứa hẹn tiếp tục là cầu nối hiệu quả giữa các địa phương, doanh nghiệp và du khách, thúc đẩy ngành du lịch phát triển theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại và bền vững.