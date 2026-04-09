Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Chính trị

Chính quyền

Tạo sức bật phát triển Khu du lịch Xuân Thành xứng tầm khu vực

Đình Nhất
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Phan Thiên Định yêu cầu các sở, ngành liên quan phối hợp với địa phương xây dựng quy hoạch đồng bộ, thu hút các nhà đầu tư có tiềm lực, tạo sức bật phát triển Khu du lịch Xuân Thành xứng tầm khu vực.

bqbht_br_aimg-79281.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định và đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị mùa du lịch biển năm 2026 tại Xuân Thành.

Sáng 9/4, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt đã đi khảo sát và làm việc với các đơn vị, địa phương liên quan về công tác chuẩn bị mùa du lịch biển năm 2026 tại Khu du lịch Xuân Thành.

Cùng đi có đồng chí Nguyễn Trọng Hiếu - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Tài chính; lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

bqbht_br_img-7990.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định nghe lãnh đạo các đơn vị, địa phương liên quan báo cáo công tác đầu tư phát triển tại Khu du lịch Xuân Thành.

Biển Xuân Thành mang vẻ đẹp cuốn hút với biển xanh, cát trắng, bãi tắm thoải, nguồn hải sản phong phú. Khu du lịch được nâng cấp, có kết nối giao thông thuận lợi, hệ thống nhà nghỉ, khách sạn từng bước được chỉnh trang; có hệ thống sân golf 18 lỗ, trường đua chó... thu hút du khách.

bqbht_br_adji-fly-20260409-074532-717-1775695542330-photo.jpg
bqbht_br_adji-fly-20260409-074520-716-1775695530075-photo.jpg
bqbht_br_adji-fly-20260409-074602-718-1775695596197-photo.jpg
Hạ tầng được đầu tư tại Khu du lịch biển Xuân Thành.

Chuẩn bị cho mùa du lịch biển năm 2026, UBND xã Tiên Điền đang tập trung khắc phục hậu quả thiên tai, hoàn thiện hạ tầng, chỉnh trang cảnh quan và nâng cao chất lượng dịch vụ tại Khu du lịch Xuân Thành. Địa phương đã cơ bản hoàn thành 90% công tác vệ sinh môi trường, sửa chữa hệ thống điện, chiếu sáng, đồng thời đôn đốc đưa thêm các cơ sở lưu trú mới vào hoạt động, nâng tổng số lên hơn 1.000 phòng, đáp ứng nhu cầu trên 2.000 khách lưu trú.

Bên cạnh đó, nhiều hoạt động quảng bá, văn hóa - thể thao, giải trí sẽ được tổ chức xuyên suốt mùa hè, với điểm nhấn là chương trình khai trương du lịch biển vào ngày 24/4, góp phần thu hút du khách và thúc đẩy phát triển du lịch địa phương.

Qua khảo sát, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định ghi nhận sự cố gắng, nỗ lực của địa phương trong công tác khắc phục hậu quả thiên tai, kịp thời xây dựng kế hoạch, sẵn sàng triển khai các hoạt động mùa du lịch biển.

bqbht_br_aimg-7985.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định kiểm tra quy hoạch các dự án trên địa bàn Khu du lịch Xuân Thành.

Nhấn mạnh ý nghĩa của mùa du lịch biển trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu địa phương tiếp tục rà soát, hoàn thiện các hạng mục hạ tầng, chỉnh trang cảnh quan, đảm bảo vệ sinh môi trường, an ninh trật tự và an toàn cho du khách trong mùa cao điểm.

Đồng thời, đẩy mạnh việc quảng bá trên các nền tảng số, mạng xã hội, đưa Xuân Thành tới gần hơn với du khách trong nước và quốc tế. Xây dựng các sản phẩm du lịch chủ lực, kết nối tour tuyến, kéo dài thời gian lưu trú của du khách; khai thác hiệu quả các giá trị văn hóa, lịch sử gắn với phát triển du lịch bền vững. Tiếp tục huy động nguồn lực chỉnh trang, đầu tư các công trình, hạng mục thiết yếu phục vụ du lịch, đảm bảo đồng bộ, hiện đại; xây dựng hệ sinh thái du lịch bền vững, gắn kết giữa địa phương, doanh nghiệp và người dân.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành liên quan tăng cường phối hợp với địa phương kịp thời xử lý dứt điểm những khó khăn, vướng mắc, dự án tồn đọng; tập trung xây dựng quy hoạch đồng bộ, thu hút các nhà đầu tư có tiềm lực, tạo sức bật phát triển Khu du lịch Xuân Thành xứng tầm khu vực, hướng tới trở thành điểm đến hấp dẫn và lâu dài, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và nâng cao đời sống người dân.

Tin liên quan

Tags:

#du lịch biển #Xuân Thành #phát triển du lịch #hạ tầng #đầu tư

Chủ đề Du lịch Hà Tĩnh

Chủ đề Điểm du lịch Hà Tĩnh

Chủ đề Phan Thiên Định

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

