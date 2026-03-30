Làng chài, glamping cùng nhiều trải nghiệm cuốn hút tại biển Xuân Thành

[Infographic] Đại thủy nông Kẻ Gỗ: Nửa thế kỷ nhìn lại và khát vọng tương lai 26/03/2026 05:30 Từ những bản hồ sơ cũ cho đến kỳ tích "xẻ núi ngăn sông", Kẻ Gỗ đã viết nên một chương mới, góp phần vào sự phát triển của tỉnh Hà Tĩnh.

Khám phá "Tiên Am đệ nhất danh lam" ở Hà Tĩnh 25/03/2026 06:33 Ghé thăm chùa Chân Tiên (xã Lộc Hà, Hà Tĩnh), du khách không chỉ được khám phá một danh lam thắng cảnh đầy màu sắc huyền thoại mà còn được hiểu thêm nhiều sự kiện lịch sử trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc.

[QUIZ] Lời dặn quan trọng của Bác Hồ về đại thuỷ nông Kẻ Gỗ? 23/03/2026 14:46 Hồ Kẻ Gỗ - công trình đại thủy nông nổi tiếng của Hà Tĩnh, được tạo nên từ mồ hôi, công sức của hàng vạn con người. Công trình không chỉ khắc ghi lời căn dặn của Bác Hồ mà còn ngân vang trong thi ca qua giai điệu sống mãi với thời gian của cố nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý.

Sân bay dã chiến Libi, khúc tráng ca nằm sâu dưới lòng Kẻ Gỗ 23/03/2026 09:00 Ẩn sâu dưới mặt nước hồ Kẻ Gỗ (xã Cẩm Duệ, tỉnh Hà Tĩnh) phẳng lặng là một tọa độ lửa năm xưa, sân bay dã chiến Libi - nơi ghi dấu khúc tráng ca bi hùng của bộ đội, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến và người dân địa phương trong những năm tháng chống Mỹ cứu nước.

Du lịch biển Hà Tĩnh: Đầu tư tiền tỷ đón “mùa vàng” 20/03/2026 08:21 Gấp rút tái thiết, chỉnh trang cơ sở vật chất để đón khách, nhiều chủ nhà hàng, dịch vụ tại các khu, điểm du lịch biển Hà Tĩnh đang đặt niềm tin vào một mùa hè thắng lợi.

Khám phá vườn hoa hướng dương mới nổi ở Hà Tĩnh 20/03/2026 05:16 Vườn hoa hướng dương được trồng thử nghiệm tại Khu sinh thái Thôn Trang Liên Nhật (phường Trần Phú, Hà Tĩnh) trở thành điểm hẹn được nhiều người lựa chọn để tham quan, chụp ảnh.

Khám phá ngôi miếu cổ nằm trong vườn cọ hơn 100 tuổi 19/03/2026 10:19 Di tích lịch sử - văn hoá miếu Mây ở xã Toàn Lưu (tỉnh Hà Tĩnh) không chỉ là nơi thờ tự Thái uý Tô Hiến Thành mà còn là di tích ghi dấu nhiều sự kiện quan trọng của địa phương.

Thiên Cầm gấp rút chỉnh trang, khởi động mùa du lịch mới 18/03/2026 05:32 Khu du lịch Thiên Cầm (Hà Tĩnh) đang gấp rút chỉnh trang cơ sở vật chất để chuẩn bị tâm thế sẵn sàng khởi động mùa du lịch năm 2026.

Những "tọa độ check-in" cực đẹp ở cảng cá Cửa Nhượng 17/03/2026 13:46 Những ngày gần đây, khi thời tiết chuyển nắng, nhiều góc chụp ảnh đẹp tại cảng cá Cửa Nhượng, xã Thiên Cầm (Hà Tĩnh) đã thu hút đông đảo người dân đến khám phá, trải nghiệm.

Nhiều nông sản địa phương "hút khách" tại Khu du lịch chùa Hương Tích 11/03/2026 13:30 Du khách khi đến với Khu du lịch chùa Hương Tích (Hà Tĩnh) không chỉ ấn tượng về phong cảnh, không gian mà còn bày tỏ sự thích thú với hàng loạt sản phẩm nông sản của địa phương.

Đưa du lịch Hà Tĩnh vào không gian số 09/03/2026 08:05 Việc tích cực số hóa các điểm đến đã giúp du lịch Hà Tĩnh mở ra cách quảng bá hiện đại, đưa hình ảnh vùng đất núi Hồng, sông La lan tỏa mạnh mẽ trên không gian số.

Đến với chòi sinh thái Khe Rẹn 07/03/2026 13:36 Được xây dựng chưa lâu nhưng chòi sinh thái Khe Rẹn, xã Mai Hoa (Hà Tĩnh) đã trở thành điểm trải nghiệm, tham quan của người dân và du khách.

Tượng Sơn cổ tự – nơi tâm y nở hoa giữa núi rừng Hà Tĩnh 07/03/2026 06:25 Trải qua hàng trăm năm, chùa Tượng Sơn (xã Sơn Giang, Hà Tĩnh) không chỉ là chốn tu hành, chiêm bái mà còn lưu giữ nhiều câu chuyện gắn với Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.

Thả hoa đăng trên sông Ngàn Phố tri ân Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác 02/03/2026 05:21 Lễ cầu sức khỏe, thả đèn hoa đăng tại chùa Tượng Sơn (xã Sơn Giang, Hà Tĩnh) được tổ chức nhằm tưởng nhớ công lao to lớn của Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác và cầu cho quốc thái dân an.

Đông đảo người dân tri ân Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông 01/03/2026 15:00 Dâng hương tại Khu mộ và Khu lưu niệm Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác ở các xã Hương Sơn và Sơn Giang (Hà Tĩnh), đông đảo người dân bày tỏ lòng thành kính, tri ân những đóng góp to lớn của Đại danh y đối với nền y học và văn học nước nhà.

Hơn 5 vạn lượt người trẩy hội chùa Hương Tích - Hà Tĩnh 01/03/2026 12:33 Sau hơn một tuần khai hội, chùa Hương Tích (xã Can Lộc, Hà Tĩnh) tiếp tục là điểm đến thu hút đông đảo du khách thập phương về tham quan, vãn cảnh.

Người dân tìm về Văn Miếu Hà Tĩnh lưu dấu khoảnh khắc đầu năm 26/02/2026 17:43 Với không gian văn hóa truyền thống tôn nghiêm cùng kiến trúc đặc trưng, Văn Miếu Hà Tĩnh (phường Thành Sen) đang trở thành điểm đến lý tưởng thu hút đông đảo người dân đến chụp ảnh trong dịp đầu năm mới.

Về nơi khởi nguồn vai trò lãnh đạo của Đảng bộ Hà Tĩnh 24/02/2026 15:23 Tháng 9/1930, ngôi nhà của cụ Mai Kính ở thôn Bùi Xá, xã Việt Xuyên là nơi diễn ra Đại hội thành lập Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ nhất - sự kiện có ý nghĩa đặc biệt đánh dấu sự trưởng thành về mặt tổ chức và vai trò lãnh đạo của Đảng đối với phong trào cách mạng toàn tỉnh.

Du lịch Hà Tĩnh mở ra những kỳ vọng mới 24/02/2026 05:16 Vượt qua thử thách của thời tiết, trong kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ 2026 vừa qua đã cho thấy sự linh hoạt, chuyển động tích cực của ngành Du lịch Hà Tĩnh.

Những màn so tài gay cấn tại lễ khai hội chùa Hương Tích 22/02/2026 14:10 Lễ khai hội chùa Hương Tích mở đầu năm du lịch Hà Tĩnh 2026 với phần hội đa dạng các trò chơi dân gian, giải đấu thể thao sôi nổi khiến không khí du xuân đầu năm thêm rộn ràng, vui tươi.

Những điểm du xuân thu hút du khách trong kỳ nghỉ Tết ở Hà Tĩnh 21/02/2026 17:13 Trong kỳ nghỉ tết Nguyên đán 2026, nhiều khu, điểm du lịch ở Hà Tĩnh đã thu hút đông đảo lượng khách thập phương tham quan, khám phá.

Thích ứng với thời tiết, đảm bảo cho khách du xuân thuận tiện, an toàn 19/02/2026 16:00 Trước thời tiết bất thuận trong kỳ nghỉ tết Nguyên đán Bính Ngọ, nhiều khu, điểm du lịch Hà Tĩnh đã nhanh chóng có những cách làm đảm bảo cho khách du xuân thuận tiện, an toàn.

Rào Tre vào xuân trong tiếng đàn Chưrabon 19/02/2026 05:20 Khi mùa xuân về tiếng đàn Chưrabon, mang theo tiếng lòng của đồng bào Chứt (xã Phúc Trạch, Hà Tĩnh) lại hòa quyện cùng nhịp thở của thiên nhiên, của núi rừng Trường Sơn hùng vĩ.

Người dân tấp nập về đền Chợ Củi cầu may đầu năm mới 18/02/2026 16:29 Những ngày đầu xuân, hàng nghìn du khách thập phương đã về đền Chợ Củi (xã Nghi Xuân,Hà Tĩnh) hành lễ, chiêm bái cầu mong một năm mới bình an, may mắn.

Hàng nghìn người "đội mưa" hành hương về Hương Tích tự 18/02/2026 13:24 Mặc dù thời tiết không mấy thuận lợi nhưng trong ngày mồng 2 Tết Bính Ngọ, Khu du lịch chùa Hương Tích (xã Can Lộc, Hà Tĩnh) đã đón hàng nghìn lượt khách về tham quan, dâng hương.

Những điểm du xuân không thể bỏ lỡ ở Hà Tĩnh 15/02/2026 13:30 Với nhiều nỗ lực trong tăng cường làm mới các sản phẩm, nâng cao dịch vụ, nhiều khu, điểm du lịch Hà Tĩnh đang khoác lên mình sắc xuân ngập tràn, chờ đón du khách.

Hồ Trại Tiểu – Đà Lạt thu nhỏ giữa lòng Đồng Lộc 14/02/2026 07:45 Giữa nhịp sống bộn bề, hồ Trại Tiểu, xã Đồng Lộc (Hà Tĩnh) đang trở thành điểm đến lý tưởng cho những ai muốn tìm về thiên nhiên và sự bình yên.

Linh vật ngựa vàng thành điểm nhấn du xuân tại chùa Phổ Độ 14/02/2026 05:30 Trong không khí rộn ràng của những ngày cận Tết, chùa Phổ Độ (Hà Tĩnh) trở thành điểm đến thu hút đông đảo người dân và du khách khi chính thức ra mắt linh vật ngựa vàng chào đón xuân Bính Ngọ.

Thành Sen lung linh đón Tết 14/02/2026 05:10 Những ngày cận Tết, Thành Sen bừng sáng trong muôn ánh đèn rực rỡ. Phố phường được trang hoàng lung linh, không khí xuân lan tỏa khắp các tuyến đường, tạo nên diện mạo tươi mới và nhịp sống rộn ràng chào năm mới.