Làng chài, glamping cùng nhiều trải nghiệm cuốn hút tại biển Xuân Thành

(Baohatinh.vn) - Khu du lịch Xuân Thành (Hà Tĩnh) chuẩn bị cho mùa du lịch biển 2026 với nhiều sản phẩm du lịch mới, hứa hẹn một mùa du lịch sôi động, đa dạng và nhiều sắc màu.
Du khách đến làng chài Xuân Yên không chỉ để tắm biển, thưởng thức hải sản mà còn có thể trực tiếp trải nghiệm nhịp sống lao động đậm chất miền biển.
Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm – Chủ nhà hàng Thanh Tâm, thôn Yên Ngư, xã Tiên Điền chia sẻ: “Bà con ở đây rất vui khi làng chài Xuân Yên được xây dựng trở thành điểm đến trải nghiệm của Khu du lịch Xuân Thành. Chúng tôi đã được tập huấn, chuẩn bị các hoạt động để du khách đến đây ngoài tắm biển, thưởng thức hải sản còn có thêm nhiều trải nghiệm gần gũi, mộc mạc, từ đó lưu trú lâu hơn và quay trở lại nhiều hơn.”
Anh Thái Thanh Phong - Giám đốc Công ty Vivu 24h (Doanh nghiệp đầu tư hệ thống Glamping Xuân Thành) chia sẻ: "Đưa mô hình cắm trại theo hình thức Glamping về Xuân Thành, chúng tôi mong muốn mang đến cho du khách những trải nghiệm nghỉ dưỡng tiện nghi giữa không gian thiên nhiên hoang sơ. Đây là mô hình chúng tôi đã xây dựng thành công ở nhiều địa phương, góp phần tạo thêm điểm check-in, trải nghiệm mới, phù hợp với xu hướng du lịch ngắn ngày, gắn với thiên nhiên và không gian mở." Ảnh phối cảnh Glamping về Xuân Thành.
Không dừng lại ở việc tạo thêm sản phẩm trải nghiệm, Xuân Thành còn đang mở rộng hệ thống lưu trú với việc chuẩn bị đưa vào khai trương một khách sạn 4 sao và một khu nghỉ dưỡng cao cấp. Đây là bước đi quan trọng nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, từng bước đáp ứng tốt hơn nhu cầu nghỉ dưỡng ngày càng đa dạng của du khách.
Song song với việc phát triển các sản phẩm mới, công tác chỉnh trang cảnh quan, vệ sinh môi trường, chăm sóc cây xanh, làm đẹp không gian công cộng tại khu du lịch cũng đang được địa phương tập trung thực hiện.
Địa phương đang phối hợp với các đơn vị, doanh nghiệp tập trung hoàn thiện hạ tầng, chỉnh trang môi trường và phát triển thêm nhiều sản phẩm mới nhằm làm phong phú hệ sinh thái du lịch tại Xuân Thành. Điều này vừa tạo sức bật cho mùa du lịch biển năm 2026, đồng thời xây dựng nơi đây trở thành điểm đến hấp dẫn, đa sắc màu và có khả năng giữ chân du khách lâu hơn.
Ông Lê Thanh Bình – Phó Chủ tịch UBND xã Tiên Điền
