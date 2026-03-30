Làng chài, glamping cùng nhiều trải nghiệm cuốn hút tại biển Xuân Thành

(Baohatinh.vn) - Khu du lịch Xuân Thành (Hà Tĩnh) chuẩn bị cho mùa du lịch biển 2026 với nhiều sản phẩm du lịch mới, hứa hẹn một mùa du lịch sôi động, đa dạng và nhiều sắc màu.

bqbht_br_dji-20260325100306-0034-d.jpg
Khu du lịch Xuân Thành đang mang đến một diện mạo mới trong mùa cao điểm năm nay với cảnh quan được khẩn trương chỉnh trang, nâng cấp cùng nhiều dịch vụ du lịch hấp dẫn đang gấp rút hoàn thiện. Nỗ lực làm mới điểm đến trọng điểm của Hà Tĩnh mở ra kỳ vọng về một mùa du lịch sôi động, khởi sắc.
bqbht_br_dji-20260325094326-0006-d.jpg
Làng chài Xuân Yên (gồm 2 thôn Hải Lợi và Yên Ngư - xã Tiên Điền) nằm cách quảng trường trung tâm Khu du lịch Xuân Thành chưa tới 1 km. Làng chài đang được xây dựng trở thành điểm trải nghiệm văn hóa cộng đồng đặc sắc.
bqbht_br_img-9254.jpg
bqbht_br_dji-20260325094417-0011-d.jpg
bqbht_br_img-9211.jpg
Du khách đến làng chài Xuân Yên không chỉ để tắm biển, thưởng thức hải sản mà còn có thể trực tiếp trải nghiệm nhịp sống lao động đậm chất miền biển.
bqbht_br_dji-0013.jpg
bqbht_br_dji-0010.jpg
Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm – Chủ nhà hàng Thanh Tâm, thôn Yên Ngư, xã Tiên Điền chia sẻ: “Bà con ở đây rất vui khi làng chài Xuân Yên được xây dựng trở thành điểm đến trải nghiệm của Khu du lịch Xuân Thành. Chúng tôi đã được tập huấn, chuẩn bị các hoạt động để du khách đến đây ngoài tắm biển, thưởng thức hải sản còn có thêm nhiều trải nghiệm gần gũi, mộc mạc, từ đó lưu trú lâu hơn và quay trở lại nhiều hơn.”
z7671575679130-c3f07eff9ddf5e0d331d032bd1cdfb4f-5983.jpg
Bên cạnh vẻ đẹp mộc mạc của làng chài Xuân Yên, nhiều sản phẩm du lịch mới lạ cũng đang được khẩn trương xây dựng tại Xuân Thành. Trong đó, mô hình thí điểm cắm trại dã ngoại - Glamping sát biển dự kiến ra mắt vào mùa hè này được xem là một trong những điểm nhấn đáng chú ý của Khu du lịch. Đây cũng là mô hình cắm trại ngoài trời Glamping sát biển đầu tiên tại Hà Tĩnh.
z7671579055797-8c2c47b5377608872df4c0bbb4844b59.jpg
z7671578262336-c6cb96831b1162eed567e75d813f8e08-7714.jpg
Anh Thái Thanh Phong - Giám đốc Công ty Vivu 24h (Doanh nghiệp đầu tư hệ thống Glamping Xuân Thành) chia sẻ: "Đưa mô hình cắm trại theo hình thức Glamping về Xuân Thành, chúng tôi mong muốn mang đến cho du khách những trải nghiệm nghỉ dưỡng tiện nghi giữa không gian thiên nhiên hoang sơ. Đây là mô hình chúng tôi đã xây dựng thành công ở nhiều địa phương, góp phần tạo thêm điểm check-in, trải nghiệm mới, phù hợp với xu hướng du lịch ngắn ngày, gắn với thiên nhiên và không gian mở." Ảnh phối cảnh Glamping về Xuân Thành.
bqbht_br_622427654-25795018320141071-8381933035742571944-n.jpg
bqbht_br_dji-0048.jpg
Không dừng lại ở việc tạo thêm sản phẩm trải nghiệm, Xuân Thành còn đang mở rộng hệ thống lưu trú với việc chuẩn bị đưa vào khai trương một khách sạn 4 sao và một khu nghỉ dưỡng cao cấp. Đây là bước đi quan trọng nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, từng bước đáp ứng tốt hơn nhu cầu nghỉ dưỡng ngày càng đa dạng của du khách.
bqbht_br_dji-0052.jpg
Anh Nguyễn Xuân Phúc – Giám đốc Khách sạn Hanvet Xuân Thành cho biết: “Đơn vị đang tập trung hoàn thiện những hạng mục cuối cùng để kịp khai trương vào ngày 30/4. Chúng tôi kỳ vọng sự đầu tư bài bản về cơ sở vật chất, dịch vụ sẽ góp phần làm phong phú thêm diện mạo khu du lịch và đáp ứng tốt hơn nhu cầu lưu trú của du khách.”
bqbht_br_img-9728.jpg
bqbht_br_1.jpg
Song song với việc phát triển các sản phẩm mới, công tác chỉnh trang cảnh quan, vệ sinh môi trường, chăm sóc cây xanh, làm đẹp không gian công cộng tại khu du lịch cũng đang được địa phương tập trung thực hiện.
bqbht_br_img-9436.jpg
Các nhà hàng ven biển khu du lịch Xuân Thành chỉnh trang sạch đẹp, sẵn sàng phục vụ du khách.

Địa phương đang phối hợp với các đơn vị, doanh nghiệp tập trung hoàn thiện hạ tầng, chỉnh trang môi trường và phát triển thêm nhiều sản phẩm mới nhằm làm phong phú hệ sinh thái du lịch tại Xuân Thành. Điều này vừa tạo sức bật cho mùa du lịch biển năm 2026, đồng thời xây dựng nơi đây trở thành điểm đến hấp dẫn, đa sắc màu và có khả năng giữ chân du khách lâu hơn.

Ông Lê Thanh Bình – Phó Chủ tịch UBND xã Tiên Điền

Clip: Làng chài Xuân Yên sẽ là điểm đến trải nghiệm cho du khách khi về với Khu du lịch Xuân Thành.

Khám phá "Tiên Am đệ nhất danh lam" ở Hà Tĩnh

Ghé thăm chùa Chân Tiên (xã Lộc Hà, Hà Tĩnh), du khách không chỉ được khám phá một danh lam thắng cảnh đầy màu sắc huyền thoại mà còn được hiểu thêm nhiều sự kiện lịch sử trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc.
[QUIZ] Lời dặn quan trọng của Bác Hồ về đại thuỷ nông Kẻ Gỗ?

Hồ Kẻ Gỗ - công trình đại thủy nông nổi tiếng của Hà Tĩnh, được tạo nên từ mồ hôi, công sức của hàng vạn con người. Công trình không chỉ khắc ghi lời căn dặn của Bác Hồ mà còn ngân vang trong thi ca qua giai điệu sống mãi với thời gian của cố nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý.
Sân bay dã chiến Libi, khúc tráng ca nằm sâu dưới lòng Kẻ Gỗ

Ẩn sâu dưới mặt nước hồ Kẻ Gỗ (xã Cẩm Duệ, tỉnh Hà Tĩnh) phẳng lặng là một tọa độ lửa năm xưa, sân bay dã chiến Libi - nơi ghi dấu khúc tráng ca bi hùng của bộ đội, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến và người dân địa phương trong những năm tháng chống Mỹ cứu nước.
Đưa du lịch Hà Tĩnh vào không gian số

Việc tích cực số hóa các điểm đến đã giúp du lịch Hà Tĩnh mở ra cách quảng bá hiện đại, đưa hình ảnh vùng đất núi Hồng, sông La lan tỏa mạnh mẽ trên không gian số.
Đến với chòi sinh thái Khe Rẹn

Được xây dựng chưa lâu nhưng chòi sinh thái Khe Rẹn, xã Mai Hoa (Hà Tĩnh) đã trở thành điểm trải nghiệm, tham quan của người dân và du khách.
Đông đảo người dân tri ân Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông

Dâng hương tại Khu mộ và Khu lưu niệm Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác ở các xã Hương Sơn và Sơn Giang (Hà Tĩnh), đông đảo người dân bày tỏ lòng thành kính, tri ân những đóng góp to lớn của Đại danh y đối với nền y học và văn học nước nhà.
Về nơi khởi nguồn vai trò lãnh đạo của Đảng bộ Hà Tĩnh

Tháng 9/1930, ngôi nhà của cụ Mai Kính ở thôn Bùi Xá, xã Việt Xuyên là nơi diễn ra Đại hội thành lập Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ nhất - sự kiện có ý nghĩa đặc biệt đánh dấu sự trưởng thành về mặt tổ chức và vai trò lãnh đạo của Đảng đối với phong trào cách mạng toàn tỉnh. 
Rào Tre vào xuân trong tiếng đàn Chưrabon

Khi mùa xuân về tiếng đàn Chưrabon, mang theo tiếng lòng của đồng bào Chứt (xã Phúc Trạch, Hà Tĩnh) lại hòa quyện cùng nhịp thở của thiên nhiên, của núi rừng Trường Sơn hùng vĩ.
Thành Sen lung linh đón Tết

Những ngày cận Tết, Thành Sen bừng sáng trong muôn ánh đèn rực rỡ. Phố phường được trang hoàng lung linh, không khí xuân lan tỏa khắp các tuyến đường, tạo nên diện mạo tươi mới và nhịp sống rộn ràng chào năm mới.