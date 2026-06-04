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Điểm thi vào lớp ở 10 Hà Tĩnh 2026: Link tra cứu nhanh, chính xác

Anh Thư
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(Baohatinh.vn) - Điểm thi vào lớp 10 THPT Hà Tĩnh năm học 2026 - 2027 được Sở GD&ĐT Hà Tĩnh chính thức công bố từ 16h chiều nay (4/6).

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Thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026 - 2027 tại Hà Tĩnh có thể tra cứu điểm thi trên Cổng thông tin điện tử của Sở GD&ĐT Hà Tĩnh tại địa chỉ hatinh.edu.vn.

Cách tra cứu điểm thi lớp 10 Hà Tĩnh năm 2026: thí sinh nhập đầy đủ 6 ký tự số báo danh, điền mã bảo mật và nhấn "Tìm kiếm" để xem kết quả.

Cách tính điểm xét tuyển lớp 10 THPT Hà Tĩnh hệ không chuyên năm nay theo công thức:

Điểm xét tuyển = điểm thi môn Văn + Toán + Tiếng Anh (hệ số 1) + điểm ưu tiên (nếu có).

Điểm xét tuyển lớp 10 THPT hệ chuyên được tính theo công thức:

Điểm xét tuyển = điểm các bài thi không chuyên tính hệ số 1 + điểm bài thi môn chuyên x 3.

Link tra cứu điểm thi: http://hatinh.edu.vn/tracuudiemthi_ts10

Kỳ thi vào lớp 10 THPT không chuyên và THPT Chuyên Hà Tĩnh năm học 2026 - 2027 diễn ra vào ngày 25 và 26/5/2026 với hơn 21.000 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó có gần 1.500 em đăng ký thi vào Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh.

Theo kế hoạch của Sở GD&ĐT, năm học 2026 - 2027, Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh tuyển sinh 13 lớp, trong đó: 2 lớp Toán, 2 lớp Anh; các môn Lý, Hóa, Sinh, Tin, Văn, Sử, Địa, Pháp, Trung, mỗi bộ môn 1 lớp, mỗi lớp không quá 35 em. Chỉ tiêu tuyển sinh vào các trường THPT công lập là 74% số thí sinh dự thi.

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Chủ đề Thi cử - Tuyển sinh

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