Phường Thành Sen tuyên dương 280 học sinh giỏi các cấp

(Baohatinh.vn) - Phường Thành Sen tổ chức lễ tuyên dương học sinh giỏi 2025–2026 và ra mắt Quỹ Khuyến học, khuyến tài nhằm thúc đẩy phong trào học tập và phát triển nguồn nhân lực.
Chiều 29/5, UBND phường Thành Sen tổ chức lễ tuyên dương, khen thưởng học sinh giỏi năm học 2025–2026 và ra mắt Quỹ Khuyến học, khuyến tài.
Năm học 2025–2026, ngành giáo dục phường Thành Sen đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. Các trường học trên địa bàn không ngừng đổi mới phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Bên cạnh đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên tâm huyết, trách nhiệm, các em học sinh cũng đã nỗ lực vượt khó, chăm ngoan, đạt thành tích cao trong các kỳ thi, hội thi các cấp.
Trong tổng số 280 học sinh giỏi được tuyên dương có 43 em đạt giải cấp quốc gia.
Tại buổi lễ, UBND phường đã vinh danh và khen thưởng 280 học sinh giỏi tiêu biểu đạt giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh và cấp quốc gia. Đồng thời, tuyên dương 16 giáo viên cùng 4 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác giảng dạy, bồi dưỡng học sinh giỏi.
Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực của các em học sinh, thầy cô giáo và các tập thể nhà trường; đồng thời tiếp tục lan tỏa truyền thống hiếu học, tinh thần khuyến học, khuyến tài của quê hương Thành Sen.
Cũng trong dịp này, phường Thành Sen đã ra mắt Quỹ Khuyến học, khuyến tài. Quỹ được thành lập không chỉ góp phần tạo thêm nguồn lực để động viên, hỗ trợ kịp thời cho học sinh đạt thành tích cao và học sinh vượt khó học giỏi, mà còn thể hiện quyết tâm của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân địa phương trong việc xây dựng xã hội học tập, khơi dậy truyền thống hiếu học và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cho tương lai.
Hiện nay, phường Thành Sen có 39 cơ sở giáo dục trực thuộc với 718 lớp và 23.097 học sinh, là địa phương có quy mô giáo dục lớn nhất tỉnh Hà Tĩnh. Đây vừa là niềm tự hào, vừa đặt ra trách nhiệm rất lớn trong công tác quản lý, chỉ đạo và nâng cao chất lượng giáo dục, tiếp tục khẳng định vị thế và truyền thống hiếu học của quê hương.
Trưa 25/5, hơn 21.000 thí sinh tại 39 hội đồng thi trên địa bàn Hà Tĩnh đã hoàn thành buổi thi đầu tiên với 2 môn Toán và Tiếng Anh. Đây cũng là lúc các sĩ tử có nguyện vọng vào lớp 10 THPT công lập không chuyên đã chính thức đi được 2/3 chặng đường.
Ngày 24/5, Bộ Giáo dục và Đào tạo thông tin chính thức về kết quả của đội tuyển quốc gia Việt Nam tham dự Olympic Vật lí châu Á lần thứ 26 - APhO 2026, tổ chức tại Busan, Hàn Quốc từ ngày 17 - 25/5/2026.
Trong hai ngày (25 - 26/5), hơn 21.000 thí sinh Hà Tĩnh sẽ bước vào Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 TPHT năm học 2026 - 2027. Để kỳ thi diễn ra nghiêm túc, đúng quy chế, Sở GD&ĐT Hà Tĩnh đã ban hành văn bản hướng dẫn thí sinh thực hiện các quy định trong phòng thi.
Chỉ còn ít ngày nữa, hơn 21.000 thí sinh Hà Tĩnh sẽ tham gia Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026-2027. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị tại 39 hội đồng thi đã hoàn tất, sẵn sàng đón thí sinh.
Không chỉ tốt nghiệp loại xuất sắc tại Trường Đại học Ngoại thương, được vinh danh là sinh viên tiêu biểu toàn khóa, nam sinh quê Hà Tĩnh Nguyễn Đức Hiệp còn ghi dấu ấn với loạt giải thưởng nổi bật về AI, lập trình, Tin học và Toán học sinh viên.
Với 125 điểm, Thái Văn Gia Kiên - lớp 12 Toán 1, Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh xếp thứ 3 trong số các thí sinh Việt Nam tham gia dự thi và xuất sắc giành HCB Kỳ thi Olympic Tin học châu Á - Thái Bình Dương 2026.
Hướng tới kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026), nhiều trường học, trung tâm dạy vẽ tại Hà Tĩnh tổ chức hoạt động vẽ tranh, kể chuyện về Bác Hồ nhằm giáo dục truyền thống yêu nước và lòng kính yêu Bác Hồ cho thiếu nhi.
Còn hơn tuần nữa, Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026-2027 ở Hà Tĩnh sẽ chính thức diễn ra. Thời điểm hiện tại, học sinh lớp 9 đã sẵn sàng tâm thế, từ kiến thức đến tâm lý, chờ đón kỳ thi quan trọng nhất.
Với vai trò Tổng phụ trách Đội, Trường THCS Thạch Linh (phường Thành Sen, Hà Tĩnh), cô Nguyễn Thị Thương luôn nhiệt huyết, góp phần xây dựng phong trào Đội sôi nổi, tạo môi trường để học sinh rèn luyện kỹ năng, sự tự tin và tinh thần trách nhiệm.
Phát biểu tại lễ tuyên dương học sinh giỏi năm học 2025-2026, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Thị Nguyệt mong muốn mỗi học sinh tiếp tục nỗ lực học tập, rèn luyện, phát huy tinh thần tự học để trở thành những công dân có ích, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phát triển.