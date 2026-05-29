Phường Thành Sen tuyên dương 280 học sinh giỏi các cấp

Chiều 29/5, UBND phường Thành Sen tổ chức lễ tuyên dương, khen thưởng học sinh giỏi năm học 2025–2026 và ra mắt Quỹ Khuyến học, khuyến tài.

Năm học 2025–2026, ngành giáo dục phường Thành Sen đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. Các trường học trên địa bàn không ngừng đổi mới phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Bên cạnh đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên tâm huyết, trách nhiệm, các em học sinh cũng đã nỗ lực vượt khó, chăm ngoan, đạt thành tích cao trong các kỳ thi, hội thi các cấp.

Trong tổng số 280 học sinh giỏi được tuyên dương có 43 em đạt giải cấp quốc gia.

Tại buổi lễ, UBND phường đã vinh danh và khen thưởng 280 học sinh giỏi tiêu biểu đạt giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh và cấp quốc gia. Đồng thời, tuyên dương 16 giáo viên cùng 4 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác giảng dạy, bồi dưỡng học sinh giỏi.

Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực của các em học sinh, thầy cô giáo và các tập thể nhà trường; đồng thời tiếp tục lan tỏa truyền thống hiếu học, tinh thần khuyến học, khuyến tài của quê hương Thành Sen.

Cũng trong dịp này, phường Thành Sen đã ra mắt Quỹ Khuyến học, khuyến tài. Quỹ được thành lập không chỉ góp phần tạo thêm nguồn lực để động viên, hỗ trợ kịp thời cho học sinh đạt thành tích cao và học sinh vượt khó học giỏi, mà còn thể hiện quyết tâm của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân địa phương trong việc xây dựng xã hội học tập, khơi dậy truyền thống hiếu học và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cho tương lai.

Hiện nay, phường Thành Sen có 39 cơ sở giáo dục trực thuộc với 718 lớp và 23.097 học sinh, là địa phương có quy mô giáo dục lớn nhất tỉnh Hà Tĩnh. Đây vừa là niềm tự hào, vừa đặt ra trách nhiệm rất lớn trong công tác quản lý, chỉ đạo và nâng cao chất lượng giáo dục, tiếp tục khẳng định vị thế và truyền thống hiếu học của quê hương.