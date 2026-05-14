Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Xã hội

Giáo dục

Gần 1.400 học sinh thi vào Trường THCS Lê Văn Thiêm

Thúy Ngọc - Phan Cúc
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - Các thí sinh sẽ làm bài ở 3 nội dung: Toán, Ngữ văn và tiếng Anh để được tuyển chọn vào Trường THCS Lê Văn Thiêm (phường Thành Sen, Hà Tĩnh).

Sáng 14/5, 1.363 học sinh lớp 5 hoàn thành chương trình tiểu học ở Hà Tĩnh tham gia làm bài kiểm tra đánh giá năng lực để tuyển sinh vào lớp 6 - Trường THCS Lê Văn Thiêm (phường Thành Sen) năm học 2026 - 2027.

bqbht_br_d3.jpg
Số thí sinh đăng ký thi vào Trường THCS Lê Văn Thiêm tăng gần 300 em so với năm học trước.

So với năm học trước, năm nay, số thí sinh đăng ký kiểm tra đánh giá năng lực tăng gần 300 em, trong khi chỉ tiêu tuyển sinh chỉ có 240 em, tỷ lệ chọi lên tới 1/5,67. Điều này cho thấy sức hút ngày càng lớn của Trường THCS Lê Văn Thiêm, đồng thời cũng khiến cuộc cạnh tranh giành suất vào lớp 6 trở nên áp lực hơn đối với các thí sinh.

Việc kiểm tra, đánh giá năng lực được tổ chức tại 2 địa điểm: Trường THCS Lê Văn Thiêm và Trường THCS Nguyễn Du (phường Thành Sen).

bqbht_br_d1.jpg
Các học sinh thể hiện quyết tâm trước kỳ thi.

Sáng nay, vào lúc 7 giờ 20 phút, các thí sinh bắt đầu vào phòng thi. Thí sinh sẽ làm bài kiểm tra đánh giá năng lực gồm 3 nội dung: năng lực toán học và tư duy logic, năng lực đọc hiểu và làm văn, năng lực tiếng Anh. Hình thức làm bài kết hợp trắc nghiệm và tự luận, thời gian 90 phút.

Nội dung kiến thức bài kiểm tra, đánh giá năng lực nằm trong chương trình giáo dục tiểu học, chủ yếu là chương trình lớp 5 hiện hành của Bộ GD&ĐT. Đề bài đảm bảo yêu cầu các cấp độ nhận thức gồm: nhận biết, thông hiểu, vận dụng.

bqbht_br_d4.jpg﻿
bqbht_br_d2.jpg
bqbht_br_d5.jpg
Phụ huynh đồng hành, động viên các con trước kỳ thi.

Việc tuyển sinh vào trường sẽ căn cứ vào kết quả kiểm tra, đánh giá năng lực của bài thi với thang điểm 10 cho mỗi phần nội dung và điểm cộng cho các đối tượng ưu tiên. Dự kiến công bố kết quả vào ngày 21/5.

Tin liên quan

Tags:

#Trường THCS Lê Văn Thiêm #kỳ thi tuyển sinh #thi tuyển vào Trường Lê Văn Thiêm #Học sinh Trường THCS Lê Văn Thiêm #Trường Lê Văn Thiêm #Hà Tĩnh

Chủ đề Đổi mới giáo dục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Thông tin đầy đủ, minh bạch về mô hình "Lớp học thông minh"

Thông tin đầy đủ, minh bạch về mô hình "Lớp học thông minh"

Liên quan đến vụ việc xôn xao dư luận trên mạng xã hội về triển khai mô hình “Lớp học thông minh” tại Trường Tiểu học Nguyễn Du (Hà Tĩnh), sáng nay, lãnh đạo UBND phường Thành Sen đã có buổi làm việc với ban giám hiệu nhà trường để làm rõ vấn đề.
[QUIZ] Ngày Quốc tế Lao động được tổ chức đầu tiên ở Việt Nam khi nào?

[QUIZ] Ngày Quốc tế Lao động được tổ chức đầu tiên ở Việt Nam khi nào?

Ngày Quốc tế Lao động 1/5 là biểu tượng của tinh thần đoàn kết, đấu tranh vì quyền lợi chính đáng của giai cấp công nhân và người lao động trên toàn thế giới. Ở Việt Nam, ngày lễ này gắn liền với lịch sử phong trào công nhân, vai trò lãnh đạo của Đảng, sự trưởng thành của tổ chức công đoàn và những đóng góp của người lao động trong từng giai đoạn cách mạng.
Định hình vị thế vùng đất học Hà Tĩnh

Định hình vị thế vùng đất học Hà Tĩnh

Từ những nỗ lực của thầy và trò, tại mỗi kỳ thi, giáo dục Hà Tĩnh lại thêm “mùa quả ngọt”. Thành tích tự hào tại các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, quốc tế là minh chứng cho hành trình bền bỉ vun đắp tri thức và khát vọng “vươn ra biển lớn” của học sinh Hà Tĩnh.
"Thắp lửa" truyền thống trong trường học

"Thắp lửa" truyền thống trong trường học

Nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập, nhiều trường học tổ chức giáo dục truyền thống gắn trải nghiệm, lan tỏa niềm tự hào, bồi đắp lý tưởng cho học sinh Hà Tĩnh.
Vấn đề hôm nay: Dạy thêm, học thêm - Gỡ khó từ đâu?

Vấn đề hôm nay: Dạy thêm, học thêm - Gỡ khó từ đâu?

Dạy thêm, học thêm – câu chuyện không mới nhưng chưa bao giờ hạ nhiệt. Khi chính sách có điều chỉnh, liệu những “nút thắt” lâu nay đã thực sự được tháo gỡ? Nội dung này sẽ được bàn luận trong chương trình Vấn đề hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Mùa hè sôi động cùng iSchool Hà Tĩnh

Mùa hè sôi động cùng iSchool Hà Tĩnh

iSchool Summer Camp 2026 hứa hẹn mang đến một mùa hè sôi động, bổ ích, nơi học sinh vừa học vừa chơi, phát triển toàn diện kỹ năng và tư duy ở cấp học từ mầm non đến THPT.
Gửi trọn yêu thương tới biển đảo Tổ quốc

Gửi trọn yêu thương tới biển đảo Tổ quốc

50 lá thư, gần 1.000 cánh hạc giấy do học sinh Trường Tiểu học thị trấn Phố Châu (xã Hương Sơn, Hà Tĩnh) thực hiện đã trở thành những “nhịp cầu” nối đất liền với đảo xa, góp phần bồi đắp tình yêu Tổ quốc trong tâm hồn thế hệ măng non.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!