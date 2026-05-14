Gần 1.400 học sinh thi vào Trường THCS Lê Văn Thiêm

Sáng 14/5, 1.363 học sinh lớp 5 hoàn thành chương trình tiểu học ở Hà Tĩnh tham gia làm bài kiểm tra đánh giá năng lực để tuyển sinh vào lớp 6 - Trường THCS Lê Văn Thiêm (phường Thành Sen) năm học 2026 - 2027.

Số thí sinh đăng ký thi vào Trường THCS Lê Văn Thiêm tăng gần 300 em so với năm học trước.

So với năm học trước, năm nay, số thí sinh đăng ký kiểm tra đánh giá năng lực tăng gần 300 em, trong khi chỉ tiêu tuyển sinh chỉ có 240 em, tỷ lệ chọi lên tới 1/5,67. Điều này cho thấy sức hút ngày càng lớn của Trường THCS Lê Văn Thiêm, đồng thời cũng khiến cuộc cạnh tranh giành suất vào lớp 6 trở nên áp lực hơn đối với các thí sinh.

Việc kiểm tra, đánh giá năng lực được tổ chức tại 2 địa điểm: Trường THCS Lê Văn Thiêm và Trường THCS Nguyễn Du (phường Thành Sen).

Các học sinh thể hiện quyết tâm trước kỳ thi.

Sáng nay, vào lúc 7 giờ 20 phút, các thí sinh bắt đầu vào phòng thi. Thí sinh sẽ làm bài kiểm tra đánh giá năng lực gồm 3 nội dung: năng lực toán học và tư duy logic, năng lực đọc hiểu và làm văn, năng lực tiếng Anh. Hình thức làm bài kết hợp trắc nghiệm và tự luận, thời gian 90 phút.

Nội dung kiến thức bài kiểm tra, đánh giá năng lực nằm trong chương trình giáo dục tiểu học, chủ yếu là chương trình lớp 5 hiện hành của Bộ GD&ĐT. Đề bài đảm bảo yêu cầu các cấp độ nhận thức gồm: nhận biết, thông hiểu, vận dụng.

﻿ Phụ huynh đồng hành, động viên các con trước kỳ thi.

Việc tuyển sinh vào trường sẽ căn cứ vào kết quả kiểm tra, đánh giá năng lực của bài thi với thang điểm 10 cho mỗi phần nội dung và điểm cộng cho các đối tượng ưu tiên. Dự kiến công bố kết quả vào ngày 21/5.