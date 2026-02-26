Thầy giáo Hà Tĩnh được trao Giải thưởng Lê Văn Thiêm

(Baohatinh.vn) - Hội Toán học Việt Nam vừa có quyết định trao Giải thưởng Lê Văn Thiêm – giải thưởng cao quý nhất của ngành Toán học cho 2 giáo viên và 4 học sinh có thành tích xuất sắc trên toàn quốc.
Theo đó, thầy Trần Đình Hữu – Phó Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh vinh dự là một trong hai nhà giáo được trao giải năm nay, cùng với thầy Trần Quang Hùng (Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQG Hà Nội.
Thầy Trần Đình Hữu chụp ảnh lưu niệm cùng Phan Nhật Duy (ngoài cùng bên phải, ảnh 1) - Huy chương Vàng Olympic Toán quốc tế năm 2017 và Trần Minh Hoàng (ảnh 2) - Huy chương Vàng Olympic Toán quốc tế năm 2025 và Huy chương Bạc năm 2024.
Thầy Trần Đình Hữu được ghi nhận bởi những đóng góp nổi bật trong công tác đào tạo, bồi dưỡng học sinh giỏi Toán quốc gia và quốc tế của Hà Tĩnh. Nhiều năm qua, thầy cùng tập thể giáo viên Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh kiên trì phát hiện, tuyển chọn và bồi dưỡng học sinh năng khiếu, đưa phong trào học sinh giỏi Toán của tỉnh giữ vững vị thế trong tốp đầu cả nước.
Từ năm 2012 đến nay, đội tuyển học sinh giỏi quốc gia môn Toán của Hà Tĩnh đã giành 5 giải nhất cùng nhiều giải nhì, giải ba. Đặc biệt, giai đoạn này, Hà Tĩnh có 4 học sinh đoạt huy chương tại Olympic Toán học quốc tế, gồm 3 Huy chương Vàng, 1 Huy chương Bạc và 1 Huy chương Đồng.
Giải thưởng Lê Văn Thiêm được thành lập năm 1989 và trao lần đầu vào năm 1990, mang tên Giáo sư, Tiến sĩ khoa học Lê Văn Thiêm (1918–1991) – nhà toán học đầu tiên của Việt Nam, một trong những trí thức tiêu biểu của đất nước thế kỷ XX, quê Hà Tĩnh.
Giải thưởng được Hội Toán học Việt Nam duy trì thường niên nhằm tôn vinh những giáo viên và học sinh THPT có thành tích xuất sắc trong dạy và học Toán, đặc biệt là những tấm gương vượt khó vươn lên, góp phần bồi đắp nguồn nhân lực chất lượng cao cho nền khoa học nước nhà.
