Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ sửa quy định dạy thêm, học thêm

Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ sửa Thông tư 29 theo hướng không cấm dạy thêm, học thêm chính đáng, không hạn chế nhu cầu học và dạy hợp pháp, sau nhiều tranh cãi.

Đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 17/3 cho biết đang lấy ý kiến để sửa Thông tư 29 về quản lý dạy thêm, học thêm. Hướng sửa là không cấm dạy thêm, học thêm chính đáng, đồng thời không không hạn chế nhu cầu học tập hợp pháp của học sinh, quyền dạy học của giáo viên.

Trọng tâm của quy định mới dự kiến là tăng các giải pháp quản lý, hạn chế tối đa dạy thêm trá hình, ép học sinh, trục lợi từ hoạt động dạy thêm, làm ảnh hưởng tới môi trường giáo dục.

"Thông tư mới sẽ có những điều chỉnh cần thiết để phù hợp với yêu cầu quản lý cũng như tình hình thực tế", đại diện Bộ cho biết.

Thời gian ban hành thông tư mới chưa được ấn định.

Học sinh trường THPT Đỗ Mười, Hà Nội, trong một giờ học, tháng 2/2026. Ảnh: Hoàng Giang

Thông tư 29 có hiệu lực từ giữa tháng 2/2025, quy định các trường (THCS, THPT) chỉ được dạy thêm 3 nhóm học sinh (nhóm chưa đạt, bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh cuối cấp tự nguyện ôn thi) và phải miễn phí. Giáo viên không được thu tiền học thêm từ học sinh trên lớp của mình.

Các quy định này gây tranh cãi suốt một năm qua. Nhiều chuyên gia đánh giá Thông tư 29 mang đến một số kết quả tích cực, như giảm hiện tượng dạy thêm tràn lan, tách lợi ích kinh tế với việc giảng dạy của giáo viên... Phía phụ huynh cũng không phải e dè khi không cho con học thêm giáo viên dạy ở trường.

Tuy nhiên cũng còn không ít bất cập. Tại buổi cho ý kiến về báo cáo dân nguyện của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đầu tháng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh cũng nhận định các gia đình phải tốn nhiều tiền hơn khi con không được học thêm trong trường. Ngoài học phí, cả phụ huynh và giáo viên đều bị phát sinh thêm chi phí đưa đón, đi lại. Theo khảo sát của VnExpress, chi phí học thêm bên ngoài tăng 2-4 lần so với trong trường, với cùng thời lượng, sĩ số lớp.

Đầu tháng 3, tại Hội nghị tiếp xúc cử tri ở đơn vị bầu cử số 7 của Hà Nội, ông Lê Văn Lĩnh bày tỏ lo lắng khi con em đang học cấp 2, chỉ học buổi sáng, không được học thêm buổi chiều ở trường như trước. Về nhà, học sinh "không biết làm gì", lại xem điện thoại, mạng xã hội. Nếu cho con ra học ở trung tâm thì chi phí đắt hơn rất nhiều.

Quyền Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn nói rất "ấn tượng" với ý kiến này. Ông khẳng định "đấu tranh với những hiện tượng chưa lành mạnh" trong dạy thêm, học thêm, song sẽ tiếp thu các góc nhìn khác. Ông và bộ sẽ nghiên cứu thấu đáo để vừa đảm bảo quyền được học tập của học sinh nhằm phát huy năng lực cá nhân; vừa tạo sự công bằng, hạn chế mức thấp nhất vấn đề tiêu cực.

Cuối năm ngoái, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng từng cho biết sẽ sửa Thông tư 29, song chủ yếu để phù hợp với mô hình chính quyền hai cấp, cho phép giám đốc sở giáo dục và đào tạo tăng số tiết dạy thêm trong trường với "trường hợp đặc biệt".

#dạy thêm #học thêm #Bộ GD&ĐT #Thông tư 29 #quản lý giáo dục #giáo viên #phụ huynh

Bám bản "gieo chữ" giữa đại ngàn

Khi bản nhỏ vẫn còn rộn ràng dư âm ngày Tết, cán bộ, giáo viên Trường THCS&THPT Dân tộc nội trú Hà Tĩnh lại bắt đầu hành trình ngược núi, băng rừng, bám bản vận động học sinh dân tộc Chứt trở lại lớp. Từ những con đường hun hút đến từng nếp nhà nép mình bên sườn núi, bước chân thầy cô bền bỉ, mang theo niềm tin và khát vọng gieo chữ giữa đại ngàn.
Nuôi dưỡng đam mê âm nhạc trong học đường

Dạy âm nhạc theo hướng tăng cường trải nghiệm giúp học sinh Hà Tĩnh được trực tiếp sử dụng nhạc cụ, tự tin cất cao tiếng hát và cảm nhận nghệ thuật bằng trọn vẹn cảm xúc của mình.
Hào hứng từ những giờ học đầu xuân mới

Sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán, gần 390.000 cán bộ, giáo viên và học sinh Hà Tĩnh đã trở lại trường trong không khí rộn ràng, nền nếp với khí thế quyết tâm, sẵn sàng chinh phục các mục tiêu mới.
6 thay đổi tuyển sinh đại học từ năm 2026

Cửa xét tuyển học bạ hẹp hơn, số nguyện vọng, phương thức xét tuyển, lợi thế từ các chứng chỉ ngoại ngữ như IELTS đều giảm, theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Sẵn sàng cho giờ học đầu năm

Kỳ nghỉ Tết khép lại, giáo viên và học sinh Hà Tĩnh đang chủ động chuẩn bị kiến thức, sắp xếp lại nền nếp sinh hoạt, sẵn sàng bước vào những giờ học đầu năm mới...
Đưa giáo dục thành động lực tăng trưởng bền vững

Nghị quyết số 71-NQ/TW và chương trình hành động thực hiện nghị quyết của tỉnh đặt mục tiêu tạo bước chuyển mạnh mẽ trong phát triển GD&ĐT. Nhân dịp đầu năm mới, phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đã có cuộc trao đổi với Giám đốc Sở GD&ĐT Bùi Nhân Sâm về nội dung này.