Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ sửa quy định dạy thêm, học thêm

Đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 17/3 cho biết đang lấy ý kiến để sửa Thông tư 29 về quản lý dạy thêm, học thêm. Hướng sửa là không cấm dạy thêm, học thêm chính đáng, đồng thời không không hạn chế nhu cầu học tập hợp pháp của học sinh, quyền dạy học của giáo viên.

Trọng tâm của quy định mới dự kiến là tăng các giải pháp quản lý, hạn chế tối đa dạy thêm trá hình, ép học sinh, trục lợi từ hoạt động dạy thêm, làm ảnh hưởng tới môi trường giáo dục.

"Thông tư mới sẽ có những điều chỉnh cần thiết để phù hợp với yêu cầu quản lý cũng như tình hình thực tế", đại diện Bộ cho biết.

Thời gian ban hành thông tư mới chưa được ấn định.

Học sinh trường THPT Đỗ Mười, Hà Nội, trong một giờ học, tháng 2/2026. Ảnh: Hoàng Giang

Thông tư 29 có hiệu lực từ giữa tháng 2/2025, quy định các trường (THCS, THPT) chỉ được dạy thêm 3 nhóm học sinh (nhóm chưa đạt, bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh cuối cấp tự nguyện ôn thi) và phải miễn phí. Giáo viên không được thu tiền học thêm từ học sinh trên lớp của mình.

Các quy định này gây tranh cãi suốt một năm qua. Nhiều chuyên gia đánh giá Thông tư 29 mang đến một số kết quả tích cực, như giảm hiện tượng dạy thêm tràn lan, tách lợi ích kinh tế với việc giảng dạy của giáo viên... Phía phụ huynh cũng không phải e dè khi không cho con học thêm giáo viên dạy ở trường.

Tuy nhiên cũng còn không ít bất cập. Tại buổi cho ý kiến về báo cáo dân nguyện của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đầu tháng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh cũng nhận định các gia đình phải tốn nhiều tiền hơn khi con không được học thêm trong trường. Ngoài học phí, cả phụ huynh và giáo viên đều bị phát sinh thêm chi phí đưa đón, đi lại. Theo khảo sát của VnExpress, chi phí học thêm bên ngoài tăng 2-4 lần so với trong trường, với cùng thời lượng, sĩ số lớp.

Đầu tháng 3, tại Hội nghị tiếp xúc cử tri ở đơn vị bầu cử số 7 của Hà Nội, ông Lê Văn Lĩnh bày tỏ lo lắng khi con em đang học cấp 2, chỉ học buổi sáng, không được học thêm buổi chiều ở trường như trước. Về nhà, học sinh "không biết làm gì", lại xem điện thoại, mạng xã hội. Nếu cho con ra học ở trung tâm thì chi phí đắt hơn rất nhiều.

Quyền Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn nói rất "ấn tượng" với ý kiến này. Ông khẳng định "đấu tranh với những hiện tượng chưa lành mạnh" trong dạy thêm, học thêm, song sẽ tiếp thu các góc nhìn khác. Ông và bộ sẽ nghiên cứu thấu đáo để vừa đảm bảo quyền được học tập của học sinh nhằm phát huy năng lực cá nhân; vừa tạo sự công bằng, hạn chế mức thấp nhất vấn đề tiêu cực.

Cuối năm ngoái, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng từng cho biết sẽ sửa Thông tư 29, song chủ yếu để phù hợp với mô hình chính quyền hai cấp, cho phép giám đốc sở giáo dục và đào tạo tăng số tiết dạy thêm trong trường với "trường hợp đặc biệt".