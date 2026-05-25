Buổi thi đầu tiên vào lớp 10: đề Toán, Tiếng Anh vừa sức, trường thi an toàn

Tại Hội đồng thi Trường THPT Phan Đình Phùng, 2 môn thi đầu tiên diễn ra an toàn, thuận lợi.

Dù thời tiết ngày thi đầu tiên nắng nóng gay gắt, song công tác tổ chức tại các điểm thi được triển khai bài bản, chu đáo. Việc đảm bảo đầy đủ nước uống, bố trí các khu vực hỗ trợ, hướng dẫn thí sinh từ sớm của các lực lượng tình nguyện, công an… đã tạo tâm lý thoải mái, tự tin cho các em, đồng thời giúp các bậc phụ huynh thêm phần yên tâm.

Ghi nhận sau buổi thi, phần lớn thí sinh đều có chung nhận định đề thi 2 môn đầu tiên khá vừa sức, bám sát định hướng mục tiêu Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Các thí sinh thảo luận bài thi sau khi kết thúc 2 môn thi đầu tiên.

Ở môn Toán, nhiều giáo viên và học sinh cho rằng: đề thi có cấu trúc chặt chẽ, tính phân hóa cao và bao quát được các mạch kiến thức cốt lõi của chương trình lớp 9. Đề thi không "đánh đố" mà tập trung kiểm tra tư duy logic và khả năng vận dụng kiến thức vào các bài toán thực tế (như bài toán chuyển động, bài toán tối ưu thể tích). Đây là một đề thi vừa đảm bảo tính xét tuyển phổ thông, vừa đủ sức chọn lọc những học sinh có năng lực tư duy toán học tốt cho các trường THPT công lập. Dự kiến, phổ điểm môn Toán năm nay sẽ dao động ổn định từ 7 - 8 điểm.

Môn Tiếng Anh với thời gian 60 phút cho 40 câu hỏi trắc nghiệm, các thí sinh đều hoàn thành bài thi với tâm lý khá thoải mái. Dù có một số câu hỏi mang tính phân hóa theo chương trình mới, nhưng nhờ quá trình ôn tập kỹ lưỡng và được thầy cô hướng dẫn chu đáo, các em không bị "choáng ngợp". Nhiều sĩ tử tự tin bản thân dễ dàng đạt điểm khá trở lên.

Nhiều thí sinh chia sẻ đề Toán và tiếng Anh vừa sức, dễ đạt được điểm khá trở lên.

Theo thông tin từ Ban Chỉ đạo tuyển sinh, công tác tổ chức tại 39 điểm thi đều được đảm bảo an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế. Các điểm thi không ghi nhận bất kỳ sự cố bất thường nào, tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông xung quanh khu vực trường thi được duy trì tốt. Toàn tỉnh có 29 thí sinh vắng mặt không lý do; công tác niêm phong đề thi thừa được các hội đồng thực hiện nghiêm ngặt theo đúng quy định.

Chiều nay (25/5), vào lúc 14 giờ 30 phút, các thí sinh sẽ tiếp tục làm bài thi môn Ngữ văn (thời gian 120 phút). Đây cũng là môn thi khép lại Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập không chuyên năm nay tại Hà Tĩnh.