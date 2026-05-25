Buổi thi đầu tiên vào lớp 10: đề Toán, Tiếng Anh vừa sức, trường thi an toàn

(Baohatinh.vn) - Trưa 25/5, hơn 21.000 thí sinh tại 39 hội đồng thi trên địa bàn Hà Tĩnh đã hoàn thành buổi thi đầu tiên với 2 môn Toán và tiếng Anh. Đây cũng là lúc các sĩ tử có nguyện vọng vào lớp 10 THPT công lập không chuyên đã chính thức đi được 2/3 chặng đường.
Dù thời tiết ngày thi đầu tiên nắng nóng gay gắt, song công tác tổ chức tại các điểm thi được triển khai bài bản, chu đáo. Việc đảm bảo đầy đủ nước uống, bố trí các khu vực hỗ trợ, hướng dẫn thí sinh từ sớm của các lực lượng tình nguyện, công an… đã tạo tâm lý thoải mái, tự tin cho các em, đồng thời giúp các bậc phụ huynh thêm phần yên tâm.
Ghi nhận sau buổi thi, phần lớn thí sinh đều có chung nhận định đề thi 2 môn đầu tiên khá vừa sức, bám sát định hướng mục tiêu Chương trình giáo dục phổ thông 2018.
Các thí sinh thảo luận bài thi sau khi kết thúc 2 môn thi đầu tiên.
Ở môn Toán, nhiều giáo viên và học sinh cho rằng: đề thi có cấu trúc chặt chẽ, tính phân hóa cao và bao quát được các mạch kiến thức cốt lõi của chương trình lớp 9. Đề thi không "đánh đố" mà tập trung kiểm tra tư duy logic và khả năng vận dụng kiến thức vào các bài toán thực tế (như bài toán chuyển động, bài toán tối ưu thể tích). Đây là một đề thi vừa đảm bảo tính xét tuyển phổ thông, vừa đủ sức chọn lọc những học sinh có năng lực tư duy toán học tốt cho các trường THPT công lập. Dự kiến, phổ điểm môn Toán năm nay sẽ dao động ổn định từ 7 - 8 điểm.
Môn Tiếng Anh với thời gian 60 phút cho 40 câu hỏi trắc nghiệm, các thí sinh đều hoàn thành bài thi với tâm lý khá thoải mái. Dù có một số câu hỏi mang tính phân hóa theo chương trình mới, nhưng nhờ quá trình ôn tập kỹ lưỡng và được thầy cô hướng dẫn chu đáo, các em không bị "choáng ngợp". Nhiều sĩ tử tự tin bản thân dễ dàng đạt điểm khá trở lên.
Nhiều thí sinh chia sẻ đề Toán và tiếng Anh vừa sức, dễ đạt được điểm khá trở lên.
Theo thông tin từ Ban Chỉ đạo tuyển sinh, công tác tổ chức tại 39 điểm thi đều được đảm bảo an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế. Các điểm thi không ghi nhận bất kỳ sự cố bất thường nào, tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông xung quanh khu vực trường thi được duy trì tốt. Toàn tỉnh có 29thí sinh vắng mặt không lý do; công tác niêm phong đề thi thừa được các hội đồng thực hiện nghiêm ngặt theo đúng quy định.
Chiều nay (25/5), vào lúc 14 giờ 30 phút, các thí sinh sẽ tiếp tục làm bài thi môn Ngữ văn (thời gian 120 phút). Đây cũng là môn thi khép lại Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập không chuyên năm nay tại Hà Tĩnh.
Không chỉ tốt nghiệp loại xuất sắc tại Trường Đại học Ngoại thương, được vinh danh là sinh viên tiêu biểu toàn khóa, nam sinh quê Hà Tĩnh Nguyễn Đức Hiệp còn ghi dấu ấn với loạt giải thưởng nổi bật về AI, lập trình, Tin học và Toán học sinh viên.
Với 125 điểm, Thái Văn Gia Kiên - lớp 12 Toán 1, Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh xếp thứ 3 trong số các thí sinh Việt Nam tham gia dự thi và xuất sắc giành HCB Kỳ thi Olympic Tin học châu Á - Thái Bình Dương 2026.
Hướng tới kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026), nhiều trường học, trung tâm dạy vẽ tại Hà Tĩnh tổ chức hoạt động vẽ tranh, kể chuyện về Bác Hồ nhằm giáo dục truyền thống yêu nước và lòng kính yêu Bác Hồ cho thiếu nhi.
Còn hơn tuần nữa, Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026-2027 ở Hà Tĩnh sẽ chính thức diễn ra. Thời điểm hiện tại, học sinh lớp 9 đã sẵn sàng tâm thế, từ kiến thức đến tâm lý, chờ đón kỳ thi quan trọng nhất.
Với vai trò Tổng phụ trách Đội, Trường THCS Thạch Linh (phường Thành Sen, Hà Tĩnh), cô Nguyễn Thị Thương luôn nhiệt huyết, góp phần xây dựng phong trào Đội sôi nổi, tạo môi trường để học sinh rèn luyện kỹ năng, sự tự tin và tinh thần trách nhiệm.
Phát biểu tại lễ tuyên dương học sinh giỏi năm học 2025-2026, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Thị Nguyệt mong muốn mỗi học sinh tiếp tục nỗ lực học tập, rèn luyện, phát huy tinh thần tự học để trở thành những công dân có ích, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phát triển.
Không chỉ năng nổ trong hoạt động, phong trào, những chỉ huy Đội tại Hà Tĩnh còn thể hiện vai trò tiên phong trong học tập, rèn luyện và các hoạt động tập thể bằng sự tự tin, trách nhiệm và tinh thần gương mẫu.
Thứ trưởng Thường trực Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng đề nghị Hà Tĩnh tiếp tục bám sát chỉ đạo của Bộ GD&ĐT, các ý kiến đóng góp của đoàn kiểm tra nhằm tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 bảo đảm an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.
Liên quan đến vụ việc xôn xao dư luận trên mạng xã hội về triển khai mô hình “Lớp học thông minh” tại Trường Tiểu học Nguyễn Du (Hà Tĩnh), sáng nay, lãnh đạo UBND phường Thành Sen đã có buổi làm việc với ban giám hiệu nhà trường để làm rõ vấn đề.
Quy định tuyển thẳng và chế độ ưu tiên vào trường THPT không chuyên trong Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026-2027 tại Hà Tĩnh được thực hiện theo quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 Điều 14, Thông tư số 30/2024/TT-BGDĐT, ngày 30/12/2024 của Bộ GD&ĐT.
Các đợt “tập dượt” trước kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 ở Hà Tĩnh không chỉ giúp học sinh lớp 9 đánh giá mức độ kiến thức, làm quen với áp lực phòng thi mà còn là cơ sở để nhà trường điều chỉnh kế hoạch ôn tập.
Xin chào, Tôi là Chatbot của Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!