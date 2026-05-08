Bộ GD&ĐT: Hệ thống ngân hàng đề phục vụ thi tốt nghiệp THPT đã sẵn sàng

Đại diện Bộ GD&ĐT cho hay hệ thống ngân hàng đề thi đã sẵn sàng, không chỉ phục vụ Kỳ thi Tốt nghiệp THPT 2026 mà còn tạo lộ trình cho việc thi trên máy tính từ 2027.
Theo thông tin từ Bộ GD&ĐT, tại phiên họp đầu tiên của Ban Chỉ đạo cấp quốc gia Kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2026 vừa được tổ chức, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng Huỳnh Văn Chương khẳng định hệ thống ngân hàng đề thi đã sẵn sàng, không chỉ phục vụ Kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2026 mà còn tạo lộ trình cho việc thi trên máy tính từ năm 2027.
Trước đó, trong Kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2025, Bộ GD&ĐT cho hay đề thi không dựa trên ngân hàng đề. Đề thi được xây dựng dựa trên phương pháp chuyên gia là chính và trên việc tham khảo các đề đã được công bố, đã được thử nghiệm về độ khó, mức độ đáp ứng việc dạy và học. Điều này đã gây ra nhiều ý kiến trái chiều khi nhiều chuyên gia khẳng định đề thi cần được xây dựng trên ngân hàng đề với ma trận rõ ràng để đảm bảo chất lượng.
Cũng theo ông Chương, kỳ thi năm nay có số lượng thí sinh cao nhất trong nhiều năm qua với 1.223.776 em đăng ký dự thi (tăng khoảng 60.000 thí sinh so với năm 2025). Dự kiến, cả nước sẽ có khoảng 2.500 điểm thi với 50.000 phòng thi.
Với quy mô thí sinh tăng mạnh, áp lực lên công tác in sao, vận chuyển đề thi và coi thi là rất lớn, đặc biệt tại các tỉnh, thành đông thí sinh như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Nghệ An, Thanh Hóa. Nguy cơ gian lận bằng thiết bị công nghệ cao, chủ yếu qua điện thoại thông minh, vẫn là rủi ro hàng đầu. Ngoài ra, các địa phương cũng cần chủ động phương án ứng phó với thiên tai, sạt lở vào đầu tháng 6.
Tại phiên họp, đại diện các đơn vị của Bộ Công an cho biết sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ GD&ĐT và các địa phương trong công tác tuyên truyền, bảo đảm an ninh, an toàn kỳ thi. Đại diện Bộ Công an cũng nhấn mạnh yêu cầu tăng cường tập huấn quy chế thi, siết chặt công tác coi thi, phòng chống lộ lọt đề thi và xử lý nghiêm các hành vi gian lận công nghệ cao.
Đại diện Ban Cơ yếu Chính phủ cùng các đơn vị chức năng của Bộ GD&ĐT cũng báo cáo về công tác phối hợp bảo mật đề thi, bảo đảm hạ tầng kĩ thuật, phần mềm và các điều kiện phục vụ tổ chức Kỳ thi Tốt nghiệp THPT 2026 an toàn, nghiêm túc, khách quan./.
