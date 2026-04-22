[Infographic] 4 nhóm thí sinh được miễn tất cả các môn thi tốt nghiệp THPT

Vượt lên khiếm khuyết, chạm tới ước mơ 15/04/2026 09:34 Nhờ tình yêu thương và những phương pháp giáo dục phù hợp, nhiều trẻ khuyết tật tại Hà Tĩnh đang dần vượt qua mặc cảm, nỗ lực học tập, rèn luyện và tự tin hòa nhập cộng đồng.

Bổ sung thiết bị làm mát, linh hoạt điều chỉnh giờ học 15/04/2026 05:17 Trước tình hình nắng nóng diễn biến phức tạp ở Hà Tĩnh, các nhà trường đã chủ động điều chỉnh thời gian vào học, tăng cường các biện pháp bảo vệ sức khỏe cho học sinh.

Kịp thời xác minh sự việc giáo viên có hành vi chưa phù hợp tại Trường Mầm non Bắc Hà 14/04/2026 13:04 UBND phường Thành Sen (Hà Tĩnh) đã kịp thời vào cuộc, xác minh vụ việc liên quan đến hình ảnh một giáo viên có biểu hiện chưa phù hợp với chuẩn mực sư phạm trên địa bàn.

Dạy thêm, học thêm - góc nhìn đa chiều và lối mở từ Thông tư 19 14/04/2026 05:16 Dạy thêm, học thêm từ lâu đã là một vấn đề giáo dục phức tạp, đòi hỏi chúng ta phải có một cái nhìn khách quan, đa chiều từ cội nguồn lịch sử, kinh nghiệm quốc tế đến các giải pháp quản lý thực tiễn nhằm giải quyết căn cơ vấn nạn này.

Tôi dạy trẻ vẽ tranh về ngày Giải phóng miền Nam 13/04/2026 14:47 Những bức tranh về chủ đề ngày Giải phóng miền Nam 30/4 do cô giáo Đặng Thị Hiền (phường Hà Huy Tập, Hà Tĩnh) và các học trò thực hiện là kênh giáo dục trực quan, giúp các em hiểu hơn về lịch sử, bồi đắp lòng yêu nước...

Hà Tĩnh công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 năm học 2026 - 2027 13/04/2026 11:18 Theo kế hoạch, năm học 2026 - 2027, 36 trường THPT công lập không chuyên ở Hà Tĩnh sẽ tuyển tổng cộng 16.292 học sinh.

Giúp học sinh lớp 5 hoàn thiện kỹ năng, tự tin chuyển cấp 12/04/2026 09:26 Cùng với việc hoàn thành chương trình tiểu học, học sinh lớp 5 đang được các nhà trường chú trọng rèn luyện kỹ năng, tạo nền tảng vững vàng để sẵn sàng bước vào cấp THCS.

Chọn ngành, chọn nghề: Theo xu hướng hay theo năng lực? 12/04/2026 09:00 Trước ngưỡng cửa bước vào đại học, nhiều học sinh lớp 12 đang đứng giữa áp lực chọn ngành, chọn trường. Theo xu hướng hay theo năng lực vẫn là băn khoăn lớn của nhiều học sinh Hà Tĩnh.

Thi vào lớp 10: Làm thế nào để giảm áp lực? 11/04/2026 15:40 Hiện nay, giáo viên và phụ huynh ở Hà Tĩnh đang chủ động đồng hành, triển khai nhiều giải pháp giúp học sinh lớp 9 giảm áp lực, tự tin bước vào kỳ thi sắp tới.

8 học sinh Hà Tĩnh sẽ tham dự vòng chung kết Ngày hội Trạng nguyên nhỏ tuổi toàn quốc 11/04/2026 11:43 Tại lễ phát động Ngày hội toàn quốc Trạng nguyên “Nét chữ - Nết người”, Trạng nguyên nhỏ tuổi lần thứ XXIV và Chặng đua “Trạng nguyên School Tour” năm học 2025-2026 ở Hà Tĩnh, 8 học sinh xuất sắc đã được lựa chọn tham dự vòng chung kết toàn quốc diễn ra vào cuối tháng 4/2026.

Nữ sinh miền núi Hà Tĩnh bật mí hành trình chinh phục SAT 11/04/2026 08:00 1520/1600 điểm SAT không chỉ là tấm vé thông hành vào các trường đại học top đầu mà còn là minh chứng cho nỗ lực của Đoàn Trần Bảo Ngọc (xã Hương Sơn, Hà Tĩnh) trong việc chinh phục những đỉnh cao tri thức.

Khơi dậy tinh thần sáng tạo, đam mê khởi nghiệp cho học sinh THPT 10/04/2026 16:14 Hội thảo “Hành trình khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo từ trung học phổ thông” góp phần khơi dậy tinh thần khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo cho học sinh trên địa bàn Hà Tĩnh.

Sĩ tử tăng tốc luyện đề, làm quen với áp lực phòng thi thực tế 10/04/2026 14:02 Học sinh lớp 12 ở Hà Tĩnh đang bước vào chặng “nước rút”, tăng tốc luyện đề, củng cố kiến thức trước áp lực Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 diễn ra sớm hơn thường lệ.

Lập rào chắn ngăn ngừa thực phẩm “bẩn” len vào bếp ăn bán trú 09/04/2026 15:00 Trước nguy cơ thực phẩm “bẩn” len lỏi vào bếp ăn, các trường học có tổ chức ăn bán trú ở Hà Tĩnh đang siết chặt quy trình kiểm soát, nâng cao trách nhiệm trong từng khâu nhằm bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm cho các em học sinh.

Sôi nổi ngày hội đọc sách tại các trường học Hà Tĩnh 09/04/2026 11:15 Trong không gian rộn ràng của sân trường, ngày hội đọc sách do các trường học phối hợp với Thư viện tỉnh Hà Tĩnh tổ chức đang trở thành điểm hẹn đầy hứng khởi, nhân lên niềm yêu sách trong mỗi học sinh.

Sửa đổi Thông tư 29 về dạy thêm, học thêm - gỡ khó cho học sinh cuối cấp 09/04/2026 10:15 Việc Bộ GD&ĐT sửa đổi Thông tư 29 về dạy thêm, học thêm đang nhận được sự quan tâm lớn từ dư luận. Giáo viên, học sinh ở Hà Tĩnh kỳ vọng, những điều chỉnh mới sẽ gỡ khó cho học sinh cuối cấp trong công tác ôn tập.

Hà Tĩnh phát động cuộc thi "Đại sứ văn hóa đọc" năm 2026 09/04/2026 05:30 Cuộc thi nhằm khơi dậy niềm đam mê sách, lan tỏa thói quen đọc, góp phần bồi dưỡng tư duy, nhân cách trong mỗi học sinh, sinh viên Hà Tĩnh và xây dựng văn hóa đọc trong cộng đồng.

[Infographic] Hà Tĩnh tuyển sinh vào lớp 10 THPT, những điều cần lưu ý 07/04/2026 14:05 Theo kế hoạch, Kỳ thi vào lớp 10 THPT năm học 2026 - 2027 ở Hà Tĩnh sẽ diễn ra vào ngày 25/5 và 26/5, sớm hơn so với năm trước.

Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh tuyển sinh năm 2026 07/04/2026 06:00 Năm 2026, Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh triển khai tuyển sinh đa dạng các ngành học ở trình độ cao đẳng, trung cấp và đào tạo ngắn hạn, tạo cơ hội học tập, việc làm ổn định cho học sinh, sinh viên trên địa bàn và các vùng lân cận.

Khi học bạ không còn là “phao cứu sinh” 06/04/2026 15:43 Trước việc siết chặt xét tuyển học bạ, nhiều học sinh lớp 12 tại Hà Tĩnh đã thay đổi cách học, chủ động ôn tập, hướng tới kết quả thực chất trong kỳ thi tốt nghiệp THPT sắp tới.

Trường Đại học Hà Tĩnh tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy 2026 06/04/2026 05:20 Thời gian đăng ký tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy của Trường Đại học Hà Tĩnh dự kiến diễn ra từ ngày 1/4 - 30/5/2026.

Trường Albert Einstein tuyển sinh năm học 2026 - 2027 05/04/2026 10:40 Trường Tiểu học, THCS & THPT Albert Einstein nhận hồ sơ tuyển sinh các cấp học cho năm học 2026 - 2027.

Quy định mới nhất về thời gian nghỉ hè của nhà giáo 04/04/2026 11:06 Chính phủ ban hành Nghị định số 93/2026/NĐ-CP ngày 31/3/2026 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà giáo, trong đó Điều 17 quy định thời gian nghỉ hè của nhà giáo

Nam sinh duy nhất đạt điểm tuyệt đối Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 10 04/04/2026 05:40 Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 10 năm nay, Trần Hữu Việt Hoàng - Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh đã ghi dấu ấn đặc biệt khi trở thành thí sinh duy nhất đạt điểm tuyệt đối 20/20 và trở thành thủ khoa môn Tin học.

Truyền cảm hứng từ không gian đọc sách trong nhà trường 04/04/2026 05:15 Với nhiều cách làm sáng tạo, thư viện trường học ở Hà Tĩnh từng bước “khoác áo mới”, trở thành không gian truyền cảm hứng đọc sách cho học sinh.

7 nhóm giáo viên được ưu tiên tuyển dụng, hưởng 150% phụ cấp 04/04/2026 05:00 Giáo viên đạt thành tích cao ở cấp quốc gia, dạy các ngành nghề thiết yếu... được ưu tiên tuyển dụng, hưởng phụ cấp 150% trong 5 năm.

Nam sinh Hà Tĩnh ghi dấu ấn tại kỳ thi TSA của Đại học Bách khoa Hà Nội 03/04/2026 16:23 Hành trình chạm tới ước mơ của em Phạm Lê An Nhân (học sinh lớp 12A1, Trường THPT Hương Sơn, Hà Tĩnh) đã trở thành nguồn cảm hứng mạnh mẽ cho nhiều bạn trẻ...

Thủ khoa Tiếng Pháp lớp 10 - thành công đến từ sự kiên trì và cầu tiến 03/04/2026 05:15 Với tổng điểm 17,05, em Phan Nữ Thụy Quân - học sinh lớp 10 Pháp, Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh đã xuất sắc giành ngôi vị thủ khoa môn Tiếng Pháp trong Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 10 năm học 2025-2026.