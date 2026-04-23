Mùa hè sôi động cùng iSchool Hà Tĩnh

​Không còn là kỳ nghỉ đơn thuần, mùa hè đã được nhiều phụ huynh lựa chọn như một giai đoạn "vàng” để con phát triển kỹ năng và trải nghiệm thực tế.

Nắm bắt xu hướng đó, iSchool Hà Tĩnh triển khai iSchool Summer Camp 2026 với định hướng tạo nên một mùa hè sôi động, bổ ích và giàu giá trị phát triển cho học sinh từ mầm non đến THPT.

Summer Camp 2026 của iSchool Hà Tĩnh được xây dựng theo lộ trình riêng cho từng độ tuổi, tạo nên một môi trường học tập linh hoạt và giàu trải nghiệm. Tại đây, học sinh không chỉ tiếp nhận kiến thức mà còn được phát triển kỹ năng sống, tư duy độc lập và khả năng thích ứng – những yếu tố quan trọng để sẵn sàng hội nhập trong bối cảnh hiện đại.

Đối với khối mầm non, khóa hè diễn ra trong 8 tuần, từ ngày 8/6/2026 đến 30/7/2026. Trong thời gian này, các bé sẽ được làm quen với môi trường học tập năng động; rèn luyện kỹ năng giao tiếp, tính tự lập, tham gia các hoạt động sáng tạo, vận động, âm nhạc, đồng thời tiếp cận tiếng Anh một cách tự nhiên, vui nhộn.

Khối tiểu học tham gia khóa hè 6 tuần (15/6–24/7/2026) với chương trình kết hợp học tập và trải nghiệm đa dạng. Học sinh được phát triển toàn diện thông qua tiếng Anh giao tiếp, thuyết trình, kỹ năng sống, làm việc nhóm cùng các hoạt động STEM, thể thao và nghệ thuật. Song song đó, nội dung ôn tập kiến thức văn hóa được tích hợp hợp lý, giúp củng cố nền tảng học tập. Toàn bộ chương trình tổ chức theo hình thức bán trú 100% tại trường, đảm bảo môi trường học tập và sinh hoạt an toàn, khoa học.

Điểm nhấn của khóa hè tiểu học là chuyến dã ngoại 2 ngày 1 đêm vào cuối chương trình, mang đến cơ hội để học sinh rèn luyện kỹ năng tự lập, gắn kết tập thể và lưu giữ những trải nghiệm đáng nhớ trong mùa hè. Bên cạnh đó, học sinh còn có cơ hội tham gia các câu lạc bộ kỹ năng, học thuật như tiếng Anh Mindmap – phương pháp giúp ghi nhớ nhanh, học vui và phát triển tư duy logic.

Đối với học sinh khối trung học, khóa hè không chỉ mang tính trải nghiệm mà còn tập trung củng cố kiến thức và phát triển kỹ năng thông qua các câu lạc bộ học thuật, đặc biệt là môn Toán với hình thức luyện đề bài bản, hướng đến các kỳ thi quan trọng. Bên cạnh đó, học sinh được nâng cao năng lực hùng biện, thuyết trình bằng tiếng Anh, làm quen với tiếng Trung giao tiếp và tiếp cận lập trình qua Minecraft Education Edition – phương pháp học code sáng tạo, gắn liền với thực hành.

Nhằm tạo điều kiện cho phụ huynh và học sinh đăng ký sớm, chương trình dành nhiều ưu đãi hấp dẫn: tặng 2 áo đồng phục khóa hè; giảm ngay 1.000.000 đồng khi đăng ký trọn khóa; tặng kèm balo dành cho 50 học sinh đăng ký sớm nhất. Phụ huynh có thể đăng ký tại địa chỉ: https://forms.cloud.microsoft/r/rkxCCiBTEu hoặc liên hệ hotline: Mầm non: 0919 717 586; Tiểu học & CLB: 0911 717 586. Mọi thông tin chi tiết, vui lòng inbox Fanpage: Trường Hội nhập Quốc tế iSchool Hà Tĩnh để được tư vấn nhanh chóng. Địa điểm: 377 Nguyễn Du, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh. Hotline: 02397 306 268 | 0919 717 586 (Mầm non) | 0911 717 586 (Tiểu học, THCS)

