Ông Đoàn Đình Anh tái giữ chức Chủ tịch Hội Khuyến học Hà Tĩnh

Hội Khuyến học Việt Nam tặng hoa chúc mừng đại hội và trao nguồn lực 100 triệu đồng tới Hội Khuyến học tỉnh Hà Tĩnh.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng đại hội.

Sáng 5/6, Hội Khuyến học tỉnh tổ chức Đại hội Đại biểu Hội Khuyến học tỉnh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Tham dự đại hội có Tiến sĩ Nguyễn Hồng Sơn - Phó Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam. Đại biểu tỉnh Hà Tĩnh có các đồng chí: Hà Văn Hùng - Ủy viên BTV, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; Nguyễn Thành Đồng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Nguyễn Thị Nguyệt - Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ban, ngành.

Đại biểu tham dự đại hội.

Trong nhiệm kỳ qua, phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn tỉnh tiếp tục được duy trì và phát triển, từng bước đi vào chiều sâu và có sức lan tỏa trong cộng đồng. Các mô hình học tập được triển khai đồng bộ, phù hợp với điều kiện thực tiễn, góp phần nâng cao nhận thức của các cấp, ngành và Nhân dân về học tập suốt đời.

Đoàn chủ tịch điều hành đại hội.

Công tác khuyến học, khuyến tài ngày càng thiết thực, hiệu quả, tạo động lực khuyến khích tinh thần hiếu học của người dân Hà Tĩnh, góp phần nâng cao dân trí, chất lượng nguồn nhân lực và phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Từ năm 2021 đến năm 2025, đã có hàng trăm tổ chức cá nhân ủng hộ nguồn lực, đưa tổng số dư Quỹ Khuyến học đất Hồng Lam trên 50 tỷ đồng. Quỹ Hỗ trợ học sinh đạt điểm cao có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn học đại học đã hỗ trợ 316 sinh viên đại học với các mức: sinh viên đại học y mỗi tháng 2,5 triệu đồng, sinh viên học các trường quân sự, công an mỗi tháng 500.000 đồng, các trường hợp khác mỗi tháng 2 triệu đồng; mỗi năm ủng hộ 10 tháng. Quỹ Khuyến học, Khuyến tài Nguyễn Du với tổng nguồn là 16,6 tỷ đồng tiếp tục hoạt động ổn định theo nguyên tắc bảo tồn vốn, chỉ sử dụng lãi để thưởng cho học sinh giỏi quốc tế, quốc gia và học sinh giỏi tỉnh; hỗ trợ học sinh, giáo viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập và công tác. Từ năm 2020 - 2025, quỹ đã khen thưởng và hỗ trợ 9.089 học sinh, giáo viên với số tiền trên 4,55 tỷ đồng.

Nhiệm kỳ tới, Hội Khuyến học tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng và hiệu quả phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; phát huy vai trò nòng cốt của hội trong phối hợp với các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, góp phần xây dựng con người học tập, cộng đồng học tập, cung cấp nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của tỉnh trong giai đoạn mới.

Tiến sĩ Nguyễn Hồng Sơn - Phó Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam phát biểu tại đại hội.

Phát biểu tại đại hội, Tiến sĩ Nguyễn Hồng Sơn - Phó Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam đề nghị Hội Khuyến học Hà Tĩnh tiếp tục huy động nguồn lực hỗ trợ học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn; lan tỏa phong trào học tập suốt đời thông qua các mô hình học tập trong cộng đồng; đẩy mạnh khuyến học số, phong trào “Bình dân học vụ số”; kịp thời phát hiện, tôn vinh các tấm gương hiếu học, tài năng tiêu biểu; đổi mới hoạt động hội theo hướng thực chất, hiệu quả, góp phần xây dựng xã hội học tập và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Ghi nhận, biểu dương những kết quả nổi bật, đồng thời nhấn mạnh yêu cầu đổi mới công tác khuyến học, khuyến tài trong giai đoạn mới, đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Hội Khuyến học tỉnh tiếp tục thực hiện hiệu quả các chủ trương của Đảng, Nhà nước về xây dựng xã hội học tập, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân tham gia công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

Đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại đại hội.

Củng cố, kiện toàn tổ chức hội các cấp, đẩy mạnh chuyển đổi số, nhân rộng các mô hình học tập tiêu biểu; tăng cường công tác tuyên truyền, huy động nguồn lực xã hội chăm lo cho sự nghiệp khuyến học, khuyến tài. Đề nghị các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm tiếp tục đồng hành, chung tay tiếp sức, tạo điều kiện để mọi người dân được học tập, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh tin tưởng, với truyền thống hiếu học của quê hương, tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo và trách nhiệm cao, Hội Khuyến học tỉnh Hà Tĩnh khóa VI sẽ hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ mà đại hội đề ra, tiếp tục đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển giáo dục và xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao của tỉnh nhà.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Khuyến học tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 gồm 29 ông bà. Ông Đoàn Đình Anh được tín nhiệm bầu tái giữ chức Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh.

Đại biểu tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hội Khuyến học tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2026 - 2031.