Thủ tướng yêu cầu hoàn thành trường phổ thông nội trú vùng biên trước 30/8

Công trình trường nội trú liên cấp xã Sơn Kim 1 đang bước vào giai đoạn "nước rút".

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu vừa ký Công điện số 50/CĐ-TTg ngày 20/7/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy nhanh tiến độ triển khai xây dựng, bảo đảm chất lượng các trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới đất liền.

Công điện gửi các đồng chí bộ trưởng các bộ: Giáo dục và Đào tạo, Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, Quốc phòng, Công an, Dân tộc và Tôn giáo; bí thư tỉnh ủy, thành ủy, chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố: Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Tuyên Quang, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Đồng Nai, Tây Ninh, Đồng Tháp, An Giang.

Công điện nêu rõ: Việc triển khai xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp TH&THCS tại các xã biên giới đất liền là chủ trương lớn, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng biên cương của Tổ quốc, được Bộ Chính trị, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm, thường xuyên chỉ đạo. Nhìn chung, việc triển khai thực hiện xây dựng các trường được Bộ Giáo dục và Đào tạo, các bộ, cơ quan liên quan, đặc biệt là các địa phương liên quan tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt để bảo đảm tiến độ hoàn thành các trường giai đoạn 1 (khởi công năm 2025) trước ngày 30 tháng 8 năm 2026. Tuy nhiên, theo báo cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các địa phương, vẫn còn một số công trình chậm và nguy cơ chậm tiến độ; trong khi thời gian còn lại chỉ hơn 40 ngày để hoàn thành theo mục tiêu kế hoạch đề ra.

Ưu tiên cao nhất các nguồn lực phục vụ xây dựng, hoàn thiện các trường

Để bảo đảm hoàn thành xây dựng các trường giai đoạn 1, khánh thành đồng loạt vào ngày 5 tháng 9 năm 2026, đưa vào vận hành, sử dụng ngay từ đầu năm học mới 2026-2027 theo đúng tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị và đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước; Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các đồng chí Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan liên quan, đề nghị các đồng chí bí thư tỉnh uỷ, thành ủy và yêu cầu các đồng chí chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố biên giới đất liền tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 42/CĐ-TTg ngày 23 tháng 5 năm 2026; Thông báo số 317/TB-VPCP ngày 20 tháng 6 năm 2026; khẩn trương rà soát tiến độ thực hiện; tập trung chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; ưu tiên cao nhất các nguồn lực phục vụ xây dựng, hoàn thiện các trường theo mục tiêu, kế hoạch, thời hạn đề ra, bảo đảm chất lượng, an toàn, không để xảy ra thất thoát, lãng phí, tiêu cực; trong đó lưu ý một số nội dung trọng tâm sau:

1. Đồng chí Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm toàn diện theo quy định trước Bộ Chính trị, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai xây dựng các trường nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền trên toàn quốc; tập trung chỉ đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương liên quan:

a) Tăng cường kiểm tra, đôn đốc, thực hiện nghiêm chế độ báo cáo Thủ tướng Chính phủ tiến độ xây dựng các trường giai đoạn 1 của các địa phương hằng tuần, trường hợp cần thiết báo cáo theo ngày để bảo đảm hoàn thành trước ngày 30 tháng 8 năm 2026; chủ động phối hợp chặt chẽ với các bộ, cơ quan, địa phương liên quan, bảo đảm công tác điều phối giữa các bộ, ngành, địa phương thông suốt, kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của các địa phương trong quá trình triển khai thực hiện; thực hiện nghiêm chế độ đôn đốc, tổng hợp báo cáo tiến độ xây dựng trường theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 42/CĐ-TTg ngày 23 tháng 5 năm 2026; không để xảy ra tình trạng chậm muộn như thời gian qua.

b) Rà soát, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về tiêu chí tuyển sinh của các trường bảo đảm đúng đối tượng, không tạo "kẽ hở", lợi dụng chính sách để trục lợi; phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh các trường; cùng các cơ quan chức năng phối hợp chặt chẽ, hướng dẫn các địa phương kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp làm sai lệch hồ sơ, lách tiêu chí, vi phạm quy định, trục lợi chính sách, gây thất thoát, lãng phí, tiêu cực; kịp thời sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan, bảo đảm hiệu quả, khả thi, phù hợp thực tiễn.

c) Chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, các cơ quan báo chí, truyền thông, các bộ, ngành, địa phương làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền, góp phần tạo đồng thuận xã hội về chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước về xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp ở các xã biên giới đất liền.

Tiến độ công trình trường nội trú liên cấp tại xã Hương Khê

Đẩy nhanh kiểm định chất lượng, nghiệm thu công trình

2. Các đồng chí Bộ trưởng các bộ: Quốc phòng, Công an, Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, Dân tộc và Tôn giáo tập trung chỉ đạo từng bộ theo chức năng, nhiệm vụ chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các bộ, cơ quan, địa phương liên quan thực hiện kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ sau:

a) Bộ Xây dựng chủ trì chỉ đạo các cơ quan chuyên môn hỗ trợ, hướng dẫn các địa phương đẩy nhanh công tác kiểm định chất lượng, nghiệm thu công trình theo từng hạng mục đạt chuẩn kỹ thuật; bảo đảm chất lượng công trình, an toàn kết cấu tuyệt đối trước thiên tai, lũ quét cho hệ thống trường học vùng cao.

b) Bộ Tài chính và Bộ Giáo dục và Đào tạo theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền phối hợp chặt chẽ, kịp thời bố trí đủ nguồn vốn cho các địa phương xây dựng các trường khởi công năm 2026 theo quy định; chủ động, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan; hướng dẫn các địa phương về sử dụng nguồn vốn ngân sách trung ương, bảo đảm hiệu quả, đúng quy định pháp luật.

c) Các bộ: Công an, Quốc phòng, Dân tộc và Tôn giáo tăng cường phối hợp, hỗ trợ các địa phương đẩy nhanh tiến độ xây dựng các trường; tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho giáo viên, cán bộ quản lý, nhân viên và học sinh các trường tại các xã biên giới, gắn với bảo đảm an ninh, an toàn vùng biên; an ninh quốc gia và giữ gìn bản sắc dân tộc; kịp thời xử lý các tình huống phức tạp, ngăn chặn các tình huống có thể gây mất an ninh, an toàn khi các trường đi vào vận hành.

Hoàn thành toàn bộ các trường đã khởi công trước 30/8

3. Đề nghị các đồng chí bí thư tỉnh ủy, thành ủy và yêu cầu các đồng chí chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố có xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền phát huy vai trò, trách nhiệm người đứng đầu, chịu trách nhiệm toàn diện theo quy định trước Bộ Chính trị, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ về tiến độ, chất lượng xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp trên địa bàn; tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ sau:

a) Huy động tối đa các lực lượng, các nguồn lực, bám sát các công trường, quyết liệt chỉ đạo các nhà thầu tổ chức thi công liên tục "3 ca, 4 kíp", thi công liên tục 24/24 giờ, bảo đảm an toàn lao động, công trình; rà soát toàn bộ các dự án, công trình; ưu tiên, hỗ trợ, tập trung các nguồn lực, điều chuyển nhân lực từ các dự án không cấp bách, ưu tiên cao nhất cho thi công xây dựng, bảo đảm hoàn thành các trường đúng thời hạn, bảo đảm chất lượng theo quy định.

b) Kiểm tra tiến độ của từng công trình hằng ngày, hằng tuần; phân công rõ người, rõ việc, chịu trách nhiệm đối với từng hạng mục công trình; có phương án bù tiến độ theo ngày; chủ động các biện pháp xử lý ngay các khó khăn, vướng mắc về giải phóng mặt bằng, nguyên vật liệu, nhân lực, máy móc, thiết kế, thủ tục, vốn đầu tư...; quyết tâm hoàn thành toàn bộ các trường đã khởi công giai đoạn 1 trước ngày 30 tháng 8 năm 2026 theo đúng tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị và đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước.

c) Tổ chức đánh giá đúng chất lượng công trình, nghiệm thu đầy đủ, đúng quy định đối với từng công trình trước khi đưa vào sử dụng; chỉ đưa vào sử dụng những hạng mục bảo đảm chất lượng, an toàn tuyệt đối cho học sinh, giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên nhà trường theo quy định.

d) Đảm bảo đồng bộ các điều kiện cần thiết và sẵn sàng vận hành các trường ngay từ đầu năm học mới 2026-2027; chú trọng hoàn thiện ngay các công trình phụ trợ (nhà ăn, khu nội trú, điện, nước sạch...) và trang thiết bị dạy học, học liệu, sách giáo khoa; sắp xếp, bố trí đủ số lượng người làm việc theo định mức đối với cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên; khẩn trương tổ chức tập huấn các nội dung chuyên môn, phục vụ vận hành trường theo quy định.

đ) Tăng cường quản lý, kiểm tra, giám sát nghiêm ngặt toàn bộ quy trình đầu tư, đấu thầu và cấp phát kinh phí; tuyệt đối không để thất thoát, lãng phí trong xây dựng các công trình trường học; không để xảy ra tiêu cực, lách tiêu chí nội trú để trục lợi chính sách; tổ chức xét duyệt đối tượng học sinh vào học bảo đảm đúng đối tượng, đúng quy định; xử lý nghiêm minh, kịp thời, đúng quy định đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm quy định, trục lợi, gây thất thoát, lãng phí, tiêu cực; chú trọng thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền về chủ trương, đường lối, chính sách xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp ở các xã biên giới trên địa bàn./.