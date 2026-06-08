Nữ sinh IELTS 8.5 trở thành thủ khoa chuyên Anh Hà Tĩnh

Lê Thùy Phương xuất sắc trở thành thủ khoa đầu vào lớp chuyên Anh, Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh.

Những ngày này, Lê Thùy Phương (lớp 9A, Trường THCS Sông Trí, phường Sông Trí) - học sinh vừa xuất sắc trở thành thủ khoa đầu vào lớp chuyên Anh, Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh vẫn chưa hết bồi hồi, xúc động. Với tổng điểm 53,26 (8,75 điểm môn Toán, 9,25 điểm môn Ngữ văn, 10 điểm môn tiếng Anh và 8,42 điểm môn chuyên Anh), em đang nhận được nhiều lời chúc mừng từ thầy cô, bạn bè và người thân.

Chia sẻ về kết quả đạt được, Thùy Phương cho biết: “Khi biết điểm thi, em đã rất vui vì kết quả cao hơn kỳ vọng. Đến khi biết mình là thủ khoa đầu vào lớp chuyên Anh thì thực sự bất ngờ và hạnh phúc” - Phương chia sẻ.

Lê Thùy Phương luôn cố gắng duy trì phương pháp học tập khoa học.

Thành tích lần này là kết quả của một quá trình dài nuôi dưỡng niềm đam mê với tiếng Anh. Theo Thùy Phương, em được tiếp xúc với ngoại ngữ từ khi mới 3 tuổi thông qua các chương trình thiếu nhi trên tivi và máy tính. Khi ấy, cô bé thường thích thú bắt chước phát âm theo các nhân vật trong video.

“Ngay từ nhỏ, gia đình đã nhận thấy con có khả năng tiếp thu ngôn ngữ khá tốt nên luôn cố gắng tạo điều kiện cho con tham gia các lớp học tiếng Anh, được tiếp xúc với giáo viên nước ngoài từ sớm. Chúng tôi mong muốn con có nền tảng vững chắc để phát triển trong tương lai”, chị Quách Thùy Linh - mẹ của Thùy Phương chia sẻ.

Gia đình là nguồn động lực lớn với Lê Thùy Phương trong hành trình chinh phục những mục tiêu.

Tuy nhiên, thành công của Thùy Phương không chỉ đến từ năng khiếu ngôn ngữ mà còn là kết quả của nhiều năm học tập nghiêm túc, tích lũy kiến thức và không ngừng hoàn thiện bản thân.

Em luôn cố gắng duy trì phương pháp học tập khoa học. Ngoài thời gian học trên lớp, mỗi buổi chiều em dành khoảng 2 giờ để ôn tập, buổi tối học từ 19 giờ đến 23 giờ. Thùy Phương không chỉ tập trung cho môn chuyên mà còn phân bổ thời gian hợp lý cho các môn Toán, Ngữ văn và các môn học khác.

“Em luôn xác định muốn đạt kết quả cao thì phải học đều các môn, khi thấy mình còn yếu ở phần nào sẽ dành thời gian nhiều hơn cho môn học đó. Với tiếng Anh, ngoài việc luyện đề, em thường xuyên rèn luyện kỹ năng nghe và đọc thông qua internet, các nền tảng mạng xã hội và những nội dung mình yêu thích” - Phương cho biết.

Clip: Lê Thùy Phương chia sẻ về phương pháp luyện các kỹ năng tiếng Anh.

Hành trình ôn thi cũng không tránh khỏi những áp lực, có những thời điểm kết quả chưa như mong đợi nhưng Thùy Phương luôn quyết tâm theo đuổi mục tiêu đã đề ra.

“Em nghĩ, mỗi lần vấp ngã là một lần để mình đứng dậy và tiến về phía trước. Khi gặp vấn đề, em cố gắng tìm ra nguyên nhân, xem mình còn thiếu gì để bổ sung thay vì suy nghĩ tiêu cực” - Thùy Phương chia sẻ.

Để cân bằng giữa học tập và cuộc sống, em thường dành thời gian vẽ tranh, nghe nhạc mỗi khi căng thẳng. Với em, âm nhạc không chỉ là cách thư giãn hiệu quả mà còn là phương pháp hữu ích để nâng cao kỹ năng nghe tiếng Anh.

Với sự nỗ lực không ngừng, Lê Thùy Phương đã đạt được nhiều thành tích ấn tượng ở những năm học THCS.

Sự yêu thích tiếng Anh trở thành động lực để nữ sinh không ngừng nỗ lực học tập. Trong suốt những năm THCS, Thùy Phương liên tiếp gặt hái nhiều thành tích nổi bật. Năm lớp 7, em thi vượt cấp và xuất sắc giành giải Nhất học sinh giỏi tỉnh môn tiếng Anh, đồng thời là thủ khoa kỳ thi. Năm lớp 8, em tiếp tục thi vượt cấp và một lần nữa giành giải Nhất tại kỳ thi, giữ vị trí á khoa toàn tỉnh.

Bước vào năm lớp 9, Thùy Phương đạt chứng chỉ IELTS 8.5 ngay trong lần thi đầu tiên và được đặc cách công nhận học sinh giỏi tỉnh, đánh dấu năm thứ 3 liên tiếp đạt giải Nhất học sinh giỏi tỉnh môn tiếng Anh. Và mới đây nhất, em tiếp tục để lại những dấu ấn khi trở thành thủ khoa đầu vào lớp chuyên Anh, Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh.

Nhận xét về học trò của mình, cô giáo Võ Thị Anh Ngọc (chủ nhiệm lớp 9A, Trường THCS Sông Trí) cho biết: “Thùy Phương là học sinh chăm chỉ, có ý thức tự học cao và đặc biệt sở hữu năng khiếu ngoại ngữ nổi bật. Em luôn nghiêm túc trong học tập, chủ động tìm tòi kiến thức mới và không ngừng hoàn thiện bản thân. Kết quả thủ khoa đầu vào lớp chuyên Anh là dấu mốc đáng nhớ, ghi nhận những nỗ lực bền bỉ của Lê Thùy Phương trong suốt nhiều năm qua. Đây cũng sẽ là hành trang quan trọng để nữ sinh tiếp tục theo đuổi đam mê, chinh phục những mục tiêu lớn hơn trên hành trình học tập phía trước”.