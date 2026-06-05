Thủ khoa lớp chuyên Địa và hành trình "vẽ bản đồ" cho chính mình

Đón nhận kết quả thi trong niềm vui vỡ òa, em Nguyễn Diệp Ngân - lớp 9A1, Trường THCS Thạch Linh (phường Thành Sen) không giấu được xúc động. Diệp Ngân chia sẻ: "Sau khi khép lại bài thi, em khá tự tin và nghĩ rằng sẽ đạt kết quả như mong muốn. Tuy nhiên, em vẫn vô cùng bất ngờ khi biết mình trở thành thí sinh có điểm đầu vào cao nhất của lớp chuyên Địa lý - Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh”.

Diệp Ngân là thí sinh có điểm môn chuyên Địa cao nhất tỉnh, thủ khoa đầu vào lớp Địa lý - Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh.

Từng say mê những trang văn với thế giới cảm xúc phong phú, nhưng rồi Diệp Ngân lại gắn bó với môn Địa lý bằng một sự tình cờ. Theo thời gian, những bài học về địa hình, khí hậu, dân cư hay các vùng kinh tế trên dải đất hình chữ S đã không còn là những kiến thức khô khan cần thuộc lòng, mà trở thành những mảnh ghép sống động, giúp em hiểu hơn về quê hương, đất nước.

Từ những giờ giảng truyền cảm hứng của các giáo viên bộ môn, với Diệp Ngân, Địa lý không đơn thuần là một môn học mà đó là cách em chọn để đọc hiểu thế giới, để lý giải vì sao mỗi vùng đất lại mang một diện mạo, một nhịp sống riêng. Và hơn thế, đó còn là hành trình em tìm thấy chính mình, để nhận ra rằng niềm đam mê không đến tự nhiên, mà nó được tích lũy từng ngày, từ những tiết học, lớp kiến thức bồi đắp kiên nhẫn theo năm tháng.

Đại diện Ban Giám hiệu nhà trường chia vui cùng mẹ con Diệp Ngân.

Để học tốt môn Địa lý, ngoài những kiến thức được thầy cô truyền thụ, Diệp Ngân còn chủ động mở rộng hiểu biết bằng cách đọc sách báo, tạp chí chuyên ngành, theo dõi các chương trình khám phá về thế giới và con người trên các trang truyền thông, mạng xã hội uy tín. Bước vào năm học lớp 8, với nỗ lực vượt bậc của bản thân, Diệp Ngân đã giành giải khuyến khích Địa lý lớp 9 cấp tỉnh và tiếp tục giành giải nhất cấp tỉnh năm lớp 9. Những thành tích ấy không chỉ là phần thưởng xứng đáng cho quá trình kiên trì, mà còn là nguồn động lực tiếp thêm cho em quyết tâm chinh phục mục tiêu lớn hơn - trở thành học sinh Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh.

Đồng hành với em trên con đường thực hiện mục tiêu, ngoài sự dìu dắt tận tâm và truyền cảm hứng của các thầy cô, còn có hậu phương vững chắc từ gia đình. Bố mẹ Diệp Ngân đều là cán bộ, công chức tại phường Thành Sen. Bố mẹ luôn là chỗ dựa tinh thần lớn nhất, âm thầm sát cánh cùng em qua từng giai đoạn học tập.

Từ nhỏ, Diệp Ngân đã luôn có ý thức tự giác rất cao trong học tập.

Chị Võ Phương Chi - mẹ của Diệp Ngân không giấu được niềm tự hào khi kể về hành trình trưởng thành của con gái: "Từ nhỏ, Diệp Ngân luôn có ý thức tự giác rất cao trong học tập, biết tự đặt mục tiêu cho bản thân và nỗ lực để đạt được. Bước vào cấp THCS, cháu đã trải qua không ít lần tìm kiếm hướng đi cho mình, từ Tiếng Anh, rồi Văn, cho đến khi dừng lại và gắn bó với Địa lý. Dù là lựa chọn nào, vợ chồng tôi cũng luôn đồng hành và ủng hộ hết lòng, chỉ mong con có đủ điều kiện để bộc lộ năng lực và theo đuổi đam mê. Kết quả ngày hôm nay của cháu khiến cả gia đình rất vui và tự hào. Đó không chỉ là điểm số, mà vì chúng tôi thấy ở con sự kiên trì, bản lĩnh".

Tổng điểm 52,5, trong đó: Toán 8,5; Văn 9,25; Anh 9,25 và môn chuyên Địa lý 8,5 Nguyễn Diệp Ngân đã biến ước mơ và mục tiêu của mình thành hiện thực. Với thầy cô và bạn bè đã gắn bó cùng em dưới mái trường THCS Thạch Linh, thành tích ấy không bất ngờ, bởi đó là kết quả hoàn toàn xứng đáng của một học sinh giỏi toàn diện, cần cù, nghiêm túc và luôn tự đặt ra yêu cầu cao cho bản thân trong từng môn học, từng tiết học.

Sự đồng hành, truyền cảm hứng của thầy cô là động lực cho Diệp Ngân trong hành trình thực hiện ước mơ.

Cô Phan Thị Tố Uyên - Phó Hiệu trưởng Trường THCS Thạch Linh chia sẻ: "Chúng tôi rất vui và tự hào trước kết quả của Diệp Ngân. Đó không chỉ là món quà xứng đáng cho những nỗ lực bền bỉ, lặng thầm của em trong suốt những năm học vừa qua, mà còn là minh chứng cho tâm huyết, sự tận tụy của đội ngũ giáo viên nhà trường trong việc phát hiện, bồi dưỡng và đồng hành với từng học sinh. Chúng tôi tin rằng, với nền tảng vững chắc và tinh thần học tập nghiêm túc như vậy, Diệp Ngân sẽ tiếp tục tỏa sáng ở môi trường mới".

Khép lại kỳ thi vào lớp 10 với những cung bậc cảm xúc đáng nhớ, Diệp Ngân đang sẵn sàng cho một hành trình mới - hành trình định vị chính mình trên bản đồ môn học em yêu thích.