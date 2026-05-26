Khép lại Kỳ thi vào lớp 10 THPT tại Hà Tĩnh - Đón chờ hành trình mới!

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT ở Hà Tĩnh diễn ra trong điều kiện thời tiết nắng nóng cao điểm.

Đề thi bám sát chương trình, bảo đảm tính phân hoá

Chiều 26/5, cùng với tiếng trống kết thúc môn thi chuyên cuối cùng, Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026-2027 tại Hà Tĩnh chính thức khép lại. Suốt 2 ngày diễn ra kỳ thi, Hà Tĩnh căng mình trong đợt nắng nóng đỉnh điểm.

Cái nắng như đổ lửa biến trường thi thành cuộc thử sức khắc nghiệt không chỉ về kiến thức mà còn cả về ý chí và thể lực của những sĩ tử tuổi 15. Tiếp thêm động lực cho các thí sinh là sự đồng hành đầy trách nhiệm của ngành giáo dục, của các lực lượng hỗ trợ, là dáng đứng lặng lẽ của cha mẹ ngoài cổng trường, và hơn hết là hành trang kiến thức vững vàng được thầy cô chắt chiu qua từng bài giảng, từng ngày ôn luyện.

Nhiều thí sinh đánh giá các đề thi năm nay có độ phân hóa cao.

Em Nguyễn Quang Huy - thí sinh tại Hội đồng thi Trường THPT Phan Đình Phùng chia sẻ: “Nhờ ôn tập kỹ lưỡng nên em bước vào phòng thi với tâm lý khá thoải mái. Đề thi năm nay bám sát chương trình, không đánh đố hay gây bất ngờ, giúp chúng em giải tỏa được áp lực. Em đã nỗ lực hết sức trong từng bài làm và tự tin mình sẽ đạt được nguyện vọng”.

Theo nhận xét của các giáo viên, thí sinh, đề thi vào lớp 10 THPT không chuyên năm nay vừa sức, bám sát cấu trúc đề minh họa của ngành, kiến thức chủ yếu nằm trong chương trình lớp 9. Bên cạnh việc đảm bảo kiến thức cơ bản để học sinh (HS) dễ dàng đạt điểm sàn, đề cũng đan xen nhiều câu hỏi mang tính chất phân loại cao để sàng lọc, gọi tên những HS thực sự xuất sắc.

﻿ Kết thúc buổi thi chiều 26/5, Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT tại Hà Tĩnh chính thức khép lại

Kết thúc ngày thi đầu tiên với tâm lý nhẹ nhàng, thoải mái, gần 1.500 thí sinh đăng ký vào Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh đã có thêm sự tự tin bước tiếp vào ngày thi thứ hai. Đây được xem là cuộc so tài kiến thức đầy căng thẳng và áp lực của những HS có học lực khá, giỏi đến từ các xã, phường trên địa bàn toàn tỉnh nhằm cạnh tranh 455 chỉ tiêu vào trường chuyên của tỉnh.

Đề thi chuyên Ngữ văn năm nay được đánh giá có chiều sâu tư duy, bảo đảm tính phân hóa để lựa chọn HS có năng lực nổi trội. Đặc biệt, câu nghị luận xã hội về ý nghĩa của hành trình khám phá thế giới đối với việc khám phá bản thân được nhận xét gần gũi với tâm lý lứa tuổi, tạo điều kiện để thí sinh bày tỏ quan điểm, trải nghiệm và khả năng lập luận. Đề thi không chỉ khơi gợi khát vọng trải nghiệm, mở rộng hiểu biết mà còn hướng HS đến việc nhìn nhận, khám phá giá trị của bản thân.

Nhiều thí sinh bước ra khỏi phòng thi với tâm lý thoải mái.

Ở môn Toán, đề thi được đánh giá vừa giữ được dạng thức tự luận truyền thống, vừa tiếp tục đổi mới với phần trắc nghiệm nhằm kiểm tra kiến thức toàn diện của HS. Đề có tính phân hóa cao, đặc biệt ở các câu hình học, bất đẳng thức và toán tổ hợp cuối đòi hỏi thí sinh có khả năng tư duy, vận dụng kiến thức linh hoạt nên không dễ đạt điểm tuyệt đối.

Các môn chuyên còn lại như: Tiếng Anh, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý và Tin học sở hữu ma trận kiến thức có độ phân hóa rõ nét. Định hướng ra đề này vừa bảo đảm kiểm tra toàn diện năng lực HS, vừa tạo bệ phóng để những thí sinh có sự chuẩn bị chu đáo bứt phá điểm số, đáp ứng mục tiêu sàng lọc khắt khe của một kỳ thi tuyển sinh vào trường chuyên.

Thành công từ sự chuẩn bị bài bản

Sự chuẩn bị bài bản trong khâu tổ chức đã giúp kỳ thi diễn ra an toàn, thuận lợi.

Sự thành công trọn vẹn của kỳ thi năm nay chính là kết quả của quá trình chỉ đạo sâu sát từ tỉnh, công tác chuẩn bị chu đáo, bài bản của ngành giáo dục và tinh thần phối hợp trách nhiệm của các sở, ngành, địa phương.

Bên cạnh công tác chuyên môn, ngành giáo dục cũng đẩy mạnh cung cấp thông tin về kỳ thi nhằm giúp phụ huynh, HS giảm áp lực tâm lý. Công tác tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ coi thi, nhất là kỹ năng nhận diện, phòng ngừa gian lận công nghệ cao, được đặc biệt chú trọng.

Cùng với nỗ lực của ngành giáo dục, các lực lượng liên quan cũng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình. Đó là lực lượng công an với nỗ lực giữ vững ANTT vòng trong, vòng ngoài, phân luồng giao thông; ngành y tế với nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, thí sinh; ngành điện lực chủ động các phương án ưu tiên cấp điện ổn định. Sự đồng hành của các đội tình nguyện tiếp sức mùa thi cũng góp phần tạo nên một kỳ thi an toàn, nhân văn.

Lực lượng công an, đoàn viên, thanh niên tham gia hỗ trợ, tiếp sức kỳ thi.

Ghi nhận tại tất cả 39 hội đồng thi trên toàn tỉnh, mọi quy trình từ khâu in sao, vận chuyển cho đến bảo vệ và niêm phong đề thi, bài thi đều được giám sát nghiêm ngặt. Công tác đảm bảo an ninh, an toàn trường thi được duy trì xuyên suốt, tạo điều kiện để thí sinh yên tâm hoàn thành bài thi.

Ông Nguyễn Hồng Cường - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Tĩnh khẳng định: “Nhờ sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, đội ngũ làm nhiệm vụ đã thực hiện nghiêm túc mọi quy trình, hạn chế tối đa các sai sót, kỷ cương trường thi được giữ vững. Trong 2 ngày diễn ra kỳ thi, toàn tỉnh không có cán bộ hay thí sinh nào vi phạm quy chế”.

﻿ Hình ảnh phụ huynh ngóng chờ con từ cổng trường thi trong thời tiết nắng nóng.

Chính sự chuẩn bị chu đáo, nghiêm túc cùng tinh thần trách nhiệm của các lực lượng đã góp phần tạo nên một mùa thi an toàn, công bằng, để lại nhiều dư âm đẹp trong phụ huynh và HS.

Chị Nguyễn Thị Hoa - phụ huynh có con dự thi tại Hội đồng thi Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh chia sẻ: “Đồng hành với con suốt 2 ngày thi dưới cái nắng như đổ lửa, tôi mới cảm nhận hết sự vất vả và trách nhiệm của các lực lượng chức năng. Chúng tôi vô cùng cảm động và hoàn toàn yên tâm, tin tưởng vào sự công bằng, minh bạch của kỳ thi năm nay. Sự tiếp sức, sẻ chia ấy chính là điểm tựa tinh thần lớn lao nhất cho cả gia đình trong những thời khắc áp lực, căng thẳng”.

Các sĩ tử thở phào nhẹ nhõm sau khi kết thúc kỳ thi.

Mùa thi đã khép lại với nhiều cung bậc cảm xúc đáng nhớ, ở đó có cả niềm vui, nỗi buồn và những giọt nước mắt nuối tiếc, nhưng điều ý nghĩa nhất là tất cả thí sinh đều đã nỗ lực để vượt lên chính mình. Đây không đơn thuần là cuộc cạnh tranh những tấm vé vào trường THPT công lập hay trường THPT chuyên, mà chính là hành trình ghi dấu sự trưởng thành, đưa các em tự tin vượt qua phép thử đầu tiên trước ngưỡng cửa cuộc đời.