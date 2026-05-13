Những liên đội trưởng tiêu biểu truyền cảm hứng trong trường học

Giữa sân Trường Tiểu học Lý Tự Trọng (xã Việt Xuyên), em Bùi Quang Anh (SN 2015) luôn nổi bật với phong thái nhanh nhẹn, tự tin của một liên đội trưởng năng động. Dù còn nhỏ tuổi nhưng Quang Anh đã sớm thể hiện vai trò tiên phong trong các hoạt động Đội và phong trào thiếu nhi của nhà trường.

Không chỉ gương mẫu trong học tập với 5 năm liền đạt danh hiệu học sinh xuất sắc, Quang Anh còn tích cực tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, kỹ năng và tuyên truyền. Em từng giành giải Nhất Trạng nguyên Tiếng Việt cấp tỉnh, đạt kết quả tốt tại kỳ thi IOE Quốc gia và được nhà trường khen thưởng vì có thành tích nổi bật trong công tác Đội, phong trào thiếu nhi.

Đặc biệt, Quang Anh còn được nhiều thầy cô, bạn bè biết đến như một “MC nhí” đầy triển vọng. Với lối dẫn dắt tự tin, linh hoạt, em thường xuyên đảm nhận vai trò dẫn chương trình tại nhiều sự kiện của nhà trường và địa phương.

“Những hoạt động Đội giúp em mạnh dạn hơn trong giao tiếp, biết quan tâm, hỗ trợ các bạn và học thêm nhiều kỹ năng mới. Em sẽ cố gắng là một liên đội trưởng gương mẫu để cùng các bạn xây dựng phong trào Đội ngày càng sôi nổi, ý nghĩa hơn”, Quang Anh chia sẻ.

Trong khi đó, em Phạm Lâm Vy (SN 2013) – Liên đội trưởng Trường THCS Nguyễn Trãi (xã Tiên Điền) lại để lại ấn tượng bởi sự chững chạc, tự tin cùng tinh thần trách nhiệm cao.

Tham gia công tác Đội từ những năm tiểu học, Lâm Vy đã đạt nhiều kết quả nổi bật trong học tập và phong trào. Em từng giành giải Nhì Liên hoan Chỉ huy Đội giỏi cấp tỉnh; được Hội đồng Đội tỉnh tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác Đội và phong trào thiếu nhi.

Đặc biệt, năm học 2023 – 2024, em vinh dự nhận Giải thưởng Kim Đồng do Trung ương Đoàn trao tặng - phần thưởng cao quý dành cho cán bộ Đội tiêu biểu toàn quốc. Song song với hoạt động phong trào, Lâm Vy nhiều năm liền đạt danh hiệu học sinh xuất sắc và tích cực tham gia các cuộc thi học thuật, kỹ năng. Em từng đạt giải Nhất cuộc thi “MC học đường – Tuyên truyền măng non” cấp huyện Nghi Xuân (cũ).

Lâm Vy (thứ 2 từ trái sang) xuất sắc giành giải nhất chương trình giao lưu Chỉ huy Đội giỏi tại Trường THCS Nguyễn Trãi.

Lâm Vy bày tỏ: “Qua công tác Đội, em học được cách sống trách nhiệm hơn, biết quan tâm, sẻ chia với mọi người và tự tin khi tham gia các hoạt động tập thể. Em vui nhất là khi có thể cùng các bạn tạo nên những hoạt động ý nghĩa cho liên đội”.

Điều khiến nhiều bạn bè yêu mến ở Lâm Vy chính là sự gần gũi, trách nhiệm và tinh thần truyền cảm hứng. Trong các hoạt động của liên đội, Lâm Vy luôn chủ động gắn kết các bạn, hỗ trợ đội viên nhỏ tuổi hơn và tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện, kỹ năng sống.

Cô Nguyễn Vân Anh – giáo viên Tổng phụ trách Đội, Trường THCS Nguyễn Trãi nhận xét: “Lâm Vy là một liên đội trưởng rất trách nhiệm, bản lĩnh và luôn tiên phong trong các hoạt động của nhà trường. Em không chỉ có năng lực điều hành, tổ chức phong trào tốt mà còn biết kết nối, hỗ trợ các bạn. Dù tham gia nhiều hoạt động Đội nhưng em vẫn luôn duy trì thành tích học tập tốt, là tấm gương tiêu biểu để nhiều đội viên noi theo”.

Thông qua các phong trào thi đua, hoạt động tập thể, nhiều chỉ huy Đội đang từng bước khẳng định vai trò của những “thủ lĩnh” giàu trách nhiệm, bản lĩnh và nhiệt huyết. Không chỉ tiên phong trong học tập, rèn luyện, các em còn trở thành "cầu nối" gắn kết đội viên, góp phần xây dựng môi trường học đường năng động, đoàn kết và giàu tính sẻ chia.

Anh Trần Mạnh Hiền - Phó Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh, Giám đốc Trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi Hà Tĩnh cho biết, trong giai đoạn hiện nay, công tác Đội đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với đội ngũ chỉ huy Đội trong trường học. Bên cạnh năng lực tổ chức hoạt động, các em cần phát huy tinh thần trách nhiệm, khả năng kết nối tập thể, chủ động triển khai nhiệm vụ, đồng thời biết lắng nghe, chia sẻ và hỗ trợ bạn bè để trở thành cầu nối giữa giáo viên tổng phụ trách với đội viên.

Thời gian tới, hội đồng Đội các cấp cần tiếp tục quan tâm bồi dưỡng đội ngũ chỉ huy theo hướng toàn diện, không chỉ giỏi phong trào mà còn được trang bị kỹ năng mềm, kỹ năng thuyết trình, ứng dụng công nghệ, tổ chức hoạt động tập thể và tham gia các hoạt động vì cộng đồng. Qua đó, góp phần xây dựng lớp cán bộ Đội bản lĩnh, giàu tinh thần cống hiến, đủ khả năng dẫn dắt phong trào thiếu nhi trong trường học ngày càng hiệu quả, thiết thực.