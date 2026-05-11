Đồng loạt tổ chức các hoạt động hướng tới kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh

Sĩ Hoàng
(Baohatinh.vn) - Hướng tới kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh và 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 100% liên đội trên địa bàn Hà Tĩnh đồng loạt tổ chức các hoạt động trong ngày đầu tuần.

Trong tiếng trống Đội rộn ràng, hơn 370 liên đội trên địa bàn toàn tỉnh Hà Tĩnh đã đồng loạt tổ chức lễ chào cờ theo nghi thức Đội vào sáng 11/5. Trong ảnh: Lễ chào cờ tại Trường Tiểu học Sơn Kim 1 (xã Sơn Kim 1).
Hoạt động ý nghĩa này không chỉ tạo nên khí thế thi đua sôi nổi hướng tới kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh (15/5/1941 - 15/5/2026) mà còn góp phần bồi đắp tình yêu quê hương, niềm tự hào và lý tưởng sống đẹp cho thế hệ măng non.
Tại nhiều trường học từ miền núi đến vùng biển, từ khu vực trung tâm đến vùng sâu, vùng xa, buổi lễ được tổ chức trang nghiêm, đồng bộ, đúng nghi thức Đội. Hàng chục nghìn đội viên, thiếu nhi cùng hát vang Quốc ca, Đội ca với niềm tự hào sâu sắc. Trong ảnh: Học sinh Trường THCS Tiên Yên (xã Tiên Điền) sắp xếp đội hình chào mừng kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh.
Không khí buổi lễ càng thêm xúc động khi nhiều liên đội tổ chức kết nạp đội viên mới cho học sinh tiêu biểu khối tiểu học. Trong ảnh: Lễ kết nạp đội viên của Trường Tiểu học Đức Long (xã Đức Thọ).
Công tác Đội và phong trào thiếu nhi tại Hà Tĩnh những năm gần đây không ngừng được đổi mới với nhiều hoạt động thiết thực, sáng tạo, góp phần giáo dục truyền thống, kỹ năng sống và tinh thần cống hiến cho đội viên, thiếu nhi. Trong ảnh: Học sinh Trường Tiểu học thị trấn Cẩm Xuyên 2 (xã Cẩm Xuyên) vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đội.
Trường Tiểu học Thạch Khê tổ chức ngày hội đọc sách trong ngày đầu tuần.
Nhiều liên đội tổ chức sinh hoạt chuyên đề “85 mùa hoa Đội ta lớn lên cùng đất nước”, ra mắt công trình măng non số hóa, mở các không gian tương tác Đội.
Nhiều đơn vị tổ chức khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích nổi bật trong đợt thi đua kỷ niệm.
Trường Tiểu học Thạch Thắng (xã Thạch Lạc) đã chủ động tổ chức lồng ghép các hoạt động tuyên truyền về Đội cho các em học sinh.
Từ những sân trường rực sắc cờ Đội hôm nay, tinh thần đoàn kết, niềm tự hào và khát vọng cống hiến đang tiếp tục được vun đắp trong mỗi đội viên, thiếu nhi Hà Tĩnh. Đó cũng chính là nền tảng để thế hệ măng non hôm nay tự tin tiếp bước truyền thống, trở thành những công dân tốt, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp.

#85 năm thành lập Đội #Tuổi trẻ Hà Tĩnh #Dấu ấn nhiệm kỳ của tuổi trẻ Hà Tĩnh #Khát vọng tuổi trẻ Hà Tĩnh

Chủ đề Tuổi trẻ Hà Tĩnh

Tiên phong đổi mới, đồng hành cùng giai cấp công nhân

Công nhân lao động ngày càng khẳng định vai trò là lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Trong bối cảnh đó, tổ chức công đoàn đứng trước yêu cầu phải đổi mới mạnh mẽ để thực hiện tốt vai trò đại diện, dẫn dắt và phát triển giai cấp công nhân.
Thắp lửa khát vọng, kiến tạo tương lai

Bằng những việc làm thiết thực, tuổi trẻ Hà Tĩnh đang từng bước thắp lên khát vọng cống hiến, lan tỏa tinh thần xung kích, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
Lan tỏa tinh thần cống hiến trong Tháng Thanh niên

Hòa trong không khí sôi nổi của Tháng Thanh niên, tuổi trẻ Hà Tĩnh đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, đóng góp tích cực vào sự phát triển của địa phương.
Chuyển từ "làm đúng quy trình" sang "tối ưu quy trình"

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định yêu cầu tuổi trẻ UBND tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy và cách làm; nâng cao trách nhiệm trong giải quyết thủ tục cho người dân, chuyển từ “làm đúng quy trình” sang “tối ưu quy trình”, hướng tới phục vụ.
